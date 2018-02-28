 Законопроект "О национальной безопасности Украины" поступил в Раду, - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ.

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"Только что в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности. Это документ является, безусловно, приоритетным, и я безотлагательно направляю его в профильный комитет и даю поручение немедленно его рассмотреть", - сказал он.

Спикер парламента подчеркнул, что данный закон очень важен в для реформирования сектора безопасности в условиях борьбы Украины с российской агрессией.

"Я надеюсь на быстрое рассмотрение законопроекта, который подан президентом в Верховную Раду", - подытожил он.

Как сообщается на сайте украинского парламента, законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) авторства президента Украины Петра Порошенко зарегистрирован в Раде 28 февраля 2018 года.

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Как сообщалось, 17 января Совет национальной безопасности и обороны одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны. С.Полторак удовлетворен проектом закона и отметил, что тот учитывает все предложения украинского оборонного ведомства.

5 февраля П.Порошенко ввел в действие это решение СНБО.