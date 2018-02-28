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 Политика Украины
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Все про:сепаратизм (11075) суд (20582) Харьков (3768) Штепа (112)

 В деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда

Коллегия Октябрьского райсуда Харькова удовлетворила отвод председательствующему коллегии Денису Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой, заявленный защитниками Нели Штепы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Судебная коллегия определила: заявление защитников Тананакина, Марченко, Шадрина об отводе председательствующего судьи Чижиченко и запасной судьи Васильевой удовлетворить. Отвести председательствующего судью Чижиченко и запасную судью Васильеву от участия в рассмотрении уголовного производства", - говорится в определении суда.

Согласно документу, материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Определение обжалованию не подлежит.

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По словам адвоката Н.Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

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В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

В Октябрьском райсуде дело Штепы начали рассматривать заново в пятый раз. При этом 16 января 2018 года у нее истек срок домашнего ареста.

Источник: https://censor.net.ua/n3053126
 
 
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Передайте діло в тернопільський суд, її швидко засудять і повісять!
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а кого там вже швыдко засудылы та повисылы?
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За заклики до сепаратизму в Інтернеті дали 15 років, а цю спалять прямо в клітці суду.
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Брате, перехожу на українську мову, за зделегіть мене пробачай, тому що я навачався ще в радянському союзі на кацапській, але зараз вчу мову разом з донькой, ніколи харківські суди не були здатні до того щоб судити сепарів, тому що гепа сам сєпар(знайшов буквуЄ).
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Брате, дуже намагаюсь, мені коли просто спілкуюсь, то набагато легше, адже украінську мову ми не вивчали, тому роблю багато помилок, а де які це порівнюють с тим, що я кацап, і ти їм не посняш що я принципово не користуюсь перекладачем, адже дитина вчиться, та й я навчусь В деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда - Цензор.НЕТ 2986
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Ти такий не один.Я також отримував освіту ще в 70-80-х.
Відбувалося це,природньо,при совєтах,і розуму я був вимушений набиратися москальською мовою.
Українську (коли набиваю текст) знаю майже досконало,але коли намагаюсь розмовляти,інколи "гальмую",підбираючи українське слово аби не стати "суржикомовним".
Тобі-успіхів в опануванні рідної мови та приємного спілкування.
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Брате, я украінску мову вивчаю по телебаченю, моя мамка дуже гарно спілкується цією співучею мовою, жінка також, а мені дуже важко писати, адже (но) балакати набагото проще, пробач за помилки, я вчусь кожен день, і я впевнен що настане той день, коли ми всі будемо спілкуваисть своєю рідною мовой. якось так, друже.
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Брате, мені завтра в рейс, їду до Літви, тому прощаюсь, але сподіваюсь не на довго, щасти тобі друже, наснаги та здоров*я твоім близьким, пробач, та я не знаю де верхній апостроф ставиться, донька не знайшла В деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда - Цензор.НЕТ 5786
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не знаю де верхній апостроф (с)

В англійській розкладці-літера "ё" або став зірочку (на клавіші "8").
Легкої дороги.
Ні цвяха,ні поліцая!
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у вас вже дуже непогана українська. Але кажуть, що Гєпа - крепкий хозяйствєннік? українською- міцний господарник
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Видно не всё так просто и чисто в этом Деле ....................
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це у владі не все чисто, там досі сидят брудні бандити!
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Мафія готує Штепу для перемоги на виборах у Слов'янську! Зараз з неї знімуть всі звинувачення і зроблять її жертвою терористів, яку обманули і утримували силою і все - буде кандидат від БПП по Слов'янську!
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вона не знає як петлю робити і шию милом мазати.Там що шия що морда...Одне ціле. але могла би собі хоч вени перегризти...
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это само не повесится... ее хер в петлю засунешь
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Да дайте ей уже Героя Украины и на хорошую должность пристройте где либо в Киеве.
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Штепа была самой гучной и потужной пердомогой Порохряка в великом деле покарания клятых рыгов и прочих коллаборантов. Но даже и тут не срослось...
Остался один Топаз.
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Хулят свинорылого вождя... не выдержала душа порохатого холопа такого непотребства. В деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда - Цензор.НЕТ 1084
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Зачем нужно в стране военное положение? Хотя бы для того,чтобы,отвести штепу вместе с судьями за угол да пристрелить.
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Її краще грохнути. І суддям легше-боятися не будуть та й люди зітхнуть з полегшенням,що нарешті серіал скінчився
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Нехай відмовники знімають мантії...
Влаштували саботаж і тиху підтримку.
Має штепа високих покровителів...
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нема там покровителів, - тітку протримали за гратами багато років, а судді по справі бачать, що немає доказів щодо події злочину або складу, а треба винести обвинувальний вирок, інакше - прийдеться їй виплатити багатомільйонну компенсацію.
Я ,звичайно, не знаю - це моє припущення.
Або дійсно чиниться шалений тиск на суддів від ригів, які залишилися на місцях. А судді зараз захисту практично не мають.
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А відео обніманців з кацапами то вже не доказ?
От вам не дивно, що в нас жодного злочинця по резонансних справах не посадили.
Вони всі або втікли або відпущені під заставу.
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1. я ж не знаю, які в неї пояснення відносно того.
2. я вже років 10 як перестав дивуватися судовим рішенням.
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Обмежень по кiлькостi вiдводiв суддям зi сторони адвокатiв немає, це може тривати вiчно?
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чого ж - якби відвід захисників не був прийнятий, то цей би склад суд слухав справу.
Але тут відвід ,заявлений захисниками радісно сприймається і задовольняється.
Карикатура на правосуддя.
Врятує лише одне: повне звільнення всіх суддів і поліграф для кандидатів+ висока лпатня врятують становище. Висока лпатня дасть можливість зменшити кількість суддів за рахунок кваліфікації.
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А для того, щоби судді задовільнили відвід, не потрібна вагома причина?
Адвокатам достатньо просто запросити відвід?

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ну ясно - відвід має бути обгрунтований, щоби його задовольнити. Значить обгрунтували.
там тупикова ситуація.
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Так. I схоже, Ви правий щодо причин затягування справи. Або тиск на суддiв, або недостатньо серйозних доказiв. Хоча, не виключений i варiант лояльного ставлення до Штепи самих суддiв. А обiймiв з "нашими мальчиками" може бути й недостатньо, мають бути пiдтвердженi заклики до протиправних дiй або якiсь пiдписанi документи.
Але ж вона жалiлась, що її примушували робити всi тi заяви.
https://inforesist.org/mer-separatistka-n-shtepa-utverzhdaet-chto-v-plenu-boevikov-ee-pytali/
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почему нельзя посадить явную сепаратистку, шашни с оккупантами которой пол страны на видео видели? По аналогии того, шо пэця про олигархов сказал - он не будет бороться с каждым отдельным сепаратистом. Очевидно, будет создавать такие условия, когда они просто вымрут....вместе со всей страной.
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Как же можно посадить анпиратрицу всея Славянска?!
В деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда - Цензор.НЕТ 4782
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Ай хороша конфетка на конячке! Ну впрям жужана вдарк. Вот если снюхаются с две бляндинки---что с косой одна а другая с короной!? Свести их вместе. Передерутся или своркуются---вот в чём вопрос?!
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Во бабка привередливая, никак забеременеть не хочет. Климакс уже на дворе, а она в девятый раз отлуп дает В деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда - Цензор.НЕТ 3565
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Это только мне кажется, что вся судебная система ни к черту не годится?
Как можно годами одно дело вести? Как можно отводы по 10 раз?
Идиотизм...
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ібралися Чех, Українець і Руский на спільну випивку.
Чех випив і шкаликом об землю, хрясь:
- Не п'ю я з одного і того ж шкалика два рази, бо в нас цього кришталю куди не плюнь.
Руский вихилив пів-пляшки з горла до половини і об землю, хрясь:
- А я не п'ю з одної пляшки, бо у нас тої водки хоч втопися.
Українець випив шкалик, закусив салом і руского табуреткою бо голові, хрясь:
- А я з одним і тим же москалем другий раз не п'ю, бо у нас їх як тарганів розвелося.
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Если что-то тихо мутят,
Дружно Будка и Гудок,
То бандеровцам циничным,
Гарантирован кидок!
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все что нужно знать о судовой реформе!
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а может стоит узаконить такой факт
самоотвелся один раз - лишился зарпалаты
самоотвелся еще раз - ушел на фиг быстрым шагом...
что за цирк?
это ваша работа - работайте
не нравится - не мучайся - уходи...
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Самоотвод судьетутки = идёт науй с песней "врагу не сдаётся наш..."
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а якщо Штепу треба виправдати,то ви не проти?
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-Вовочка,почему тебя 3 дня в школе не было?
-Дедушку хоронили
-А что случилось?
-Да квартира у него на 5-м этаже загорелась
-Сгорел?
-Да нет:пожарные тент растянули,выпрыгнул он
-Разбился?
-Да нет,от тента отскочил,обратно в квартиру улетел
-Так всё-таки сгорел?
-Да нет,обратно выпрыгнул
-Разбился?
-Обратно улетел
Так отчего дедушка умер?
-Да пристрелили его:зае..ал он всех.

К чему это я?
Да пристрелите уже нах эту штепу.
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На раз суддямы булы якиись два ослы одна никчемна шкапа судили воны штепу. В деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда - Цензор.НЕТ 7593
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Чем баба Штепа так судей запугала, что они от нее все время сбегают? В деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда - Цензор.НЕТ 2674
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моя версія - тільки одним: треба виправдати. Мабуть, слідство не дало доказів складу злочину.
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ссутся наши судьи))) верят что янык вернется или власть рыгоанальная взад вернется! Самоотвод без причины-нафуй с работы!
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ну раз ее не хотят судить то расстреляйте ее и все нахуй этот цирк с сепарами и там весь мир смеется уже
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Само е.ало Нели Штепы есть факт издевательства над Украиной как государством!!!
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у меня смутные подозрения, что национальность элеоноры изиковны не дает права обычном украинскому суду посадить богом избранную на зону.... слишком много землячков о ней хлопочет.... не вже я не правий а брати?
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Я не сторонник безвластия и радикализма,но хоть какой-то шанс у нас был,когда,например, Музычко тряс за галстук прокурора.Простые люди скидывались волонтёрам.Добровольцы показывали,как нужно защищать Родину.Активисты бросали в урну чиновничьих воров...Потом государство(в самом ублюдочном смысле этого слова) опять окрепло.Опять может нагло издеваться...Опять устраивать этот "лядский цирк с вечно длящимися бесконечными судами на теми-кого оно заведомо не планирует посадить...В общем-тот шанс упущен
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А пулю пробовали? Там самоотвода не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле экс-мэра Славянска Штепы - девятый отвод состава суда
 
 
 
 
 
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