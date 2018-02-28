 На Закарпатье и Буковине пограничники изъяли более 60 ящиков сигарет при попытке контрабанды. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, сотрудники пограничного отделения "Велика Паладь" Мукачевского погранотряда пресекли перемещение 48 ящиков сигарет в Венгрию после сообщения местного жителя о подозрительных лицах в районе госграницы. Нарушители скрылись после предупредительных выстрелов.

Пограничники в Черновицкой области обнаружили лаз в специальном ограждениина и дорожку следов ведущих к границе. О подозрениях были поинформированы румынские коллеги, которые и обнаружили 15 упаковок сигарет уже на своей территории.

Пограничники ищут причастных к контрабанде.

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