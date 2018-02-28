 Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ

Информацию о достигнутых результатах опубликовала на facebook-странице пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ

"В нарушение всего пакета Минских соглашений НВФ ОРДО продолжают стрелять. Так, 23 и 24 февраля 2018 года, впервые с момента объявления "Рождественского перемирия", было применено тяжелое вооружение, которое должно быть отведено. Причем огонь велся не по военным позициям, а был направлен вглубь территории, контролируемой Украиной. Призываем РФ выполнить взятые на себя обязательства и использовать свое влияние на НВФ ОРДЛО для наступления режима тишины, а также прекратить поставки через неконтролируемый участок российско-украинской границы техники, вооружения, топлива; вывести с территории Украины технику, вооружение, военные формирования; обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая границу", - пишет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия несет ответственность за происходящее в Сирии и в восточной Украине, - Курц

По данным Олифер, во время работы подгруппы по вопросам безопасности украинская сторона обратила внимание на необходимость свободного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, в том числе и в Крым, "как это и предусмотрено мандатом миссии".

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 года может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ.

Мы настаиваем на выполнении ранее достигнутых в рамках Минского процесса договоренностей, в частности, соблюдении линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; создание безопасной зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханка, Кумачово. Невыполнение этих соглашений со стороны РФ/ОРДЛО ведет к системному срыву ранее достигнутых договоренностей относительно режима тишины. Также отсутствие указаний руководства РФ по режиму тишины не способствует нормализации ситуации в Донбассе", - передает пресс-секретарь.

Также читайте: Есть договоренность о возвращении из России еще двух наших заложников до конца этой недели, - Порошенко (обновлено)

Также продолжается работа по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе. "Ожидаем продолжения освобождения удерживаемых лиц. Настаиваем на создании специального трехстороннего механизма с участием Украины, Международного Комитета Красного Креста и РФ для поиска пропавших без вести, зато РФ всячески избегает участия в этой работе", - отмечает Олифер.

В рамках рабочих подгрупп и на заседании ТКГ украинская сторона требовала безотлагательного открытия КПВВ "Золотое", "как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки от 19 октября 2016 года".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Будем добиваться размещения миротворцев ООН на Донбассе на приемлемых для Украины условиях, - Порошенко. ВИДЕО

"Основной вопрос социально-экономической подгруппы - восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018 года, информация об этом была передана СММ ОБСЕ. На сегодняшнем заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи "Водафон Украина", он подчеркнул: компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, которое находится на неподконтрольной Украине части Донбасса. После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО", - сообщает пресс-секретарь.

В очередной раз, передает Олифер, украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзализныци", который было незаконно захвачен в ОРДЛО: "Речь идет о более 30 тыс. вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам - например, 85 вагонов принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития".