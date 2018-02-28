 Шесть украинских вузов вошли в ТОР-1000 лучших университетов мира

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт составителей рейтинга.
Наивысшее место среди украинских вузов занял Харьковский университет им. Каразина, который входит в группу, занимающую места с 401-410.
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в группу 411- 420.
Национальный технический университет "КПИ" занимает место в группе, расположенной с 501 по 550.
В рейтинге также присутствуют Харьковский политехнический институт (701-750), Донецкий национальный университет им.Стуса и Сумской государственный университет (оба в группе 801-1000).
Лучшим университетом мира признан Массачусетский технологический институт (США).
Круто, неимоверно...
"Жена отдала мужа на смерть.
В Петербурге в отделе полиции обнаружили труп мужика Рустама Клычева, который повесился.
Ну как - "обнаружили", так и "повесился", это понятно - тем более это Невский район, ул. Дыбенко - туда приезжаешь как в другой мир, будто не Питер, а какая-то периферия, 101-ый километр.
Уже шуршит Следственный комитет, кого-то из копов уволили, а кого-то скорее всего посадят, так как история нашумевшая. Туда им и дорога.
Причем мужик ехал в полицию, вёл трансляции Вконтаче, а потом вжух - и повесился на шнурках. Странно, да.
Но самый жир не в этом.
Самый жир в том, как мужик в полицию попал.
А попал он так:
- Муж выпил впервые в жизни, пришел в 17 часов, младшая дочь спала. Я не знала, что делать, просила его погулять, он отказался. Тогда я позвонила в полицию и договорилась, что муж побудет у них 2-3 часа, - рассказывает Наталия. - В 17.45 ко мне домой прибежал участковый, сказал, что Рустама не отпустят быстро, ему переквалифицировали статью якобы за оскорбление полицейских.
В дежурной части отдела полиции № 23, куда удалось дозвониться «Новой», о ЧП говорят неохотно и лаконично: «Полицейских по телефону вызвала жена Клычева, потому что он ломился в дверь пьяный, а она не хотела пускать его домой». Отмечу: задержали Рустама не в многоквартирной высотке, а на улице.
Ну вы поняли, да?
Муж пришёл домой выпивший, не бил, не буянил, просто хотел домой. Жена вызвала полицию, ни в чём неповинного подвыпившего мужика увезли в отдел, где на мой взгляд ему помогли отдать богу душу."
эта еще по божески,рядом с домом в полицию сдала.а могла бы и в сирию отправить
навіть української мови не знає.
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ты еще расскажи, что в савке было самое лучшее образование в Мире)
американские и английские универы- всегда были в топах
а кацапские, даже в топ 20-30 никогда не были
Многие москвичи даже не знают, где на карте находится оккупированный Крым (Видео)
https://www.youtube.com/watch?v=AVE_ACro7wY
Эти же данные дисапирнулись после атаки на Цензор как и все друзья.
2. Я эмигрант безгаз, безлифт, безотопление - 13 градусов в квартире весь отопительный сезон. А уж потом колбасный. А вы не кушаете? Святым духом питаетесь? Я эмигрировал в конце 90- начале 2000. Тогда из еды бал только суп и чай. Колбаса- за счастье.
3. Данных об этом моем комменте даже на Цензоре нет возможности найти после атаки на него. Вы же с точностью до минуты его документируете. Из чего я делаю вывод, что вы сотрудник СБУ и работа ваша следить задесь за нами.
Я!
6 и 24, мда уж, разница впечатляет (
Калтех остаётся относительно маленьким университетом, в котором учится около 1000 студентов и 1200 аспирантов. С Калтехом так или иначе связан 31 лауреат Нобелевской премии. Из них 17 выпускников и 18 профессоров. 65 человек из выпускников и преподавателей получили национальную научную медаль США или национальную медаль в области технологий и инноваций, 112 человек были избраны в члены национальных академий наук. По данным международного рейтинга UniPage в 2016 году Калифорнийский технологический институт вошел в топ 100 мировых университетов, заняв 5 позицию[1].
Ну да простой институт,один из лучших в мире тем более ещё и исследовательский