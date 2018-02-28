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 Политика Украины
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 Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ

В Минске 28 февраля прошло заседание Трехсторонней контактной группы.

Информацию о достигнутых результатах опубликовала на facebook-странице пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ

"В нарушение всего пакета Минских соглашений НВФ ОРДО продолжают стрелять. Так, 23 и 24 февраля 2018 года, впервые с момента объявления "Рождественского перемирия", было применено тяжелое вооружение, которое должно быть отведено. Причем огонь велся не по военным позициям, а был направлен вглубь территории, контролируемой Украиной. Призываем РФ выполнить взятые на себя обязательства и использовать свое влияние на НВФ ОРДЛО для наступления режима тишины, а также прекратить поставки через неконтролируемый участок российско-украинской границы техники, вооружения, топлива; вывести с территории Украины технику, вооружение, военные формирования; обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая границу", - пишет она.

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По данным Олифер, во время работы подгруппы по вопросам безопасности украинская сторона обратила внимание на необходимость свободного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, в том числе и в Крым, "как это и предусмотрено мандатом миссии".

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 года может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ.

Мы настаиваем на выполнении ранее достигнутых в рамках Минского процесса договоренностей, в частности, соблюдении линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; создание безопасной зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханка, Кумачово. Невыполнение этих соглашений со стороны РФ/ОРДЛО ведет к системному срыву ранее достигнутых договоренностей относительно режима тишины. Также отсутствие указаний руководства РФ по режиму тишины не способствует нормализации ситуации в Донбассе", - передает пресс-секретарь.

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Также продолжается работа по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе. "Ожидаем продолжения освобождения удерживаемых лиц. Настаиваем на создании специального трехстороннего механизма с участием Украины, Международного Комитета Красного Креста и РФ для поиска пропавших без вести, зато РФ всячески избегает участия в этой работе", - отмечает Олифер.

В рамках рабочих подгрупп и на заседании ТКГ украинская сторона требовала безотлагательного открытия КПВВ "Золотое", "как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки от 19 октября 2016 года".

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"Основной вопрос социально-экономической подгруппы - восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018 года, информация об этом была передана СММ ОБСЕ. На сегодняшнем заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи "Водафон Украина", он подчеркнул: компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, которое находится на неподконтрольной Украине части Донбасса. После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО", - сообщает пресс-секретарь.

В очередной раз, передает Олифер, украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзализныци", который было незаконно захвачен в ОРДЛО: "Речь идет о более 30 тыс. вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам - например, 85 вагонов принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития".

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ 01Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3053122
 
 
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Йшов четвертий рік війни і 100500 -разове "розведення сил" та хз яке "перемир*я" Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ - Цензор.НЕТ 5242
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Не встигли прийняти путінський закон "про пацифікацію ЗСУ/про деокупацію Донбасу", яким забороняється бійцям ЗСУ стріляти вести бойові дії на Донбасі, так вже вилізла руда пані, яка вже 100 років працює на Медведчука та російські спецслужби і повідомляє нам що українські війська будуть відведені від лінії фронту, а терористи займуть їх позиції!!! Це друга частина "врегулювання конфлікту" по-новому тобто по-путінські! Закон про пацифікацію ЗСУ був тільки першой дією вистави! А ти народ, терпи, ти ж терплячий, чи може правильно сказати терпилячий (від слова терпила)!
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Видно наші хлопці далеко продвинулись,а лоліті закінчення війни не потрібне! Ось і поступила команда ЦЮРУК!
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Да вы суки , без условий и условностей разведите и будет тишина .
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а те шо черговий раз нас "розведуть" ,а на другий день почнуть знову обстрілювати. Усі ті мінчьки необхідні хуйлу з таких причин: 1-затягування часу і заморозка конфлікту. Бо тільки щось не так-зразу мінськ і переговори.
2-то є офіційна відмазка для всіх його дій чи бездіяльності перед світом.І додатковий важіль звинуватити Україну в недотриманні "мінських договорняків".
Коротше-фігня то всьо з тими мінськами.
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Этому фото Дарки много лет..?.Ещё при Овоще Дарка сильно поправилась....
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Треба менше пиріжки з булочками топтати ,більше рухатись та займатися спортом і сексом! Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ - Цензор.НЕТ 4643
Тоді ряшка буде не такою круглою Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ - Цензор.НЕТ 4643
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" За даними Оліфер, під час роботи підгрупі з питань безпеки українська сторона звернула Рамус на необхідність вільного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, в тому чіслі і в Крим, "як це і передбачено мандатом місії".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Цікаво відповідь росії про Крим😂
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Преступлением было при подписании Минских договорняков определить линию разграничения . Для оккупанта была определена территория , нате вам эту, а мы оставим себе с другой стороны. Как можно было определять линию за которой будет хозяйничать враг вместе с сепарами и пособниками -жителями. На ту территорию украинцам патриотам вход закрыт, зато оттуда лезут через КПП беспрепятственно каждый день предатели убийцы и их родственники.
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Ну так подождите, мы освобождаем свою территорию или опять отводим свои войска делая многокилометровую линию разграничения или другими словами границу между Украиной и окупированной территорией? Никуя себе договорились они в минске. По мойму уже 2 года назад мы отводили войска и все знают чем ето обернулось...
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"Мене завжди цікавить одне запитання. Вибачте за бідність мови, але ЯКОГО хрону Україна має відводити війська на СВОЇЙ землі?"...
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президент Мира посылает в Минск бабский батальон, Олефир, Айвазовскую и прочих непойми кого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ
 
 
 
 
 
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