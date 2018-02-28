 Дороги, построенные на условиях концессии, будут проходить в обход населенных пунктов, - Кононенко

Как передает РБК-Украина, такое мнение высказал один из инициаторов законопроекта №6766, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко на странице в Facebook.

"Горд быть соавтором этого важнейшего закона. Его принятие буквально означает, что отныне в Украине появятся современные автобаны, не хуже чем у наших ближайших европейских соседей. Законом предусмотрено предоставление государством права на строительство и эксплуатацию дорог на основании концессионного договора. И это реальная возможность привлечь новые инвестиции для строительства дорог общего пользования государственного значения, гарантия их надлежащего содержания и своевременного ремонта", - написал Кононенко. Он считает, что дороги, построенные на условиях концессии, будут соответствовать высоким стандартам и строиться в обход населенных пунктов, что позволит водителям экономить расход топлива и время.

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"В концессию будут передаваться исключительно вновь построенные дороги, а размер оплаты за разовый проезд будет определять Кабинет министров Украины. Сразу предотвращаю возможную "зраду": обязательным будет обеспечение альтернативного бесплатного пути. Парламентарии выполнили свою работу, мяч на половине поля "Укравтодора" и Славомира Новака", - сообщил Кононенко.



