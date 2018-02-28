 ВККС сообщила о нюансах квалифоценивания судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридической газете".

В день проведения экзамена нужно выполнить анонимное письменное тестирование и практическое задание.

Обеспечивать проведение экзамена будут уполномоченные представители Комиссии.

Во время экзамена судья обязан следовать указаниям и требованиям уполномоченных представителей, а также соблюдать другие определенные для экзамена правила. В частности запрещается:

1) нарушать дисциплину и общепринятые правила поведения;

2) составлять анонимное письменное тестирование и выполнять практическое задание до и после объявлений об их начале и окончании;

3) сдавать экзамен в верхней одежде и головных уборах;

4) пользоваться фото-, аудио-, видео- и другими средствами для записи, воспроизведения и приема-передачи информации, в частности мобильными телефонами, электронными книгами, наушниками, гаджетами и т.д.;

5) общаться с другими участниками, в том числе получать от них или передавать им информацию, сдавать экзамен вместо них;

6) копировать или нарушать целостность экзаменационных материалов;

7) проставлять в бланке ответов любые отметки, символы, буквы, слова, которые не предусмотрены экзаменом;

8) использовать при выполнении практического задания любые символы (обозначения, слова и т.д.), которые позволяют идентифицировать автора работы, в частности собственную фамилию;

9) делать исправления в бланке ответов;

10) выносить экзаменационные материалы из помещения.

Сдача экзамена будет фиксироваться с применением видеозаписи.

При необходимости обратиться к представителю Комиссии во время экзамена поднимите, пожалуйста, руку и ждите его.

Экзамен будет проходить по следующему расписанию:

08:20 - 08: 45 — вход в помещение сдачи экзамена;

08:30 - 09:00 — регистрация на экзамен;

09:00 - 09:15 — раздача материалов тестирования;

09:15 - 11:15 — составление анонимного письменного тестирования;

11:15 - 11:30 — сбор экзаменационных материалов анонимного письменного тестирования;

11:15 - 12:00 — перерыв;

12:00 - 12:15 — раздача материалов практического задания;

12:15 - 17:15 — выполнение практического задания;

17:15 - 18:00 — сбор экзаменационных материалов практического задания.

Регистрация на экзамен будет осуществляться в соответствии с определенным судье графиком времени.

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Генерация и тиражирование тестовой тетради и тетради с практическим заданием будет осуществляться непосредственно перед началом экзамена в помещении его составления. Перед началом регистрации на экзамен уполномоченные представители Комиссии предложат судьям определить из своего состава лиц, которые будут присутствовать при генерации специальным программным комплексом тестовой тетради и тетради с практическим заданием.

Для сдачи экзамена необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины), и появиться не позднее чем за 5 минут до определенного времени для регистрации.

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется при входе в помещение, а также при регистрации и по требованию уполномоченного представителя Комиссии.

Лица без документа, удостоверяющего их личность, к сдаче экзамена не допускаются.

Лицо, опоздавшее на тестирование или выполнение практического задания, имеет право пройти регистрацию и сдать (выполнить) его в пределах отведенного для этого времени. Дополнительное время в таком случае не предоставляется.

Разрешается досрочная сдача анонимного письменного тестирования и выполнение практического задания.

Покидать помещение сдачи экзамена до сдачи экзаменационных материалов соответствующей его стадии запрещается.

Во время регистрации будет осуществляться, в частности:

1) генерация программным обеспечением двух индивидуальных кодов судьи (первый — для составления анонимного письменного тестирования, второй — для выполнения практического задания)

2) выдача индивидуальной карточки с указанными в ней двумя индивидуальными кодами.

В помещении сдачи экзамена будет работать гардероб (без гардеробщика).

Судьи, не прошедшие процедуру регистрации и не сдавшие верхней одежды в гардероб, в зал сдачи экзамена не допускаются.

Сразу после допуска в зал сдачи экзамена судье необходимо самостоятельно выбрать место и находиться за ним.

С этого времени и до конца сбора экзаменационных материалов соответствующей стадии экзамена судьям запрещается перемещаться в зале без разрешения представителя Комиссии.

Перед началом составления анонимного письменного тестирования судьям предоставляется:

1) бланк ответов;

2) тестовая тетрадь.

Бланки ответов и тестовые тетради — бумажные документы.

В тестовой тетради судья может делать любые удобные записи, отметки и тому подобное.

На титульной странице тестовой тетради содержится номер варианта, судья обязан отразить в специально отведенном месте бланка ответов.

Тестовые тетради не проверяются и не оцениваются.

Количество вопросов в тестовом задании:

для судей местных судов — 80;

для судей апелляционных судов — 100.

Также судьям предстоит выполнить одно практическое задание.

Продолжительность составления стадий экзамена:

анонимное письменное тестирование — 120 минут

выполнение практического задания — 300 минут.

Из четырех предложенных ответов на тестовый вопрос только один вариант правильного.

Тестовые вопросы в тетради будут сгруппированы по тематике программы соответствующего экзамена.

Один правильный ответ — 0,75 балла.

Бланки ответов проверяются и оцениваются.

Разрешается заполнение бланка ответов ручками синего или черного цветов.

Использование чернильных ручек запрещается.

Обязательными для заполнения судьями полями в бланке ответов являются:

1) графическое поле индивидуального кода;

2) поле индивидуального кода прописью;

3) поле варианта тестовой тетради, задача которого будут выполняться.

Незаполнение или неправильное заполнение обязательных полей может сделать невозможным обнаружение и распознавание бланка ответов, вследствие чего такая работа оценивается в 0 баллов.

Судьям необходимо заполнить поля индивидуального кода в бланке ответов до объявления о начале соответствующей стадии экзамена.

С образцами правильного заполнения полей индивидуального кода в бланке ответов можно ознакомиться по следующим ссылкам: образец 1, образец 2.

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Также в бланке ответов предусмотрены поля для заполнения правильных, по мнению судьи, ответов на вопросы тестовой тетради.

Количество полей для ответов на вопросы в бланке ответов:

для судей местных судов — 80;

для судей апелляционных судов — 100.

Проставлять в бланке ответов любые отметки, символы, буквы, слова, которые не предусмотрены им, запрещено.

Запрещается выходить за пределы предусмотренных в бланке ответов полей, которые обозначены четырехугольником.

Правильность заполнения бланка ответов является обязанностью участника экзамена.

После объявления о завершении отведенного для анонимного письменного тестирования времени судья обязан немедленно прекратить работу над его составлением, закрыть тестовую тетрадь, оставаться за рабочим местом и ждать, пока уполномоченные представители Комиссии соберут экзаменационные материалы.

Разрешается сдавать тестирование досрочно.

С образцами правильного заполнения титульного листа тетради для выполнения практического задания можно ознакомиться по следующим ссылкам: образец 1; образец 2.

Тетрадь с практическим задачей является бумажным документом, в котором будет содержаться набор материалов модельногр судебного дела с учетом уровня и специализации судьи.

Последним документом тетради с практической задачей является:

для судей местных судов — вступительная часть судебного решения;

для судей апелляционных судов — вступительная и частично описательная части судебного решения.

Объем тетради с практическим заданием — до 80 страниц.

В тетради с практическим заданием судья может делать любые удобные записи, отметки и тому подобное.

Практическое задание выполняется путем продолжения изложения судьей текста модельного судебного решения по результатам рассмотрения по существу материалов модельного дела, содержащейся в тетради с практическим заданием.

Выполнение практического задания осуществляется на ноутбуках с использованием документа формата Microsoft Word. От судьи во время выполнения практического задания требуется исключительно продолжить изложение соответствующего текста.

Практическое задание необходимо выполнять в соответствии с законодательством, которое действует на момент выполнения этой задачи.

Во время выполнения практического задания разрешается использование таких нормативно-правых актов только на бумажных носителях издательского тиражирование: законов, кодексов, в частности комментируемых, постановлений пленумов, а также решений Европейского суда по правам человека.

Для выполнения практического задания ноутбук каждого судьи будет иметь доступ только к официальному веб-сайту Верховной Рады Украины. Доступ к другим ресурсам, в частности "Лига-Закон", не будет обеспечиваться.

Использование текстов судебных решений по результатам рассмотрения судами Украины дела по существу запрещается.

Разрешается выполнить практическое задание досрочно.

Напомним, ранее ВККС обнародовала график переаттестации судей, в отношении которых решением Комиссии от 20 октября 2017 года назначено квалифоценивание на соответствие занимаемой должности судьи.