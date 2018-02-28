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Все про:дороги (1574) концессия (12) Кононенко (335)

 Дороги, построенные на условиях концессии, будут проходить в обход населенных пунктов, - Кононенко

Законодательные изменения относительно строительства дорог по принципу концессии будут способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом, а также позволят обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое состояние.

Как передает РБК-Украина, такое мнение высказал один из инициаторов законопроекта №6766, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко на странице в Facebook.

"Горд быть соавтором этого важнейшего закона. Его принятие буквально означает, что отныне в Украине появятся современные автобаны, не хуже чем у наших ближайших европейских соседей. Законом предусмотрено предоставление государством права на строительство и эксплуатацию дорог на основании концессионного договора. И это реальная возможность привлечь новые инвестиции для строительства дорог общего пользования государственного значения, гарантия их надлежащего содержания и своевременного ремонта", - написал Кононенко. Он считает, что дороги, построенные на условиях концессии, будут соответствовать высоким стандартам и строиться в обход населенных пунктов, что позволит водителям экономить расход топлива и время.

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"В концессию будут передаваться исключительно вновь построенные дороги, а размер оплаты за разовый проезд будет определять Кабинет министров Украины. Сразу предотвращаю возможную "зраду": обязательным будет обеспечение альтернативного бесплатного пути. Парламентарии выполнили свою работу, мяч на половине поля "Укравтодора" и Славомира Новака", - сообщил Кононенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3052940
 
 
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Если Кононенко сюда залез, то ничего хорошего не жди.
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Потрібно щоб власники доріг не забували сплачувати податки за свою власність!
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Вот если посмотреть на карту, то автобан Киев - Чоп по прямой короче на 300-400 км. Но у этой власти кишка тонка все построить как в Испании или Франции. Они будут круги писать вокруг населенных пунктов.
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Гнида нашла еще один способ обобрать украинцев еще один раз.
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Что бы жить в добре и счастье, треба красти,красти,красти.
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а нухрена дороги которые "обходят населённые пункты"
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Действительно! Снести нах населённый пункт и построить дорогу!
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Хочеться вірити, що на наступних виборах до Верховної Ради збіговиська типу БПП та ненародного фронту, а також інших політичних проституток, які бігають з партії до партії, міняючи на ходу шапки як попандопали, народ України вже не вибере. Однак віра помирає останньою - вибирати по суті немає кого.
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Интересно, чем кого то не устраивают сегодняшние дороги, которые нужно только отремонтировать? Деньги население регулярно платит на ремонт из налогов на бензин, что составляет более 120 миллиардов грн. в год. Гнойсман же почти все деньги разворовал и из етой суммы выделил всего около 20 миллиардов. Остальные 100 миллиардов были украдены етой соевой бандой.
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меня не устраивает то что соевая банда за мои налоги будет строить платные дороги.
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За твои налоги даже дорожный знак поставить не получится.
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ты говнолиз соевый. Я в месяц налогов с бензина плачу больше 2000грн.
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ТЭО имеется или только пздж на уровне Нью-Васюков?
При современном положении в экономике - сомнительно что такая дорога хоть когда-то окупится. Если, конечно, не брать денюжку за проезд в карман, а ремонт и содержание дороги - из бюджета вливать

Насмотрелись на развитые страны... Скорее бы уже ушли этих идиотов-попугаев.
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Одна из главных задач - они должны быть действительно прямыми, а не как говорит мой тесть: дорога, як вол пісцяв!
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Кононенко вообще кретин???
Типа он подал законопроект, напечатали две бумажки говнеца, и от этого появятся как он думает дороги такие-же как в Европе?
И эти кретины правят в стране?
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это не бумажка а закон, который позволят вкладывать иностранцам деньги в строительство наших дорого на условиях концессии. Т.е. с гарантией их право на собственность. Непонятно почему только дороги?
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Если конь возьмется за эту жилу...То ни денег ,ни дорог мы не увидим..Блин,когда же эту банду с глаз уберем ? !!!
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т.е если есть бесплатная дорога и платная - все ринутся на платную?
а вот если платная и нет... или раздобана бесплатная - то? некоторые поедут по платной, а остальные ... вдоль по полю метелицей пометутся
а если на единственную (внутри районную) дорогу ляпнут асфальт и скажут - платите
типа самоуправление... для нужд района... за сотню удавятся... - это не нормально?
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"т.е если есть бесплатная дорога и платная - все ринутся на платную?"

все зависит от цены и качества.
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так оно и будет. Чтобы все ехали по платной то бесплатные дороги х*** кто будет ремонтировать.
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Пишет кретин Кононенко, "мы свою долю работы сделали, теперь очередь за Укравтодором и Новаком". Да, сейчас те построят новых дорог, уже побежали за лопатами...

Если всё так просто, подал в Раду законопроект, и от этого как думают наши вожди дороги станут хорошими.... То зачем останавливаться?

Подайте законопроект, что-бы зарплата в Украине были миллион долларов, что-бы мы летали на Марс и Альфу-Центавра на выходные, что-бы все жили двести лет и не болели...
Зачем только законопроектом о концессии дорог ограничиваться???? Что-бы бабам было всегда восемнадцать и они были красивыми
Если этот дебил Кононенко, дкумает что их законопроекты творят чудеса, пусть не ограничивают себя и стараются..
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Хороший, закон не понятно почему раньше его не принимали. Если наши казнокрады вроде Кононенко опять все не завалят, то будут хорошие дороги.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДороги, построенные на условиях концессии, будут проходить в обход населенных пунктов, - Кононенко
 
 
 
 
 
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