 Шесть украинских вузов вошли в ТОР-1000 лучших университетов мира

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт составителей рейтинга.

Наивысшее место среди украинских вузов занял Харьковский университет им. Каразина, который входит в группу, занимающую места с 401-410.

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в группу 411- 420.

Национальный технический университет "КПИ" занимает место в группе, расположенной с 501 по 550.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучшие вузы Украины должны получить налоговые льготы, - Гройсман

В рейтинге также присутствуют Харьковский политехнический институт (701-750), Донецкий национальный университет им.Стуса и Сумской государственный университет (оба в группе 801-1000).

Лучшим университетом мира признан Массачусетский технологический институт (США).

Также читайте: "Важный и светлый пункт на нашем рынке труда": украинцы заняли второе место в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики"