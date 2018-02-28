 "Северный поток-2" не является конкурентом украинской ГТС, - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
"Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы - мы можем их рассмотреть", - сказал президент РФ.
Как сообщает издание, Курц отметил, что Австрия поддерживает проект "Северного потока-2" и считает его позитивным для Германии и других стран Европы.
"Но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран", - подчеркнул австрийский канцлер.
Напомним, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" позволит перекрыть украинский газопровод, что даст возможность России для продолжения захвата Украины.
Кроме того, ранее в совместной статье депутатов немецкого Бундестага и Европарламента говорилось, что строительство газопровода "Северный поток-2" может привести к расколу Европейского союза.
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан отметил, что США выступают против лоббируемого Российской Федерацией проекта строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".
В совместном обращении представители четырех парламентских партий отметили, что политика ЕС в области энергетики и солидарность с европейскими партнерами говорят против строительства газопровода.
Семь депутатов германского бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП), выступили против строительства газопровода "Северный поток-2". В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 19 февраля, в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, они отметили, что совместная работа с Россией не должна означать, что "немцы и россияне о чем-либо договариваются через головы" партнеров Берлина по Европейскому Союзу.
Пе@дит как Парашенко !!!
фарашистскую оккупацию) - но обычно какой смысл лезть в чужие дела, не касабы поди, да и четырехлетние "реформы" тоже дают неприглядную картинку. так что бабло давали и дают кредитное, а это - зароботок на многие годы, так как даже под 1-3% можно неплохо жить. в крайнем случае могут заморозить бабло "слишком успешных" менеджеров, но на то они и цепляются за власть всем чем можно и идут по трупам не хуже Х#йла.
СП2 - это полная замена ГТС.
Как только заработает СП2 - в тот-же день можно начинать резать ГТС на металлолом.