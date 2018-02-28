EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2796  21
Все про:дороги (1575) Новак (112) Новак Славомир (24)

 Первой концессионной дорогой в Украине станет трасса от Львова до Польши, - Новак

Руководитель «Укравтодора» также выразил надежду, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии.

Принятый Верховной Радой проект закона №6766 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог" откроет новую эру развития украинской дорожной отрасли и будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС.Об этом сообщил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак на официальной странице Укравтодора в Facebook, передает УНИАН.

"Верховная Рада Украины 233 голосами приняла за основу и в целом инфраструктурный законопроект о строительстве дорог по принципу концессии. Я искренне благодарю за поддержку этого законопроекта. Он откроет новую эру развития украинской дорожной отрасли. Теперь мы можем начинать переговоры с потенциальными концессионерами", – поблагодарил нардепов за поддержку инфраструктурных реформ Славомир Новак. Руководитель "Укравтодора" также выразил надежду, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. "Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", – сообщил господин Новак.

Транспортные инициативы руководителя "Укравтодора" поддерживает и один из инициаторов принятого законопроекта Игорь Кононенко. По мнению заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко", проголосованные изменения будут способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом. Также это позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое состояние.

"В концессию будут передаваться исключительно новопостроенные дороги, а размер оплаты за разовый проезд будет определять Кабинет министров Украины. Сразу предупрежу возможную "зраду": обязательным будет обеспечение альтернативного бесплатного пути. Парламентарии выполнили свою работу, мяч на половине поля "Укравтодора" и Славомира Новака", – написал Игорь Кононенко в Facebook. Нардеп также отметил, что дороги, построенные на условиях концессии, будут соответствовать высоким стандартам и будут строиться в обход населенных пунктов, что позволит водителям сэкономить на топливе и сократить время путешествия.

Напомним, 27 февраля, Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона №6766 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог". Законопроект был разработан в рамках имплементации законодательства Евросоюза в транспортной отрасли. За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа.



Источник: https://censor.net.ua/n3053105
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Короче, строить будут за деньги налогоплательщиков, а потом, налогоплательщики будут оплачивать проезд по дороге.
 показать весь комментарий
 
 
Поживем увидим.
Если строительство будет осуществляться за бюджетные деньги (даже частично), после чего дорога будет передаваться в концессию, я прав.
Если за частные - прав ты.
 показать весь комментарий
 
Така дорога має йти виключно як надземна естакада, щоб вона не заважала руху транспорту по звичайним дорогам і не створювала додаткових перешкод мешканцям сіл та міст від Львову до кордону!!!!
 показать весь комментарий
 
Боюсь навангувати, але щось мені в дупі свербить, що нас привчають до до думки, що проїзд по даній дорозі буде платним.
 показать весь комментарий
 
 
С нетерпением ждем твоего отчета о проезде по Большому Бельту
 показать весь комментарий
 
Ігор Кононенко- "кадет", як і я.
Транспортные инициативы руководителя "Укравтодора" поддерживает и один из инициаторов принятого законопроекта Игорь Кононенко. Источник: https://censor.net.ua/n3053105
 показать весь комментарий
 
Короче дорогу увидят только те кто гастарбайтером поедет в Польшу на зароботки. Зато скинутся на дорогу всей страной.
 показать весь комментарий
 
 
а не лучше ли сделать платными дороги на московию и крым...
ну так сказать - счастливого пути - плати!
 показать весь комментарий
 
ви вже європейські гроші на митниці ПРОСРАЛИ ,
то тепер хочете ще ???
 показать весь комментарий
 
Понятно, что это важней для Польши, в её желании вернуть себе Львов.
 показать весь комментарий
 
 
А Польша желает вернуть себе Львов..?? Этот бред ты сам придумал или подсказал кто то..??
 показать весь комментарий
 
 
Ось такий самий меморіал потрібно встановити на цій трассі, на кордоні з Польщею, як нагадування українцям:
На межі Львівської та Закарпатської областей (Верецькому перевалі) 15 жовтня відкрили Меморіал Героям Карпатської України. У 1939 році на цьому перевалі польські прикордонники «Корпусу охорони пограниччя» розстріляли близько 600 полонених вояків, переважно вихідців із Галичини, оборонців Карпатської України, яка була проголошена у Хусті (Закарпаття) у березні 1939 року.

https://www.radiosvoboda.org/a/28796266.html

Першою концесійною дорогою в Україні стане траса від Львова до Польщі, - Новак - Цензор.НЕТ 9762
 показать весь комментарий
 
Знаючи эти территории, не уверен,что концессионеры найдут землю под свой проект. А прямая дорога от Львова до границы уже есть, малость местами покоцаная, но есть.
 показать весь комментарий
 
"станет трасса от Львова до Польши"
А дороги из Польши до Львова не будет?
 показать весь комментарий
 
 
Свалили в Польшу, и назад не возвращайтесь) Так сказать One Way Ticket
 показать весь комментарий
 
 
Вызывает восторг то, как Цензор изящно вылизывает густо смазанное шоколадом очко Порошенковского прихвостня и коррупционера Кононенко....

На западе есть практика: Политика - вора, негодяя и коррупционера, - никто не пиарит (как Цензор Порошенко, где половина новостной ленты - анонс бенефиса Шоколадного ворА, выделена жирным шрифтом). Там таким негодяям на прессухе задает либо не задают ни одного вопроса либо один за другим задают один и тот-же неудобный вопрос.
Тут же - в Украине, - совсем иная ситуация: "кто дэвушку "кормит" - тот ее и танцует.
Да, Цензор?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервой концессионной дорогой в Украине станет трасса от Львова до Польши, - Новак
 
 
 
 
 
 вверх