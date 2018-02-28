 В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, передает Цензор.НЕТ.
Она сообщила, что сотрудники безопасности аэропорта при проверки багажа обнаружили в двойном дне чемодана, который гражданин России сдал в багаж, пакетики с кокаином, общим весом почти 4 кг.
"Гражданин России оформил свой багаж в аэропорту Эсейса. Сотрудники безопасности аэропорта провели тщательный осмотр и обнаружили почти 4 кг кокаина в двойном дне сумки", - рассказала она.
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"На прошлой неделе мы усилили контроль по всей стране после того, как стало известно о связанных с посольством России 389 кг кокаина", - отметила Буллрич и обнародовала фото задержанного гражданина РФ и восьми пакетиков с кокаином, которые были обнаружены в его багаже.
Подробнее о скандале с кокаином в посольстве РФ в Аргентине читайте в материале Цензор.НЕТ: "11 фактов об аресте кокаина в посольстве РФ - Москва в центре суперскандала".
Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.
В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.
Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.
этапроискиимпериализма
маня-захерова,твой выход!
Секретарь Совента Безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с чиновниками в правительстве Таиланда
Он прилетел в Бангкок спустя несколько часов после того, как задержанная фигурантка расследования РБК Анастасия Вашукевич, больше известная как Настя Рыбка, обратилась за помощью к США и пообещала поделиться подробностями российского вмешательства в американские выборы.
Глава Совбеза, по официальным данным, прибыл в Бангкок для проведения консультаций по вопросам безопасности. Как следует из сообщений информагентств, Патрушев встретился с вице-премьером страны, а также министром обороны Таиланда. Телеканал «Дождь» обратил внимание на то, что в Бангкок секретарь совбеза прибыл в сопровождении того самого самолета, который фигурирует в ставшем громком «кокаиновом деле». Якобы именно на борту правительственного лайнера Ил-96 из Аргентины в Москву везли муку под видом наркотика. Совпадение или нет - незадолго до визита Патрушева в Таиланд, миграционная служба страны задержала Настю Рыбку и её наставника Алекса Лесли за незаконное проведение «секс-тренинга». Сама фигурантка расследования об Олеге Дерипаске и Сергее Приходько утверждала, что к ней приходили сотрудники Интерпола, они заявили, что ее «очень хотят видеть в Москве». Уже находясь за решёткой, Рыбка вышла в прямой эфир Instagram и обратилась к «американским спецслужбам». Экс-любовница Олега Дерипаски назвала себя «свидетелем и единственным недостающим звеном» в связях Кремля с предполагаемым вмешательством в выборы. Рыбка пообещала рассказать все подробности, отметив: «если вы найдете меня в тайской тюрьме ещё живой».
Она просто не может так много и извращенно врать без наркоты.
Решили мелкими партиями перетянуть.
Облом.
Хорошо что на углу у МИДа автомат по продаже боярки стоит)
МелкоВАТО, как для руского...
Или он не дипломат?