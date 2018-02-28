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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Аргентина (46) наркотики (1255) Россия (68207)

 В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич. ФОТОрепортаж

В аэропорту Буэнос-Айреса за попытку провезти почти 4 кг кокаина задержан гражданин России.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что сотрудники безопасности аэропорта при проверки багажа обнаружили в двойном дне чемодана, который гражданин России сдал в багаж, пакетики с кокаином, общим весом почти 4 кг.

"Гражданин России оформил свой багаж в аэропорту Эсейса. Сотрудники безопасности аэропорта провели тщательный осмотр и обнаружили почти 4 кг кокаина в двойном дне сумки", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Объявленный в розыск по "кокаиновому делу" россиянин Ковальчук уверяет, что отдал на хранение в помещение при посольстве РФ в Аргентине "партию кофе, сигар и коньяка"

"На прошлой неделе мы усилили контроль по всей стране после того, как стало известно о связанных с посольством России 389 кг кокаина", - отметила Буллрич и обнародовала фото задержанного гражданина РФ и восьми пакетиков с кокаином, которые были обнаружены в его багаже.

В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич 01
В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич 02
В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич 03

Подробнее о скандале с кокаином в посольстве РФ в Аргентине читайте в материале Цензор.НЕТ: "11 фактов об аресте кокаина в посольстве РФ - Москва в центре суперскандала".

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафикеСообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3052937
 
 
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это кто и как смешивает...........малинка...калинка....Прикольно!
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кокс ШАГАЕТ по планете В аеропорту Буенос-Айреса затримали росіянина майже з 4 кг кокаїну, - міністр безпеки Аргентини Буллріч - Цензор.НЕТ 6246 кацапы походу к чемпионату по футболу готовятся.............
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ху..лу срочно нужен кокаин, иначе выборы могут сорваться.
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Конкретные видать ломки сейчас в конюшне паРаши...раз уже любыми путями хотят кокс доставить.... В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич - Цензор.НЕТ 8497
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Помните " особенности рыбалки?" Как они водку подводной лодкой везли? А если и коку так?
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почему если?и так возят,и самолетами,и лодками,и лошадьми,и в анусе,и в желудке... В аеропорту Буенос-Айреса затримали росіянина майже з 4 кг кокаїну, - міністр безпеки Аргентини Буллріч - Цензор.НЕТ 8282.широкий спектр способов и методов.
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А що, товар на фото запліснявів? Чи, може, москаль відсипав дрібку й підмішав яких кінських субстанцій?
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.... и спросили меня очень строго; "Что это?", я ответил: "Какао белого цвета.."
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Отстал от дипломатического спецборта роисси..
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Лаврову передачку вёз, а то старик совсем плох стал.
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решили рассредоточиться и хотя бы по частям перетаскивать...а то ж благодарные потребители могут везде найти в случае срыва обязательств В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич - Цензор.НЕТ 773
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А депутат добкин где брал порошек? Выходит что верхушка совка и рыгов сидели на коксе?
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Все логично, если Вове хуйлу можно,то почему остальным низзя?
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Это как раз те 16 кг которых в посольских мешках недосчитались. Крыса- однозначно!
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та вывсёврётиихтамнет
этапроискиимпериализма
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Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал "выфсеврете"!
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Фамилия задержанного часом не патрушев?
маня-захерова,твой выход!
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Это наверно православный верующий летел помолиться в рашу , а заодно и поблагодарить Фонд православных меценатов . 😀😀😀
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Близнюк на информационном портале Аргентинской и Южноамериканской епархии Русской православной церкви назван представителем Фонда православных В аеропорту Буенос-Айреса затримали росіянина майже з 4 кг кокаїну, - міністр безпеки Аргентини Буллріч - Цензор.НЕТ 4266
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Димку плюшевого кумарит не по деЦки.... В аеропорту Буенос-Айреса затримали росіянина майже з 4 кг кокаїну, - міністр безпеки Аргентини Буллріч - Цензор.НЕТ 5821
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офф топ

Секретарь Совента Безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с чиновниками в правительстве Таиланда
Он прилетел в Бангкок спустя несколько часов после того, как задержанная фигурантка расследования РБК Анастасия Вашукевич, больше известная как Настя Рыбка, обратилась за помощью к США и пообещала поделиться подробностями российского вмешательства в американские выборы.
Глава Совбеза, по официальным данным, прибыл в Бангкок для проведения консультаций по вопросам безопасности. Как следует из сообщений информагентств, Патрушев встретился с вице-премьером страны, а также министром обороны Таиланда. Телеканал «Дождь» обратил внимание на то, что в Бангкок секретарь совбеза прибыл в сопровождении того самого самолета, который фигурирует в ставшем громком «кокаиновом деле». Якобы именно на борту правительственного лайнера Ил-96 из Аргентины в Москву везли муку под видом наркотика. Совпадение или нет - незадолго до визита Патрушева в Таиланд, миграционная служба страны задержала Настю Рыбку и её наставника Алекса Лесли за незаконное проведение «секс-тренинга». Сама фигурантка расследования об Олеге Дерипаске и Сергее Приходько утверждала, что к ней приходили сотрудники Интерпола, они заявили, что ее «очень хотят видеть в Москве». Уже находясь за решёткой, Рыбка вышла в прямой эфир Instagram и обратилась к «американским спецслужбам». Экс-любовница Олега Дерипаски назвала себя «свидетелем и единственным недостающим звеном» в связях Кремля с предполагаемым вмешательством в выборы. Рыбка пообещала рассказать все подробности, отметив: «если вы найдете меня в тайской тюрьме ещё живой».
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к сожалению кацапы не только дерут из земли углеводороды , они учли ошибки прошлого и теперь творят , что хотят.. наркотраф , торговля людьми , поддельными медикаментами и т.д. приносит кацапам огромную прибыль .. все эти деньги они потом вкладывают в смерть ...
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у Машки видать конкретная ломка...
Она просто не может так много и извращенно врать без наркоты.
Решили мелкими партиями перетянуть.
Облом.
Хорошо что на углу у МИДа автомат по продаже боярки стоит)
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Кацапы не могут без кокаина. А тут ещё официальный канал поставок прикрыли. Беда! 😀😀😀
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Всего 4?
МелкоВАТО, как для руского...
Или он не дипломат?
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Накануне президентских выборов москальщину сотрясают громкие международные скандалы, один круче другого) получается, что путин - не только педофил, но и наркодиллер)
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Одни возять кокс, інші жруть мєльдоній, а перше місце в світі у кацапів по споживанню гєроїну... Дивно...
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пожалейте коня, русофобы. тут на одну понюшку везли, не 400 кг в конце то концов!
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А вдруг Дерипаска на своей яхте развозил кокс по Европе Шредеру и Саркози? Вот это будет номер.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВ аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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