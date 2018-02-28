 "Северный поток-2" не является конкурентом украинской ГТС, - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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"Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы - мы можем их рассмотреть", - сказал президент РФ.

Как сообщает издание, Курц отметил, что Австрия поддерживает проект "Северного потока-2" и считает его позитивным для Германии и других стран Европы.

"Но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран", - подчеркнул австрийский канцлер.

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Напомним, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" позволит перекрыть украинский газопровод, что даст возможность России для продолжения захвата Украины.

Кроме того, ранее в совместной статье депутатов немецкого Бундестага и Европарламента говорилось, что строительство газопровода "Северный поток-2" может привести к расколу Европейского союза.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан отметил, что США выступают против лоббируемого Российской Федерацией проекта строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".