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Все про:Путин (23565) транзит (492) Северный поток (184) Курц (44)

 "Северный поток-2" не является конкурентом украинской ГТС, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что проект "Северный поток-2" не является конкурентом украинской ГТС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия,  по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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"Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы - мы можем их рассмотреть", - сказал президент РФ.

Как сообщает издание, Курц отметил, что Австрия поддерживает проект "Северного потока-2" и считает его позитивным для Германии и других стран Европы.

"Но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран", - подчеркнул австрийский канцлер.

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Напомним, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" позволит перекрыть украинский газопровод, что даст возможность России для продолжения захвата Украины.

Кроме того, ранее в совместной статье депутатов немецкого Бундестага и Европарламента говорилось, что строительство газопровода "Северный поток-2" может привести к расколу Европейского союза.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан отметил, что США выступают против лоббируемого Российской Федерацией проекта строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3053104
 
 
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Куйло песдит всегда, если куйло не песдит потыкайте в него палкой, возможно он уже дохлый.
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Кремлёвський покидьок ,як завжди бреше.
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ага, а ты, плешивый карлик, сам по себе - большой и преданный друг Украины
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Как раз для Европейских стран,этот северный поток 2 ,нафиг не нужен! И вообще Украина как то сама решит,что является конкуренцией, а что нет! Хуйло!
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серьезно? почему не нужен?наверно по этому ->. "2017 год стал для "Газпрома" рекордным по объему экспорта в Европу, тогда было продано почти 194 млрд кубометров газа - на 8% больше, чем годом раньше"
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Это вам лишнехромосомным такое по кисель тв рассказали? Ну ну ))) так вот ,я для тебя открою огромную тайну, что «Газпром» терпит крупнейшие за 19 лет убытки и это только начало,а дальше будет еще больше! Будет вам и нам крыш и еще больше санкций! И да ,северного потока не будет!
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Немецкие парламентарии выступили против "Северного потока-2"
В совместном обращении представители четырех парламентских партий отметили, что политика ЕС в области энергетики и солидарность с европейскими партнерами говорят против строительства газопровода.
"Північний потік-2" не є конкурентом українській ГТС, - Путін - Цензор.НЕТ 3320

Семь депутатов германского бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП), выступили против строительства газопровода "Северный поток-2". В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 19 февраля, в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, они отметили, что совместная работа с Россией не должна означать, что "немцы и россияне о чем-либо договариваются через головы" партнеров Берлина по Европейскому Союзу.
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а сколько всего депутатов в бундестаге?
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Конечно!Потому что его нет в природе и никогда не будет.
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Конечно,после того,как Украина выкачала свой газ по газопроводу Дашава-Киев-Москва- уже нет конкурентов...
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Нам надо не сопли жевать, а уже сейчас готовить опытных подводников-подрывников. Да и с Керченским мостом пора что-то решать. Для начала хотя бы переименовать.
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Судя по "рукожопости" величайших строителей, нам и взрывать ничего не надо будет - сами развалятся...Что мост, что газопровод...
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"Северный поток-2" не является конкурентом украинской ГТС, - Путин
Пе@дит как Парашенко !!! "Северный поток-2" не является конкурентом украинской ГТС, - Путин - Цензор.НЕТ 3076
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Они одного поля ягодки
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Всё,что рассказывает хуйло,нужно разворачивать на 180 градусов.
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А ведь правильно сказало это насекомое. Северный поток 2 вне конкуренции по сравнению с украинской ГТС. Смешно другое ,что кацапы постоянно вякают ,что мы мол хочем сделать лишь диверсификацию поставок в Европу: из одной и той же недостраны только просто разными путями. В то же время развязав войну в Сирии, не дав ей утихнуть. Тем самым не да позволить реализации поставок газа из Ирака,Азербайджана,Ирана и самое главное с Аравийского полуострова как раз через Сирию и Турцию. Кацапу нельзя верить никогда это подловатая нация - Заключительный ДИАГНОЗ...
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Сирия географически никак не препятствует поставкам газа из Ирака, Азербайджана, Ирана. Ирак и Иран напрямую граничат с Турцией, Азербайджану Сирия вообще по-барабану.
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Сирия мешает постройке газопровода из Катара .
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Поздно батенька умерла, так умерла...
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Рано Вы хороните украинскую ГТС. Ещё есть шансы.
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Это да. Проект похоронен.
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кто ж тебе лжецу, вору и убийце поверит!
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Глава Нафтогаза недавно говорил, что Германия планирует выдать разрешение на строительство СП2 в марте. А если у Германии такая позиция, то мнение остальных стран могут лишь вежливо выслушать и принять к сведению.
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"нашим политикам" а так же топ-менеджерам "убыточных" газо- нефте- энерго- транспортных- компаний с миллиардными доходами изниоткуда и наличием успешных родственников-бизнесменов (причем у каждого) верится даже меньше чем Х#йлу
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Если вы не верите нашим политикам, а так же топ-менеджерам "убыточных" газо- нефте- энерго- транспортных- компаний, то почему ЕС должен верить? Там прекрасно видят, что в России во власти гопники сидят. Но, также они видят, что и в Украине такие же гопники, только калибром поменьше - из-за более скудных ресурсов. Вот в ЕС и хотят на данном этапе хотя бы от одних гопников избавиться. Придёт время и от вторых (которые в РФ) избавятся без лишних сожалений.
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никто никому не верит и избавляться ни от чего не планируют запад - это бизнес в первую очередь (хотя, конечно, некоторым очень хочется (или хотелось) помочь, особенно тем, кто не понаслышке в курсе про фарашистскую оккупацию) - но обычно какой смысл лезть в чужие дела, не касабы поди, да и четырехлетние "реформы" тоже дают неприглядную картинку. так что бабло давали и дают кредитное, а это - зароботок на многие годы, так как даже под 1-3% можно неплохо жить. в крайнем случае могут заморозить бабло "слишком успешных" менеджеров, но на то они и цепляются за власть всем чем можно и идут по трупам не хуже Х#йла.
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Просто австрияки уже задолбались дровами топиться, 21 век )
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спеціалісти Boston dynamics плачуть навзрид і просяться хоча б прибиральниками в Сколково "Північний потік-2" не є конкурентом українській ГТС, - Путін - Цензор.НЕТ 5022
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Все проще . Поскольку хуло невыездной , а перед выборами надо покрасоваться с западными партнерами, уговорили канцлера Курца приезжать в Москву и ШОТО там сказать про умного хула и СП . Может даже Дерипаска уговаривал .
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Какое единодушие по поводу газа от агрессора.
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Заголовок статьи противоречит её содержанию: СП2 является конкурентом а не альтернативой ГТС.
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СП2 не является конкурентом и не является альтернативой ГТС.

СП2 - это полная замена ГТС.
Как только заработает СП2 - в тот-же день можно начинать резать ГТС на металлолом.
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Данный поток жизненно необходим самой Украине.Этот поток должен стимулировать желание Украины наконец-то обрести на деле(а не на словах)независимость от России.
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Одного угля на 1,5 миллиарда долларов из России импортировали в том году, не до независимости тут.
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, недопонял ,,, хуйло включил заднюю ??? , уже об укр-гтс вдруг вспомнил ,,, , може скоро газ попийсят предложит ? , , грехи , штоле замаливает ? , , в гааге разберутся , , сначала повесят , , а потом начнут разбор полетов по существу ,,,
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та нехай ватостан будує, що хоче, нехай витрачає бабло, результат буде такий же, як з керченським мостом і залізницею в обхід України
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А шо этот латоксный уже пришел в себя и перестал прятаться?
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Мабудь вже припинив мочитись під себе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Северный поток-2" не является конкурентом украинской ГТС, - Путин
 
 
 
 
 
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