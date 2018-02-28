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 Политика Украины
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 Четырем украинским судьям, которые перешли на сторону террористов "ЛНР", объявили о подозрении, - СБУ

В Луганской области объявили о подозрении четырем судьям, которые присоединились к террористическим группировкам ОРЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Четверо украинских судей, находясь в рядах террористов, выполняли функции "судебных органов". Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления злоумышленниками функции "правосудие" от имени так называемой "ЛНР".

Фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

"Всего в Луганской обл. за период проведения антитеррористической операции объявлено о подозрении по участию в деятельности террористической организации одиннадцати представителям судебной власти. В отношении этих злоумышленников будет применена процедура заочного осуждения", – отмечают в СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052941
 
 
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За 4 года - четырем. А сколько их? Лет на наверное 300 хватит а то и больше. И следователи при делах будут, зарплату хорошую будут получать.
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Та у нас все судьи перешли на сторону лнр...
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Неправда, не все! Только половина. Вторая половина - на сторону ДНР.
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Уря!, Через т сячоліття визнають парашенка зрадником й посіпакою кацапні !
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Та ви що?!! Переходити на бік терористов - то вже підозріло? Айяйяй... Четырем украинским судьям, которые перешли на сторону террористов "ЛНР", объявили о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 1106
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подозрение ................. Четырем украинским судьям, которые перешли на сторону террористов "ЛНР", объявили о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 2694
геноцид надукраїнською нацією -подозренія нету
офшори -навіть подозренія нєту Четырем украинским судьям, которые перешли на сторону террористов "ЛНР", объявили о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 2259

АДНАКА
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетырем украинским судьям, которые перешли на сторону террористов "ЛНР", объявили о подозрении, - СБУ
 
 
 
 
 
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