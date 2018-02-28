 В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с почти 4 кг кокаина, - министр безопасности Аргентины Буллрич. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что сотрудники безопасности аэропорта при проверки багажа обнаружили в двойном дне чемодана, который гражданин России сдал в багаж, пакетики с кокаином, общим весом почти 4 кг.

"Гражданин России оформил свой багаж в аэропорту Эсейса. Сотрудники безопасности аэропорта провели тщательный осмотр и обнаружили почти 4 кг кокаина в двойном дне сумки", - рассказала она.

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"На прошлой неделе мы усилили контроль по всей стране после того, как стало известно о связанных с посольством России 389 кг кокаина", - отметила Буллрич и обнародовала фото задержанного гражданина РФ и восьми пакетиков с кокаином, которые были обнаружены в его багаже.







Подробнее о скандале с кокаином в посольстве РФ в Аргентине читайте в материале Цензор.НЕТ: "11 фактов об аресте кокаина в посольстве РФ - Москва в центре суперскандала".

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.