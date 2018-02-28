 Рада будет вынуждена принять президентский законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтении, - Найем

Об этом в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ сказал народный депутат Мустафа Найем

"Исходя из того, что существует много альтернативных законопроектов, и есть много претензий к этому (президентскому), я не думаю, что мы примем его в ближайшее время, но у нас нет другого выбора", - сказал он.

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По словам Найема, это правовая коллизия, так как в законе прописано, что законопроект про Антикоррупционный суд должен подавать Президент.

"Принятый в первом чтении законопроект – это будет черновик. А дальше уже будем писать", - отметил нардеп.

Он отметил, что еще нужно решить, каким образом будут вноситься изменения в президентский законопроект. Возможно, будут учтены предложения из альтернативных законопроектов.

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Также Найем прокомментировал тот факт, что Верховный Суд отменил Постановление ВРУ об увольнении судьи Васильковского горрайонного суда Виктора Степаненко, который во времена Революции Достоинства лишил водительских прав четырех Автомайдановцев за поездку в Межигорье.

"Это реванш. Сперва мы всем рассказываем, какой этот суд хороший. Президент пиарит это. А потом этот Верховный Суд, 60% состава которого не соответствует критериям, отменяет увольнение судьи Майдана. Это Маразм!", - заявил нардеп

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.