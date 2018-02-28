 Законопроект "О национальной безопасности Украины" поступил в Раду, - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ.
"Только что в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности. Это документ является, безусловно, приоритетным, и я безотлагательно направляю его в профильный комитет и даю поручение немедленно его рассмотреть", - сказал он.
Спикер парламента подчеркнул, что данный закон очень важен в для реформирования сектора безопасности в условиях борьбы Украины с российской агрессией.
"Я надеюсь на быстрое рассмотрение законопроекта, который подан президентом в Верховную Раду", - подытожил он.
Как сообщается на сайте украинского парламента, законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) авторства президента Украины Петра Порошенко зарегистрирован в Раде 28 февраля 2018 года.
Как сообщалось, 17 января Совет национальной безопасности и обороны одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны. С.Полторак удовлетворен проектом закона и отметил, что тот учитывает все предложения украинского оборонного ведомства.
5 февраля П.Порошенко ввел в действие это решение СНБО.
можуть не тільки загіфіть/отфотожопіть), а й відео збацати!
і взагалі, як ти таке), про таргових партньорів кажеш?!
ти ахент крембля!
Вы в одном кабинете сидите.или в разных..??
А те люди которые говорили в 2014-м что на Майдан вышли люди за Украину...говорят об этом и сейчас....
в залі одні українці судячи по жирнючим хліборізкам ..........................
слуги українського народу з трибуни кажуть що треба під парламеном цивілізовано виказувати свою точку зору....а не калічити беркут влади .
.....це кажуть ті хто вбиває українську націю.........
народи півночі расії зникають завдяки російській горілці .
український народ зникне завдяки по№уізму,
і тому що він Терпіла народ