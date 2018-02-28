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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:вуз (634) образование (1732) рейтинг (1100)

 Шесть украинских вузов вошли в ТОР-1000 лучших университетов мира

6 украинских вузов вошли в мировой рейтинг университетов The QS World University Rankings.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт составителей рейтинга.

Наивысшее место среди украинских вузов занял Харьковский университет им. Каразина, который входит в группу, занимающую места с 401-410.

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в группу 411- 420.

Национальный технический университет "КПИ" занимает место в группе, расположенной с 501 по 550.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучшие вузы Украины должны получить налоговые льготы, - Гройсман

В рейтинге также присутствуют Харьковский политехнический институт (701-750), Донецкий национальный университет им.Стуса и Сумской государственный университет (оба в группе 801-1000).

Лучшим университетом мира признан Массачусетский технологический институт (США).

Также читайте: "Важный и светлый пункт на нашем рынке труда": украинцы заняли второе место в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики"

Источник: https://censor.net.ua/n3053128
 
 
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Я б тебе тыкнул вподобайку за годный комент , но у меня такой кнопки нема . Похоже , шо админчег отжал у меня такую кнопку за плохое поведение Шесть украинских вузов вошли в ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 3841
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Потрібно залишити найкращі університети, по одному, а решту закрити. 221 млрд грн на освіту, при тім що на міноборони під час війни всього 87 млрд грн (тобто у 2,5 рази менше) це неправильне розподілення фінансів у воєнний час!
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Согласен, что универов много, но большая доля там приватных с минимумом бюджетных мест только для инклюзивов, да и в государственных вузах большая часть это контрактники. В Киеве не скажу, но в регионах образование не очень дорогое - около 10-15 тыс в год за технаря или манагера плюс коммуналка и отопление (сами знаете кому дивиденты идут). Даже если удвоить стоимость это 30тыс за студенто-год. Если поделить ваши миллиарды получится 7,5 млн студентов. Чета много...Эта сумма это не универы - это наверное все образование целиком - включая школы, финансируемые в основном из местных бюджетов (не считая субвенций) . Надеюсь школы закрывать не придется - иначе война будет везде, как например в Афганистане, где уже второе поколение учится только воевать.
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Сьогодні освіта це корупція, ми це бачимо по НМУ Богомольця, де студентів підставляють та доводять до самогубства! Витрачати під час війни 221 млрд грн на таку освіту???? Для чого??? Щоб годувати Амосову та ще сотні корупціонерів які плодять корупцію??? Краще мати менше університетів але платити більшу зарплату викладачам і за корупцію публічно розстрілювати або вішати! Корупція нас вбиває навіть без війни!!!
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неожиданно то как ...уже 999место или все таки тысячное....
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Тоесть вы будете у работодателя под номером № 900+
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немало учитывая общее количество кандидатов
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хорошо-то как! АЛЛИЛУ́ЙЯ порошенке и его реформам
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Если так ставить вопрос, то стоит поинтересоваться, какие места наши ВУЗы занимали раньше.
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Це реально. Та вам же одразу зірку з неба треба...
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Якщо зірки спалахують, то це комусь потрібно?
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Зато у них "духовность" на первом месте. Про кокаин вы слышали, а вот новая "новость" -
"Жена отдала мужа на смерть.
В Петербурге в отделе полиции обнаружили труп мужика Рустама Клычева, который повесился.
Ну как - "обнаружили", так и "повесился", это понятно - тем более это Невский район, ул. Дыбенко - туда приезжаешь как в другой мир, будто не Питер, а какая-то периферия, 101-ый километр.
Уже шуршит Следственный комитет, кого-то из копов уволили, а кого-то скорее всего посадят, так как история нашумевшая. Туда им и дорога.
Причем мужик ехал в полицию, вёл трансляции Вконтаче, а потом вжух - и повесился на шнурках. Странно, да.
Но самый жир не в этом.
Самый жир в том, как мужик в полицию попал.
А попал он так:
- Муж выпил впервые в жизни, пришел в 17 часов, младшая дочь спала. Я не знала, что делать, просила его погулять, он отказался. Тогда я позвонила в полицию и договорилась, что муж побудет у них 2-3 часа, - рассказывает Наталия. - В 17.45 ко мне домой прибежал участковый, сказал, что Рустама не отпустят быстро, ему переквалифицировали статью якобы за оскорбление полицейских.
В дежурной части отдела полиции № 23, куда удалось дозвониться «Новой», о ЧП говорят неохотно и лаконично: «Полицейских по телефону вызвала жена Клычева, потому что он ломился в дверь пьяный, а она не хотела пускать его домой». Отмечу: задержали Рустама не в многоквартирной высотке, а на улице.
Ну вы поняли, да?
Муж пришёл домой выпивший, не бил, не буянил, просто хотел домой. Жена вызвала полицию, ни в чём неповинного подвыпившего мужика увезли в отдел, где на мой взгляд ему помогли отдать богу душу."

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кацапки...не женитесь на кацапках.
эта еще по божески,рядом с домом в полицию сдала.а могла бы и в сирию отправить
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Жірік мав рацію , коли казав, що рузькі женщіни хуже Гітлера...
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Стип!!! А как же всякие кацапские МГУ, Баумана и прочие гордости?
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Ну если честно,то это ПОЗОР,в топ 10 надо входить,ну или хотя бы в топ 100 а топ 1000 это уже образование для дебилов ...
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а ты что окончил? наварное гаврард или принстон?
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Я окончил МАИ в 1989 году и это гораздо круче тогдашнего гарварда а сейчас я недавно ехал в маршрутке и двое украинских студентов горячо спорили о том,что София это россия или польша - от такое имеем нынче образование.
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и на каком месте твае мае? или его в рейтинге вообще нет?
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Я окончил не только МАИ ,но и жил в лихом районе Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 1941 ,поэтому отвечу так ,твое место возле параши Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 1941и единственно чего в твоём случае нет,так это нет мозгов у тебя в голове ...
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МАИ! Тепер до тебе питань нема, бо твоя "честь" у москві☺
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то вже давно зрозуміло
навіть української мови не знає.
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Я окончил МАИ в 1989 году и это гораздо круче тогдашнего гарварда

---------------
Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 2093

ты еще расскажи, что в савке было самое лучшее образование в Мире)
американские и английские универы- всегда были в топах
а кацапские, даже в топ 20-30 никогда не были
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Двоє українських студентів в США, чи в кацапстані? Судячи по проксі.
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Вы фсё перепутали! София это имя такое, женскае) Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 6695
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Закінчив МАІ у 1989 і досі їздиш у маршрутці? Оцей факт досить промовисто свідчить про твій нинішній медико-соціальний статус. Якось я познайомився з уродженцем Запоріжжя, який закінчив МАІ трохи раніш і жив у мацкві. Тож він тримає такий собі середній бізнес - імпорт та гуртовий продаж кавказьких вин та бренді. І його, в силу специфіки його роботи, возить персональний водій. Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 9825 Не на маршрутці.
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Ну если ты судишь о человеке по тому,на чём он ездит ,то я могу тебя искренне пожалеть Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 6355и даже не потому,что ты дурак,а потому,что ты даже не осознаёшь,насколько ты дурак. Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 5813
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"Імей" свою "честь" і надалі. про всяк випадок користуйся свічками (аптечними). "У савєццкіх собствєнная гордость".
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Лузер ти, чувачок. Змарнував життя, просрав кар'єру і тепер нічого кращого за посаду ольгінського троля знайти не можеш. Сам бачиш, тут лише делар не плює в тебе і не спамить. Лягай спати, убоге. "Стала жисть на день кароче. Щасьстья нет, спакойной ночи!"
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Много лишнего текста, Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 8823я уже понял,что ты дурак Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 8823может и ты это когда-нибудь поймёшь ,хотя я сомневаюсь Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 6251
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Так то были студенты из Рассеи, туристы из Сызрани, я слышал их спор о Софии...
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Он с честью подметал Оксфорд. Але шо низзя?
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а в соц. мережі вказував лише пту )))
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в топ 10 надо входить .......образование для дебилов .../две радости в жизни русского мира : боярышник и пурга в цензоре.
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так самое смешное, что это сказал кацап из смехдержавы, где в мацкве многие не смогли показать на карте, где находится такой долгожданный Крым вернувшийся в родную гавань))


Многие москвичи даже не знают, где на карте находится оккупированный Крым (Видео)

https://www.youtube.com/watch?v=AVE_ACro7wY

Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 940

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третина вати вірить , що Земля пласка, а їх грузять таким важким питанням Шість українських ВНЗ увійшли до ТОР-1000 кращих університетів світу - Цензор.НЕТ 7923
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Насправді це не так погано, бо треба знати критерії цих рейтингів. Тобто фінансування університетів копійчані, але ми тримаємось за рахунок розуму, але не техніки. Багато із тих, хто сміється закінчив ці вузи, чи був водієм трамвайчика?
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Доки будете патякати па-масковскі, доти й будете пасти задніх.
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Грося, вас обскакал университет Сингапура. Он на 12 месте. Это потому что они таки посадили трех друзей, или потому что ты плохо учился в школе и стал премьер министром?
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да знаем, знаем , читали: У нас в Канаде…..мы флажки(украинские) нафиг поснимали. Чем (Украине) гордиться? 27.11.2017.19.20


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Знаю. Таити, Таити, нам и здесь хорошо. И пошли на ежегодные похороны картошки.
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Товарищь майор, а откуда вы знаете, что это было 27.11.2017.19.20 ????????????????
Эти же данные дисапирнулись после атаки на Цензор как и все друзья.
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Иван Петрович Сидоров, эмигрантовед. Более 90% процентов колбасных мигрантов лишаются привычного им на предыдущей родине статуса. Следствия-депрессии, алкоголизм, ослабление памяти. 27.11.2017.19.20 был размещён твой коммент Мы флажки(украинские) нафиг поснимали .
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1. Это конечно мой коммент. Да. Сняли. Порошенко- это позор Украины.
2. Я эмигрант безгаз, безлифт, безотопление - 13 градусов в квартире весь отопительный сезон. А уж потом колбасный. А вы не кушаете? Святым духом питаетесь? Я эмигрировал в конце 90- начале 2000. Тогда из еды бал только суп и чай. Колбаса- за счастье.
3. Данных об этом моем комменте даже на Цензоре нет возможности найти после атаки на него. Вы же с точностью до минуты его документируете. Из чего я делаю вывод, что вы сотрудник СБУ и работа ваша следить задесь за нами.
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Это позор для офицера СБУ так бездарно спалиться.
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Это же надо так бездарно сдать контору!
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В очереди за нашими выпускниками стоят лучшие страны мира.
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Так із, але критеріїв багато і технічне оснащення, побут ...все враховується. Питання лише до вас: Каудильйо ваш родич😯
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а Дрогобицький педагогічний університет, там жеж я вчився?
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да нормально...не в худших.просто традиционно лучших много
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Кто из цензорят учился в рейтинговых ВУЗах? Колитесь!
Я!
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Ну и как оцениваете полученные знания?
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У агрессора 24...

6 и 24, мда уж, разница впечатляет (
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Когда я получал первое образования - на физфаке ДВГУ, у нас в качестве дополнительной литературы были так называемые Фейнмановские лекции по физике. Это был высший пилотаж физики. Хотя читались они в обычном технологическом институте в Калифорнии. Это к вопросу, где образование было лучше: там, где были хорошие преподаватели. У нас на физфаке, например, читал лекции профессор Старос, основоположник микроэлектроники, работавший - в середине 70-х годов, над созданием искусственного интеллекта. После его скоропостижной смерти многие идеи профессора пошли прахом.
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Калифорнийский технологический институт (англ. California Institute of Technology; часто сокращается до Caltech) - частный исследовательский университет, расположенный в городе Пасадина в штате Калифорния, один из ведущих университетов в США, и один из двух самых важных, наряду с Массачусетским технологическим институтом, специализирующихся в точных науках и инженерии. Калтеху также принадлежит лаборатория реактивного движения, которая запускает большую часть автоматических космических аппаратов НАСА.
Калтех остаётся относительно маленьким университетом, в котором учится около 1000 студентов и 1200 аспирантов. С Калтехом так или иначе связан 31 лауреат Нобелевской премии. Из них 17 выпускников и 18 профессоров. 65 человек из выпускников и преподавателей получили национальную научную медаль США или национальную медаль в области технологий и инноваций, 112 человек были избраны в члены национальных академий наук. По данным международного рейтинга UniPage в 2016 году Калифорнийский технологический институт вошел в топ 100 мировых университетов, заняв 5 позицию[1].

Ну да простой институт,один из лучших в мире тем более ещё и исследовательский
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Главная мысль того, что я сказал: образование было хорошим там, где были хорошие преподаватели. Был Фейнман и его лекции знает весь мир. И вовсе не обязательно было переписывать из Википедии статью о Калтехе.
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