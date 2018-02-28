 ВККС сообщила о нюансах квалифоценивания судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридической газете".
В день проведения экзамена нужно выполнить анонимное письменное тестирование и практическое задание.
Обеспечивать проведение экзамена будут уполномоченные представители Комиссии.
Во время экзамена судья обязан следовать указаниям и требованиям уполномоченных представителей, а также соблюдать другие определенные для экзамена правила. В частности запрещается:
1) нарушать дисциплину и общепринятые правила поведения;
2) составлять анонимное письменное тестирование и выполнять практическое задание до и после объявлений об их начале и окончании;
3) сдавать экзамен в верхней одежде и головных уборах;
4) пользоваться фото-, аудио-, видео- и другими средствами для записи, воспроизведения и приема-передачи информации, в частности мобильными телефонами, электронными книгами, наушниками, гаджетами и т.д.;
5) общаться с другими участниками, в том числе получать от них или передавать им информацию, сдавать экзамен вместо них;
6) копировать или нарушать целостность экзаменационных материалов;
7) проставлять в бланке ответов любые отметки, символы, буквы, слова, которые не предусмотрены экзаменом;
8) использовать при выполнении практического задания любые символы (обозначения, слова и т.д.), которые позволяют идентифицировать автора работы, в частности собственную фамилию;
9) делать исправления в бланке ответов;
10) выносить экзаменационные материалы из помещения.
Сдача экзамена будет фиксироваться с применением видеозаписи.
При необходимости обратиться к представителю Комиссии во время экзамена поднимите, пожалуйста, руку и ждите его.
Экзамен будет проходить по следующему расписанию:
08:20 - 08: 45 — вход в помещение сдачи экзамена;
08:30 - 09:00 — регистрация на экзамен;
09:00 - 09:15 — раздача материалов тестирования;
09:15 - 11:15 — составление анонимного письменного тестирования;
11:15 - 11:30 — сбор экзаменационных материалов анонимного письменного тестирования;
11:15 - 12:00 — перерыв;
12:00 - 12:15 — раздача материалов практического задания;
12:15 - 17:15 — выполнение практического задания;
17:15 - 18:00 — сбор экзаменационных материалов практического задания.
Регистрация на экзамен будет осуществляться в соответствии с определенным судье графиком времени.
Генерация и тиражирование тестовой тетради и тетради с практическим заданием будет осуществляться непосредственно перед началом экзамена в помещении его составления. Перед началом регистрации на экзамен уполномоченные представители Комиссии предложат судьям определить из своего состава лиц, которые будут присутствовать при генерации специальным программным комплексом тестовой тетради и тетради с практическим заданием.
Для сдачи экзамена необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины), и появиться не позднее чем за 5 минут до определенного времени для регистрации.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется при входе в помещение, а также при регистрации и по требованию уполномоченного представителя Комиссии.
Лица без документа, удостоверяющего их личность, к сдаче экзамена не допускаются.
Лицо, опоздавшее на тестирование или выполнение практического задания, имеет право пройти регистрацию и сдать (выполнить) его в пределах отведенного для этого времени. Дополнительное время в таком случае не предоставляется.
Разрешается досрочная сдача анонимного письменного тестирования и выполнение практического задания.
Покидать помещение сдачи экзамена до сдачи экзаменационных материалов соответствующей его стадии запрещается.
Во время регистрации будет осуществляться, в частности:
1) генерация программным обеспечением двух индивидуальных кодов судьи (первый — для составления анонимного письменного тестирования, второй — для выполнения практического задания)
2) выдача индивидуальной карточки с указанными в ней двумя индивидуальными кодами.
В помещении сдачи экзамена будет работать гардероб (без гардеробщика).
Судьи, не прошедшие процедуру регистрации и не сдавшие верхней одежды в гардероб, в зал сдачи экзамена не допускаются.
Сразу после допуска в зал сдачи экзамена судье необходимо самостоятельно выбрать место и находиться за ним.
С этого времени и до конца сбора экзаменационных материалов соответствующей стадии экзамена судьям запрещается перемещаться в зале без разрешения представителя Комиссии.
Перед началом составления анонимного письменного тестирования судьям предоставляется:
1) бланк ответов;
2) тестовая тетрадь.
Бланки ответов и тестовые тетради — бумажные документы.
В тестовой тетради судья может делать любые удобные записи, отметки и тому подобное.
На титульной странице тестовой тетради содержится номер варианта, судья обязан отразить в специально отведенном месте бланка ответов.
Тестовые тетради не проверяются и не оцениваются.
Количество вопросов в тестовом задании:
- для судей местных судов — 80;
- для судей апелляционных судов — 100.
Также судьям предстоит выполнить одно практическое задание.
Продолжительность составления стадий экзамена:
- анонимное письменное тестирование — 120 минут
- выполнение практического задания — 300 минут.
Из четырех предложенных ответов на тестовый вопрос только один вариант правильного.
Тестовые вопросы в тетради будут сгруппированы по тематике программы соответствующего экзамена.
Один правильный ответ — 0,75 балла.
Бланки ответов проверяются и оцениваются.
Разрешается заполнение бланка ответов ручками синего или черного цветов.
Использование чернильных ручек запрещается.
Обязательными для заполнения судьями полями в бланке ответов являются:
1) графическое поле индивидуального кода;
2) поле индивидуального кода прописью;
3) поле варианта тестовой тетради, задача которого будут выполняться.
Незаполнение или неправильное заполнение обязательных полей может сделать невозможным обнаружение и распознавание бланка ответов, вследствие чего такая работа оценивается в 0 баллов.
Судьям необходимо заполнить поля индивидуального кода в бланке ответов до объявления о начале соответствующей стадии экзамена.
С образцами правильного заполнения полей индивидуального кода в бланке ответов можно ознакомиться по следующим ссылкам: образец 1, образец 2.
Также в бланке ответов предусмотрены поля для заполнения правильных, по мнению судьи, ответов на вопросы тестовой тетради.
Количество полей для ответов на вопросы в бланке ответов:
для судей местных судов — 80;
для судей апелляционных судов — 100.
Проставлять в бланке ответов любые отметки, символы, буквы, слова, которые не предусмотрены им, запрещено.
Запрещается выходить за пределы предусмотренных в бланке ответов полей, которые обозначены четырехугольником.
Правильность заполнения бланка ответов является обязанностью участника экзамена.
После объявления о завершении отведенного для анонимного письменного тестирования времени судья обязан немедленно прекратить работу над его составлением, закрыть тестовую тетрадь, оставаться за рабочим местом и ждать, пока уполномоченные представители Комиссии соберут экзаменационные материалы.
Разрешается сдавать тестирование досрочно.
С образцами правильного заполнения титульного листа тетради для выполнения практического задания можно ознакомиться по следующим ссылкам: образец 1; образец 2.
Тетрадь с практическим задачей является бумажным документом, в котором будет содержаться набор материалов модельногр судебного дела с учетом уровня и специализации судьи.
Последним документом тетради с практической задачей является:
для судей местных судов — вступительная часть судебного решения;
для судей апелляционных судов — вступительная и частично описательная части судебного решения.
Объем тетради с практическим заданием — до 80 страниц.
В тетради с практическим заданием судья может делать любые удобные записи, отметки и тому подобное.
Практическое задание выполняется путем продолжения изложения судьей текста модельного судебного решения по результатам рассмотрения по существу материалов модельного дела, содержащейся в тетради с практическим заданием.
Выполнение практического задания осуществляется на ноутбуках с использованием документа формата Microsoft Word. От судьи во время выполнения практического задания требуется исключительно продолжить изложение соответствующего текста.
Практическое задание необходимо выполнять в соответствии с законодательством, которое действует на момент выполнения этой задачи.
Во время выполнения практического задания разрешается использование таких нормативно-правых актов только на бумажных носителях издательского тиражирование: законов, кодексов, в частности комментируемых, постановлений пленумов, а также решений Европейского суда по правам человека.
Для выполнения практического задания ноутбук каждого судьи будет иметь доступ только к официальному веб-сайту Верховной Рады Украины. Доступ к другим ресурсам, в частности "Лига-Закон", не будет обеспечиваться.
Использование текстов судебных решений по результатам рассмотрения судами Украины дела по существу запрещается.
Разрешается выполнить практическое задание досрочно.
Напомним, ранее ВККС обнародовала график переаттестации судей, в отношении которых решением Комиссии от 20 октября 2017 года назначено квалифоценивание на соответствие занимаемой должности судьи.
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