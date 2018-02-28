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 Реакция властей США на российское вмешательство недостаточна, – руководитель Агентства нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Джим Маттис не отдали приказы разведывательным органам и не предоставили им дополнительных полномочий для сопротивления вмешательству России и поддерживаемой Москвой кампании по дезинформации. Это привело слабую реакцию на действия российских властей.

Об этом заявил 27 февраля в сенатском комитете США по вооруженным силам адмирал Майк Роджерс, возглавляющий одновременно киберкомандование и Агентство национальной безопасности США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте: Трампу будет сложно избежать введения новых санкций, после обвинения 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы США, - экс-посол в РФ Макфол

"Мне никогда не давали никакого конкретного приказа, чтобы осуществить дополнительные шаги за пределами моей власти. Я делал то, что было в пределах моих полномочий, пытаясь быть хорошим, проактивной командующим", – указал Роджерс.

Чиновник американской разведки заявил, что нужна агрессивная реакция, но он не может подсказывать президенту, что делать.

"Я считаю, что президент России Владимир Путин пришел к выводу, что цена (вмешательства. – Ред.) является незначительной", и поэтому решил продолжать эту деятельность, считает Роджерс.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент Трамп сейчас рассматривает способы предотвращения вмешательства России, и в ближайшие недели будут приняты необходимые меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством"



16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал первые результаты расследования относительно вероятного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Обвинения во вмешательстве выдвинуты сотрудникам "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", и лично Евгению Пригожину, которого считают одним из самых приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3052929
 
 
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а він правий Майк Роджерс - що таке 200 зашкварених кацапів в Сірії?!
це тільки початок!!!
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і ольгінських і тд хуйловських писак), треба шкварити!
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був старий анекдот - з голими пятами - проти шашки!
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Много инфы, что седня в два часа ночи ночи генейальный пйокуйоль бегал с топором, бросался на людей, порубал генератор и другое имущество, кто-нить слышал подробности?

Реакция властей США на российское вмешательство недостаточна, – руководитель Агентства нацбезопасности - Цензор.НЕТ 8585
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Сегодня ночью Луценко накинулся с топором на митингующих возле его дома, разбил генератор, порубал плакаты, митингующий вызвали полицию утихомирить дебошира

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начитался коментов Гризодубо и решил отжать имидж
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У американской разведки появились новые доказательства того, что российские власти взломали электоральные системы в семи штатах перед президентскими выборами 2016 года.
По данным американской разведки на январь 2017 года, этими штатами оказались Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин. Как рассказали американские чиновники, речь идет о взломах государственных сайтов и баз данных с информацией об избирателях.

https://www.nbcnews.com/politics/elections/u-s-intel-russia-compromised-seven-states-prior-2016-election-n850296
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Забавно, как тему на луцика перевели )))))
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Старая истина - кацапы понимают только язык силы. Уговаривать их бесполезно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРеакция властей США на российское вмешательство недостаточна, – руководитель Агентства нацбезопасности
 
 
 
 
 
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