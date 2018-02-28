 Дороги, построенные на условиях концессии, будут проходить в обход населенных пунктов, - Кононенко

Как передает РБК-Украина, такое мнение высказал один из инициаторов законопроекта №6766, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко на странице в Facebook.
"Горд быть соавтором этого важнейшего закона. Его принятие буквально означает, что отныне в Украине появятся современные автобаны, не хуже чем у наших ближайших европейских соседей. Законом предусмотрено предоставление государством права на строительство и эксплуатацию дорог на основании концессионного договора. И это реальная возможность привлечь новые инвестиции для строительства дорог общего пользования государственного значения, гарантия их надлежащего содержания и своевременного ремонта", - написал Кононенко. Он считает, что дороги, построенные на условиях концессии, будут соответствовать высоким стандартам и строиться в обход населенных пунктов, что позволит водителям экономить расход топлива и время.
"В концессию будут передаваться исключительно вновь построенные дороги, а размер оплаты за разовый проезд будет определять Кабинет министров Украины. Сразу предотвращаю возможную "зраду": обязательным будет обеспечение альтернативного бесплатного пути. Парламентарии выполнили свою работу, мяч на половине поля "Укравтодора" и Славомира Новака", - сообщил Кононенко.
При современном положении в экономике - сомнительно что такая дорога хоть когда-то окупится. Если, конечно, не брать денюжку за проезд в карман, а ремонт и содержание дороги - из бюджета вливать
Насмотрелись на развитые страны... Скорее бы уже ушли этих идиотов-попугаев.
Типа он подал законопроект, напечатали две бумажки говнеца, и от этого появятся как он думает дороги такие-же как в Европе?
И эти кретины правят в стране?
а вот если платная и нет... или раздобана бесплатная - то? некоторые поедут по платной, а остальные ... вдоль по полю метелицей пометутся
а если на единственную (внутри районную) дорогу ляпнут асфальт и скажут - платите
типа самоуправление... для нужд района... за сотню удавятся... - это не нормально?
все зависит от цены и качества.
Если всё так просто, подал в Раду законопроект, и от этого как думают наши вожди дороги станут хорошими.... То зачем останавливаться?
Подайте законопроект, что-бы зарплата в Украине были миллион долларов, что-бы мы летали на Марс и Альфу-Центавра на выходные, что-бы все жили двести лет и не болели...
Зачем только законопроектом о концессии дорог ограничиваться???? Что-бы бабам было всегда восемнадцать и они были красивыми
Если этот дебил Кононенко, дкумает что их законопроекты творят чудеса, пусть не ограничивают себя и стараются..