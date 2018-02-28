 Здание Гостиного двора вернулось в собственность государства, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"С 1994 года здание Гостиного двора площадью 9433 кв м находилось в аренде частной структуры - ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация". По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.
Региональным отделением Фонда госимущества по г. Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создавалась угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор", - говорится в сообщении.
ФГИ обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательстве вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска. С целью защиты интересов государства прокуратура города Киева по собственной инициативе подключилась к рассмотрению этого дела и внесла апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.
"На сегодня постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры в полном объеме. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора", - сообщили в прокуратуре.
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