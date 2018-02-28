 Реакция властей США на российское вмешательство недостаточна, – руководитель Агентства нацбезопасности

Об этом заявил 27 февраля в сенатском комитете США по вооруженным силам адмирал Майк Роджерс, возглавляющий одновременно киберкомандование и Агентство национальной безопасности США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мне никогда не давали никакого конкретного приказа, чтобы осуществить дополнительные шаги за пределами моей власти. Я делал то, что было в пределах моих полномочий, пытаясь быть хорошим, проактивной командующим", – указал Роджерс.
Чиновник американской разведки заявил, что нужна агрессивная реакция, но он не может подсказывать президенту, что делать.
"Я считаю, что президент России Владимир Путин пришел к выводу, что цена (вмешательства. – Ред.) является незначительной", и поэтому решил продолжать эту деятельность, считает Роджерс.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент Трамп сейчас рассматривает способы предотвращения вмешательства России, и в ближайшие недели будут приняты необходимые меры.
16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал первые результаты расследования относительно вероятного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Обвинения во вмешательстве выдвинуты сотрудникам "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", и лично Евгению Пригожину, которого считают одним из самых приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц.
це тільки початок!!!
По данным американской разведки на январь 2017 года, этими штатами оказались Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин. Как рассказали американские чиновники, речь идет о взломах государственных сайтов и баз данных с информацией об избирателях.
https://www.nbcnews.com/politics/elections/u-s-intel-russia-compromised-seven-states-prior-2016-election-n850296
http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/trunu-roztroshchyly-u-rosii-vyryly-z-mohyly-pokiinyka-cherez-nesplatu-posluh-218707.html