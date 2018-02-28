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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аэропорт (1095) Борисполь (481) тендер (544) ФГИ (507)

 Аэропорт "Борисполь" объявил тендер на размещение кафе

Стоимость контракта превышает 42 млн гривен.

Международный аэропорт "Борисполь" проводит конкурс на право аренды недвижимого государственного имущества. Процедура впервые осуществляется через Фонд государственного имущества Украины, сообщает газета  "Ведомости приватизации", пишет 5 канал

Отмечается, что в аренду на 10 лет сдаются помещения заведения общественного питания с обустройством кафе-бара общей площадью 315 квадратных метров на третьем этаже пассажирского терминала "D". Стоимость арендной платы в месяц составляет более 350 тыс. гривен. Конкурс будет проведен 2 марта, причем срок приема документов - за 3 рабочих дня до даты проведения конкурса.

Процедура проводится с использованием открытости предложения размера арендной платы по принципу аукциона, на котором определяется победитель согласно условиям и обязательствам участника.

Основные условия конкурса:

  • Наибольший предложенный размер арендной платы по сравнению со стартовым.
  • Эффективное использование объекта аренды по целевому назначению.
  • Соблюдение нормативных требований по эксплуатации объекта.
  • Компенсация победителем конкурса в течение 15 дней с момента подписания договора аренды расходов за выполненную независимую оценку объекта аренды плательщику оценки.
  • Своевременная уплата определенного задатка государственного бюджета Украины и балансосодержателю в соотношении, определенном законодательством.

Подробные условия приведены в тексте публикации.

Отмечается, что проведение тендерной процедуры по сдаче в аренду помещения аэропорта "Борисполь" принесет в бюджет государственного предприятия более 42 млн гривен арендной платы. Тендерные процедуры проходят в рамках реформирования Мининфраструктуры, целью которых является развитие новых и улучшения уже существующих направлений авиасообщения. Приход на украинский рынок новых авиакомпаний будет способствовать повышению качества услуг и снижению цен на авиаперевозки. "До конца года, кроме Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании", - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян в эфире "5 канала". Генеральный директор аэропорта Павел Рябикин подчеркнул, что в "Борисполе" готовы принять любое количество авиакомпаний в соответствии с инфраструктурными возможностями аэропорта.

Из собственных источников стало известно, что в указанном тендере будет участвовать компания WOG. Этот факт подтвердили в пресс-службе компании, отметив, что "действительно компания подала заявку, все процедуры соблюдены, в частности внесли залог более 2 млн гривен согласно конкурсным требованиям". В компании уверяют, что "готовы открывать WOG CAFE в Борисполе уже завтра, учитывая опыт работы в инфраструктурных объектах". В пресс-службе также отметили, что компания стратегически заинтересована в размещении WOG CAFE в транспортных хабах, в т.ч. в аэропорту "Борисполь" с точки зрения диверсификация бизнеса.

 Напомним, в 2016 году году WOG уже открыл кафе в аэропорту "Киев" (Жуляны), а также 16 кафе в поездах Интерсити.

Источник: https://censor.net.ua/n3052943
 
 
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Ашот не потянет. Тараска столько в год не даст.
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А когда аэропорт назовут имени Мазепы? Или уборщицы не разрешают?
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Стоимость арендной платы в месяц составляет более 350 тыс. гривен. - Так демократично для украинцев.Налетай здоровый люд )) - Снова олигархи сожрут лакомый кусок. Повторюсь. - Олигархию нужно уничтожить вместе с парашенко.
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Аренда 350 тыщ в месяц, ну ну. Там нужно наркотой торговать, шоб заработать
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более 42 млн гривен арендной платы
---------------
это со скольких клиентов кафе?
Чашечка кофе - 100 гривен?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАэропорт "Борисполь" объявил тендер на размещение кафе
 
 
 
 
 
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