 "Украина гордится вами! Желаю никогда не ошибаться в своих расчетах", - Полторак поздравил бойцов с Днем штурманской службы авиации ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минобороны, об этом говорится в поздравлении министра обороны Украины по случаю Дня штурманской службы авиации ВС Украины.

"Штурманы пользуются заслуженным уважением у военных авиаторов из-за их чрезвычайно ответственной профессиональной миссию. От четкости штурманских расчетов и обоснованных предложений, особенно во время боевых действий в условиях мощного радиоэлектронного противодействия противника, зависит безопасность полетов и эффективность боевой работы", - говорится в поздравлении Полторака.

По его словам, штурман также должен уметь точно рассчитывать боевую нагрузку самолета, расход топлива, оптимальный и безопасный маршрут, точку выхода и порядок наведения на цель, схему нанесения удара, преодоление противовоздушной обороны противника, коридор возвращения на базу и множество других нюансов.

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"Уважаемые военнослужащие штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю так же добросовестно и профессионально подходить к решению всех задач, которые перед вами ставит руководство и боевая обстановка, как вы это демонстрировали в самые трудные периоды нашего сопротивления вражеской агрессии!

Знайте: Украина вами гордится! Желаю вам никогда не ошибаться в своих расчетах, дальше повышать мастерство и учить молодежь. Тогда опыт ветеранов станет залогом успеха следующих поколений. С праздником, штурманы Украинский Победы!", - сказал Полторак.