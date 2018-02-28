 С утра наемники РФ активизировались на Светлодарской дуге: ведут обстрелы позиций ВСУ в районе Луганского, - пресс-центр штаба АТО

С начала суток 28 февраля незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции возле Луганского. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай, передает Цензор.НЕТ.

"На рассвете боевики вновь активизировались на Светлодарской дуге. Под обстрелы противника из минометов различных калибров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции возле Луганского. По предварительной информации, в результате утреннего обстрела никто из наших защитников не пострадал", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы 5 раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения АТО на Луганщине, украинские воины были вынуждены открыть ответный огонь, - ОГА