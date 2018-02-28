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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2677) контрабанда (1437) сигареты (486)

 На Закарпатье и Буковине пограничники изъяли более 60 ящиков сигарет при попытке контрабанды. ВИДЕО

Вчера вечером пограничники пресекли попытку контрабанды 60 ящиков сигарет через госграницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, сотрудники пограничного отделения "Велика Паладь" Мукачевского погранотряда пресекли перемещение 48 ящиков сигарет в Венгрию после сообщения местного жителя о подозрительных лицах в районе госграницы. Нарушители скрылись после предупредительных выстрелов. 

Пограничники в Черновицкой области обнаружили лаз в специальном ограждениина и дорожку следов ведущих к границе. О подозрениях были поинформированы румынские коллеги, которые и обнаружили 15 упаковок сигарет уже на своей территории. 

Пограничники ищут причастных к контрабанде. 

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3052944
 
 
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Так вот почему вчера "активисты" с Тячево возле ВР "протестовали"!
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Вот ето перемога. Ах 60 ящиков сигарет отобрали. Бензина больше потратили... А мимо проезжают Петины ешелоны с контрабандой на миллиарды.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Закарпатье и Буковине пограничники изъяли более 60 ящиков сигарет при попытке контрабанды. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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