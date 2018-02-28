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 Политика Украины
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Все про:армия (6769) Минобороны (5077) поздравление (624) Полторак (922)

 "Украина гордится вами! Желаю никогда не ошибаться в своих расчетах", - Полторак поздравил бойцов с Днем штурманской службы авиации ВСУ

10 лет назад в Украине был введен День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины. Этой службе принадлежит ведущее место в решении задач боевого применения военной авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минобороны, об этом говорится в поздравлении министра обороны Украины по случаю Дня штурманской службы авиации ВС Украины.

"Штурманы пользуются заслуженным уважением у военных авиаторов из-за их чрезвычайно ответственной профессиональной миссию. От четкости штурманских расчетов и обоснованных предложений, особенно во время боевых действий в условиях мощного радиоэлектронного противодействия противника, зависит безопасность полетов и эффективность боевой работы", - говорится в поздравлении Полторака.

По его словам, штурман также должен уметь точно рассчитывать боевую нагрузку самолета, расход топлива, оптимальный и безопасный маршрут, точку выхода и порядок наведения на цель, схему нанесения удара, преодоление противовоздушной обороны противника, коридор возвращения на базу и множество других нюансов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Полторак обсудил возможность привлечения финских Сил обороны к миротворческой миссии ООН на Донбассе. ВИДЕО

"Уважаемые военнослужащие штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю так же добросовестно и профессионально подходить к решению всех задач, которые перед вами ставит руководство и боевая обстановка, как вы это демонстрировали в самые трудные периоды нашего сопротивления вражеской агрессии!

Знайте: Украина вами гордится! Желаю вам никогда не ошибаться в своих расчетах, дальше повышать мастерство и учить молодежь. Тогда опыт ветеранов станет залогом успеха следующих поколений. С праздником, штурманы Украинский Победы!", - сказал Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/n3052935
 
 
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Вот ведь праздников наплодили... Дня авиации - не хватает?
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чого ж наплодили? Он гоміки з інституту національної памяті спромоглися день 8 Березня відмінити, треба не забути гоміків поздоровити із святом "Украина гордится вами! Желаю никогда не ошибаться в своих расчетах", - Полторак поздравил бойцов с Днем штурманской службы авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 6836
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что - педерастам с проститутками трагедия с отменой пурима 8 марта?..

так у вас регулярно гей-парады - что ты переживаешь, ушлёпок кацапский?
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так якраз гоміки і відмінили в Україні свято жінок - 8 Березня , так би мовити, щоб жінки не створювали конкуренції гомосятині. А який парад гоміки влаштували в Києві в 2017 році - це очевидно в християнському дусі, духовні цінності буржуа наяву вилізли.
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Координаты вр и кб знать на память.Да,и ап,на всякий случай.
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До катастрофы - чуть более 2 минут. Экипаж обнаружил резкий крен самолета вправо. Штурман: Крен! Командир: Чего, блядь? Куда! Штурман: Крен! Крен! Крен! Крен!.. Звуковая сигнализация превышения скорости. Штурман: Крен велик! Командир: Убавь крен! Штурман: Скорость большая! Командир: Крен выправляй! Командир: Твою мать! Ну где мы сидим! Первая система! Штурман: Да крен! Не видишь, что ли? Командир: Куда крен? Бортинженер: Скорость! Скорость! Командир: Крен выправляй! Не торопись! Потихоньку! Сигнал превышения угла атаки. Штурман: Высота-а-а-а-а! Командир: Все, блядь! Пиздец! Конец записи.
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16/11/1981. Погибло 95 пассажиров и 4 члена экипажа.
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Не дай бог им ошибиться в своих рассчетах ,как Полторак ошибается уже два года. Ну отнего ,как от маргарина : Ни вреда не пользы,так говорящая голова.А им думать надо.
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Бортинженер: Загорелось табло «Пожар» в мотогондоле номер 2. Второй двигатель выключил. Командир: Илья, сирену выключи… Штурман: Курс обратный посадочный… Диспетчер: 656-й! Посадку разрешаю! Снижайтесь до 900. Диспетчер: 656-й! Пожар какого двигателя? Командир: Пожар второго двигателя! И правого… Бортинженер: Давление в первой гидросистеме упало!… Второй пилот: Выпускаем шасси!… Командир: Шасси не выпускается нихуя! Да не выпускается же! От второй гидросистемы давай! Бортинженер: Да нету же давления! Второй пилот: У нас упало давление в обеих гидросистемах! Диспетчер: 656-й, понял! Удаление где ваше? Штурман: 400 метров. Командир: Ребята, не управляется! Самолет не управляется! Диспетчер: Ниже глиссады идете! (Сработала аварийная сирена.) Работайте с посадкой! Конец записи.
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03/01/1994. Погибли 116 пассажиров и 9 членов экипажа.
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Саша Сотник Ютьюб.
От кокосового ИНФОРМБЮРО.... "Украина гордится вами! Желаю никогда не ошибаться в своих расчетах", - Полторак поздравил бойцов с Днем штурманской службы авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 5397
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шо таке штурман?! - це те що сидить в навігаторі?! "Украина гордится вами! Желаю никогда не ошибаться в своих расчетах", - Полторак поздравил бойцов с Днем штурманской службы авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 3946
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Подмосковный навигатор завалил Дохтара Лизу над Черным море,недавно В подмосковвье Визитка Яроша сбила АН-148,а дохляков нет,что ИХТАМНЕТов в Украине и ВагнерНЕТов в Сирии... "Украина гордится вами! Желаю никогда не ошибаться в своих расчетах", - Полторак поздравил бойцов с Днем штурманской службы авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 6019
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Мы очень рады за Полторашку, который на ровном месте найдет повод выпить боярки.
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Стрельба по самолётам любимое занятие Плешивого Педофила.
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8 марта 2014 года крысы кремля сбили Малазийский самолет.Погибло 239 человек.14 июля 2014 года крысы кремля сбили Малазийский самолет под Донецком.Погибло 298 человек.28 декабря 2014 года сбит Малазийский самолет.Погибло 163 человека.КацаКрысы что вы хотите от Малайзии???
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о чём ты? это ты прикалываешься так?
если нет - то ссылы давай...
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Ответ прост.Малайзия отказалась покупать кацаПсинские комплексы ЗРК БУК 12 декабря 2011 года.
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По его словам, штурман также должен уметь точно рассчитывать боевую нагрузку самолета, расход топлива, оптимальный и безопасный маршрут, точку выхода и порядок наведения на цель, схему нанесения удара, преодоление противовоздушной обороны противника, коридор возвращения на базу и множество других нюансов.

Неплохо да? А не проще поставить ИИ на ДРЛО??? И курить рядом на стульчике наблюдая картинку?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина гордится вами! Желаю никогда не ошибаться в своих расчетах", - Полторак поздравил бойцов с Днем штурманской службы авиации ВСУ
 
 
 
 
 
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