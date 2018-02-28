 Террористы 5 раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения АТО на Луганщине, украинские воины были вынуждены открыть ответный огонь, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОГА, опубликованном в Facebook.

"В направлении сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района велся обстрел из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие вынуждены были открыть огонь", - сказано в сообщении.

Информация о потерях и разрушениях не поступала.

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Напомним, 27 февраля российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ в зоне АТО.