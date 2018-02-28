EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  386  3
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3720) обстрел (6597) ОГА (1306)

 Террористы 5 раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения АТО на Луганщине, украинские воины были вынуждены открыть ответный огонь, - ОГА

За минувшие сутки объединенные российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОГА, опубликованном в Facebook.

"В направлении сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района велся обстрел из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие вынуждены были открыть огонь", - сказано в сообщении.

Информация о потерях и разрушениях не поступала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки был ранен один украинский воин. Враг более 4 часов поливал огнем позиции ВСУ возле Светлодарска, - штаб АТО

Напомним, 27 февраля российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ в зоне АТО.

Террористы 5 раз нарушили режим тишины в зоне проведения АТО на Луганщине, украинские воины были вынуждены открыть ответный огонь, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052924
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уже и писать никто не хочет на эту тему....
 показать весь комментарий
 
 
Українські воїни мають не припиняти вогонь по терористам! Вогонь потрібно вести цілодобово, а припинення вогню мають бути скасовані бо вони незаконні та антиконститційні! Ніхто не має права забороняти солдатам та офіцерам на фронті захищати своє життя та свою Батьківщину активними агресивними діями!
 показать весь комментарий
 
 
АГОВ, ВАЛЯНКИ з редакції - АТО вже завершене - напишіть хоч "в зоні прведення бойових дій"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы 5 раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения АТО на Луганщине, украинские воины были вынуждены открыть ответный огонь, - ОГА
 
 
 
 
 
 вверх