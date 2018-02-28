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 Политика Украины
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 Суд над Януковичем перенесли в восьмой раз из-за неявки адвокатов. ВИДЕО

Сегодня, 28 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 39-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. На нем планировали допросить экс-главу УСБУ в Киеве времен президентства Януковича Александра Щеголева. Однако по причине отсутствия адвокатов, было принято решение перенести допрос.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Судья Девятко сообщил о том, что защитники Януковича отбыли в место настоящего пребывания подзащитного по его просьбе с целью предоставления ему адвокатской помощи. К ходатайству адвокатов прилагаются копии заявлений на командировку и электронных билетов.

Прокуроры, в свою очередь, заявили о том, что даная неявка является доказательством затягивания процесса, неуважения к суду и обвинению. Они также обратились с просьбой к суду попросить Центр бесплатной правовой помощи предоставить Януковичу госадвоката для обеспечения непрерывности процесса.

Суд, посовещавшись на месте, принял решение отказать в ходатайстве прокуроров, отметив при этом, что уже 8 заседаний были перенесены из-за такого "некорректного поведения" защитников Януковича. Вместе с тем, учитывая право экс-президента на защиту, суд вынужден удовлетворить просьбу адвокатов и объявить о переносе заседания на 10 часов утра 6 марта.

На прошлом заседании суд определил, кого из заявленных свидетелей стороны защиты будут допрашивать в данном деле.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош. 

Источник: https://censor.net.ua/n3052931
 
 
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і це лише 8 разів........ ,
а буде ще 3008 раз...........
вбито до тисячі людей на майдані , хтось покараний ?
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юрко луцько зайнятий... він у голандців зразки голосу Саакашвілі випрашує...
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по вашей логике,чтобы кого то покарали надо трясти овощных адвокатов ...Вы лучше смотрите через сколько карают в западных странах,а не в кацапии
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в "западных странах" овощи кушают а не "карают"...
это в кацапии овощи под бульдозер и карають-карають, карають-карають...
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кацапы опять овощу прессуху дают... кацапская пословица : Когда у русни опять ничего не вышло в Украине - выставляй овоща
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Не явился соучастник Парашенко.
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Поехали готовить клиента к прессухе.
The Show Must Go On
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Завтра в Мацкве овоща за ниточки дергать будут.Вчерашний штурм ВР это обострение у промацковских.Нужны результаты,а их нет
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Судя по последним решениям нашего "правосудия" Янукович засобирался вернуться. А чего ему бояться? Все его соратники на свободе. Главние враги у нас - добровольцы АТОшники и Саакашвили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем перенесли в восьмой раз из-за неявки адвокатов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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