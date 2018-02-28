 Еврокомиссия и ООН сегодня обсудят гуманитарный кризис на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, мероприятие состоится сегодня, 28 февраля, в Брюсселе.

Украинскую сторону на конференции будет представлять министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

От ЕС на мероприятии будет председательствовать еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисные ситуации Кристос Стилианидес.

ООН будет представлена заместителем генерального секретаря ООН Урсулой Мюллер.

По результатам конференции участники сделают заявление для прессы.

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