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 Политика Украины
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 С утра наемники РФ активизировались на Светлодарской дуге: ведут обстрелы позиций ВСУ в районе Луганского, - пресс-центр штаба АТО

В результате утреннего обстрела никто из воинов ВСУ не пострадал.

С начала суток 28 февраля незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции возле Луганского. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай, передает Цензор.НЕТ.

"На рассвете боевики вновь активизировались на Светлодарской дуге. Под обстрелы противника из минометов различных калибров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции возле Луганского. По предварительной информации, в результате утреннего обстрела никто из наших защитников не пострадал", – говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052928
 
 
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Влада яка не може відмінити незаконне та неконституційне припинення вогню і ввести воєнний стан це влада ворогів українського народу!
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ну то піди ти домовся з орками. Там на тебе чекають.
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Тримайтеся, хлопці. Хай Господь береже Вас!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС утра наемники РФ активизировались на Светлодарской дуге: ведут обстрелы позиций ВСУ в районе Луганского, - пресс-центр штаба АТО
 
 
 
 
 
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