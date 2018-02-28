 Четырем украинским судьям, которые перешли на сторону террористов "ЛНР", объявили о подозрении, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Четверо украинских судей, находясь в рядах террористов, выполняли функции "судебных органов". Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления злоумышленниками функции "правосудие" от имени так называемой "ЛНР".
Фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
"Всего в Луганской обл. за период проведения антитеррористической операции объявлено о подозрении по участию в деятельности террористической организации одиннадцати представителям судебной власти. В отношении этих злоумышленников будет применена процедура заочного осуждения", – отмечают в СБУ.
геноцид надукраїнською нацією -подозренія нету
офшори -навіть подозренія нєту
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