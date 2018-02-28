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 Политика Украины
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Все про:ВР (21648) законопроект (1887) нацбезопасность (78) Парубий (1543)

 Законопроект "О национальной безопасности Украины" поступил в Раду, - Парубий

В Верховную Раду Украины внесен президентский законопроект о национальной безопасности Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Порошенко ввел в действие решение СНБО "О проекте закона Украины "О национальной безопасности Украины"

"Только что в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности. Это документ является, безусловно, приоритетным, и я безотлагательно направляю его в профильный комитет и даю поручение немедленно его рассмотреть", - сказал он.

Спикер парламента подчеркнул, что данный закон очень важен в для реформирования сектора безопасности в условиях борьбы Украины с российской агрессией.

"Я надеюсь на быстрое рассмотрение законопроекта, который подан президентом в Верховную Раду", - подытожил он.

Как сообщается на сайте украинского парламента, законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) авторства президента Украины Петра Порошенко зарегистрирован в Раде 28 февраля 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон "О национальной безопасности" должен привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО и ЕС, - Порошенко

Как сообщалось, 17 января Совет национальной безопасности и обороны одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны. С.Полторак удовлетворен проектом закона и отметил, что тот учитывает все предложения украинского оборонного ведомства.

5 февраля П.Порошенко ввел в действие это решение СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3052934
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Хм...... и видео с поздравлениями на Рождество.....а сам рыбок раасматривало............
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Гена, зараз знаєш, як техніка пішла вперед?!
можуть не тільки загіфіть/отфотожопіть), а й відео збацати!
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Закони які пише банда порошенки абсолютно неякісні, протирічать Конституції України та здоровому глузду. Складно очікувати від цього закону чогось цікавого чи справді корисного! Достатньо згадати закон "Про реінтеграцію Донбасу" який фактично заборонив бойові дії в АТО та відмінив останні дозволи на застосування зброї проти терористів! Таке враження що ці дебільні закони пишуть самі терористи прямо в Кремлі!
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не качай будку, папа нудить!
і взагалі, як ти таке), про таргових партньорів кажеш?!
ти ахент крембля!
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вул. Грушевського - скажіть мені, що змінилося?

Законопроект "О национальной безопасности Украины" поступил в Раду, - Парубий - Цензор.НЕТ 6662
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ШО изменилось? В кресле на 4-м этаже на Банковой........дерьмо то и осталось.
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Многое изменилось...в 2014- м на майдан вышли люди .. за Украину.....в 2018-м вышло проплаченное паРашей быдло.....
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это сказал проплаченный порохобот, знаково ...
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Ну да ну да...два винторогих под прокси с флагами США все знают...абсолютно все.... Законопроект "Про національну безпеку України" надійшов у Раду, - Парубій - Цензор.НЕТ 8178
Вы в одном кабинете сидите.или в разных..??
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В 2014 рыго боты также писали что на Майдан вышли проплаченые люди
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Эти же боты сейчас поддерживаю быдло проплаченное паРашей вышедшее под раду .....
А те люди которые говорили в 2014-м что на Майдан вышли люди за Украину...говорят об этом и сейчас....
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ну да, на хрен тогда будет та Европа с рашкой вместе....

Законопроект "О национальной безопасности Украины" поступил в Раду, - Парубий - Цензор.НЕТ 9991
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Когда все крысы убежали,корабль перестал тонуть
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Борьба с шатунами, агентами Кремля, желающими перевыборов и не любящими сладости?
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включив зомбоящик ,подивився трохи на "роботу" "парламенту"
в залі одні українці судячи по жирнючим хліборізкам ..........................
слуги українського народу з трибуни кажуть що треба під парламеном цивілізовано виказувати свою точку зору....а не калічити беркут влади .
.....це кажуть ті хто вбиває українську націю.........

народи півночі расії зникають завдяки російській горілці .
український народ зникне завдяки по№уізму,
і тому що він Терпіла народ
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рф продовжує проводити окремі спеціальні інформаційні операції. Після введених обмежень на трансляцію російських телеканалів ця діяльність зосереджена в соціальних мережах або в тих ЗМІ, які лише обмежено регулюються. Ці зусилля спрямовані на дискредитацію українського керівництва, зовнішньополітичного курсу держави. Стратегічною метою такої діяльності є штучне ініціювання «Майдану 3.0», який Москва розглядає як важливий етап послаб лення Української держави в умовах невирішеного питання збройної агресії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект "О национальной безопасности Украины" поступил в Раду, - Парубий
 
 
 
 
 
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