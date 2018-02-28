 Суд над Януковичем перенесли в восьмой раз из-за неявки адвокатов. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Судья Девятко сообщил о том, что защитники Януковича отбыли в место настоящего пребывания подзащитного по его просьбе с целью предоставления ему адвокатской помощи. К ходатайству адвокатов прилагаются копии заявлений на командировку и электронных билетов.

Прокуроры, в свою очередь, заявили о том, что даная неявка является доказательством затягивания процесса, неуважения к суду и обвинению. Они также обратились с просьбой к суду попросить Центр бесплатной правовой помощи предоставить Януковичу госадвоката для обеспечения непрерывности процесса.

Суд, посовещавшись на месте, принял решение отказать в ходатайстве прокуроров, отметив при этом, что уже 8 заседаний были перенесены из-за такого "некорректного поведения" защитников Януковича. Вместе с тем, учитывая право экс-президента на защиту, суд вынужден удовлетворить просьбу адвокатов и объявить о переносе заседания на 10 часов утра 6 марта.

На прошлом заседании суд определил, кого из заявленных свидетелей стороны защиты будут допрашивать в данном деле.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.