 Реакция властей США на российское вмешательство недостаточна, – руководитель Агентства нацбезопасности

Об этом заявил 27 февраля в сенатском комитете США по вооруженным силам адмирал Майк Роджерс, возглавляющий одновременно киберкомандование и Агентство национальной безопасности США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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"Мне никогда не давали никакого конкретного приказа, чтобы осуществить дополнительные шаги за пределами моей власти. Я делал то, что было в пределах моих полномочий, пытаясь быть хорошим, проактивной командующим", – указал Роджерс.



Чиновник американской разведки заявил, что нужна агрессивная реакция, но он не может подсказывать президенту, что делать.



"Я считаю, что президент России Владимир Путин пришел к выводу, что цена (вмешательства. – Ред.) является незначительной", и поэтому решил продолжать эту деятельность, считает Роджерс.



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент Трамп сейчас рассматривает способы предотвращения вмешательства России, и в ближайшие недели будут приняты необходимые меры.

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16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал первые результаты расследования относительно вероятного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Обвинения во вмешательстве выдвинуты сотрудникам "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", и лично Евгению Пригожину, которого считают одним из самых приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц.