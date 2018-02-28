EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  115  1
Все про:Еврокомиссия (741) ООН (2395) Донбасс (15589) гуманитарная катастрофа (110) Черныш (75)

 Еврокомиссия и ООН сегодня обсудят гуманитарный кризис на Донбассе

Европейская комиссия и Офис Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов проведут совместную конференцию о гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, мероприятие состоится сегодня, 28 февраля, в Брюсселе.

Украинскую сторону на конференции будет представлять министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

От ЕС на мероприятии будет председательствовать еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисные ситуации Кристос Стилианидес.

ООН будет представлена заместителем генерального секретаря ООН Урсулой Мюллер.

По результатам конференции участники сделают заявление для прессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сознательно приближает гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Климкин 

Источник: https://censor.net.ua/n3052932
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Геращенко уже вылетела с показаниями военнопленных туда? Надо всему миру рассказывать о бесчеловечности руцкого мира.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврокомиссия и ООН сегодня обсудят гуманитарный кризис на Донбассе
 
 
 
 
 
 вверх