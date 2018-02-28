 Здание Гостиного двора вернулось в собственность государства, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"С 1994 года здание Гостиного двора площадью 9433 кв м находилось в аренде частной структуры - ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация". По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Региональным отделением Фонда госимущества по г. Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создавалась угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор", - говорится в сообщении.

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ФГИ обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательстве вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска. С целью защиты интересов государства прокуратура города Киева по собственной инициативе подключилась к рассмотрению этого дела и внесла апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

"На сегодня постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры в полном объеме. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора", - сообщили в прокуратуре.

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Напоминаем, в сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе столицы в аренду на пять лет для реконструкции здания под торгово-офисный центр с благоустройством и гостевой стоянкой.



Против реконструкции Гостиного двора несколько лет протестовали активисты.



В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли, на которой расположен Гостиный двор, и попросил Кабмин передать его в коммунальную собственность.