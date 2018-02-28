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 Политика Украины
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Все про:Минприроды (51) Минэкологии (159) госсекретарь (86)

 Кабмин отстранил от должности госсекретаря Минэкологии Дмитренко на время служебного расследования

Кабинет Министров отстранил Госсекретаря Минприроды Геннадия Дмитренко от выполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом УНИАН сообщили в правительстве.

Как отмечается в документе, "отстранить Дмитренко Геннадия Васильевича от исполнения полномочий по должности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов во время осуществления дисциплинарного производства".

Должностные обязанности государственного секретаря заключаются в организации работы аппарата Минприроды, обеспечении подготовки предложений по выполнению задач министерства.

Также госсекретарь по согласованию с Министерством финансов утверждает штатное расписание и смету министерства, назначает на должность и освобождает от должности государственных служащих аппарата министерства, присваивает им ранги государственных служащих, принимает решение относительно их поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности, принимает на работу и увольняет с работы работников аппарата министерства, принимает решение относительно их поощрения, привлечения к дисциплинарной ответственности и тому подобное. Напомним, в декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.

В конце 2016 года Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Геннадия Дмитренко государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов. Кстати, по результатам конкурса (тестирование, решение ситуационных задач и собеседование) Дмитренко получил один из наименьших баллов среди других госсекретарей-победителей – 10,75 баллов из 20 возможных. В январе 2017 года Кабинет министров поддержал кандидатуру Геннадия Дмитренко на пост государственного секретаря при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. До назначения Геннадий Дмитренко был первым заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3053109
 
 
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Так шо он натворил? Ведь так серьезно конкурс проходил
Вот вам и конкурсы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин отстранил от должности госсекретаря Минэкологии Дмитренко на время служебного расследования
 
 
 
 
 
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