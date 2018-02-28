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Все про:Аргентина (46) МИД РФ (1088) наркотики (1255) Рябков (3)

 "Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу"

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал домыслами возникающие в СМИ версии по "кокаиновому делу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Читайте: Объявленный в розыск по "кокаиновому делу" россиянин Ковальчук уверяет, что отдал на хранение в помещение при посольстве РФ в Аргентине "партию кофе, сигар и коньяка"

"Никакие информационные вбросы последних дней, которые мы видели, не имеют отношения к реальному делу в части всех спекуляций о том, что якобы происходила в начале оперативная работа аргентинских коллег, спецслужб, и лишь потом российская сторона подключилась. Все это осуществлялось с точностью до наоборот", - сказал Рябков.

По его словам, рассуждения о якобы причастности тех или иных структур, которые не упомянуты в официальных комментариях Центра общественных связей ФСБ и МИД России, к этому делу - "это вообще злонамеренные наветы и домыслы из разряда фейк-ньюс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный советник Латиноамериканского департамента МИД РФ Польшиков погиб через несколько дней после того, как полиции Аргентины стало известно о наркотиках в посольстве РФ

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафикеСообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный советник Латиноамериканского департамента МИД РФ Польшиков погиб через несколько дней после того, как полиции Аргентины стало известно о наркотиках в посольстве РФ

В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию. Также появилась информация о том, что в операции участвовал спецборт из летного отряда "Россия". 

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3052923
 
 
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#кокаингейт #патрушев_в_таиланде #рыбка_о_компромате


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МИД РФ уже залез в словарь чтобы новых оправдательных слов найти
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"Злонамеренные наветы и домыслы":

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я б даже сказал что фсе это-агалтелая русафобия и асобае кощунство!
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ФБР вело сие дельце очень давно,но крысы кремля опередили всех,дабы лишнее Гоффно не вылезло... "Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу" - Цензор.НЕТ 1180типа Колумбия Уругвай и Перу с Эквадором..
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-Шампанские бутылки, мартеллевский коньяк, фрукты, «шелковая выпуклость дамских ножек», метрдотели, крахмальные скатерти, автомобили и сигары - все это смешалось в роскошную груду, из‑под которой растратчик выполз лишь , чтобы тотчас отправиться в уголовный розыск с повинной.(с)
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да просите уже открыто кокс вернуть. как же можно оставить коня без корма? ну в Аргентине в конце то концов не все же это, вот это вот, это вот, русофобы.
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Представляю какие нас в ближайшее будущее ждут еще более грандиозные сливы вЭликих) Я так понял тактика мира - это постепенное наращивание слива, дабы даже у самой яростной ваты рано или поздно пришло лицезрение токсичности их режима.
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В школе при посольстве РФ в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина, предназначенного для поставок в Россию. Преступную цепочку удалось проследить и раскрыть. Сергей Елкин об операции "Уборка"
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Не пойму, почему русские прилюдно не раздавили 400 кг кокаина бульдозерами. Может, у них бульдозеры слабоваты, только помидоры?
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ты еще предложи им спиртярой землю поливать "Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу" - Цензор.НЕТ 1380
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Дыма без огня не бывает,как и кокса на рассеи-без белой муки?
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ВЕЧЕР в АРГЕНТИНЕ... "Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу" - Цензор.НЕТ 9400😎"Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу" - Цензор.НЕТ 9400😜"Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу" - Цензор.НЕТ 9400😎
(музыка - В.Соловьев-Седой, слова - Машазахарова)
Нюхнёмте, друзья, -
Хороший приход!
Пусть глазки поярче блестят!.
Нюхнём побыстрей,
Пусть с нами нюхнёт
Седой Коронелль-дипломат.
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра! .
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
А вечер опять
Хороший такой, -
Никак не нюхнуть
Нам нельзя.
По дозе большой,
На службе крутой
Потянем дружнее, друзья!
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра!
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
Но шухер большой -
Спалили нас-на...,
А МИД наш окутал туман.
И будут искать -
- Нас НЕТУТИ, блеать!,
Известный россейский боян....
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра! .
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
24.02.2018.
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А где картинки из компьютерных игр , подтверждающие правоту рф в кокаиновом деле? Где 'свидетели', видевшие , как американцы или украинцы меняли кофе на кокаин?
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Думаю, уже на низком старте. И фотки с российского спутника.
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Приезжайте жить в рашу,там есть ублюдки и маньяки, мафиози и отсосы, отбросы и их боевики, Террористы всех мастей
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Это кстати если что называется "монополия на насилие", так что задумайтесь в следующий раз когда у нас какой-то бык с трибуны несет бред про монополию.
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Любэ. МАШКА-ДИПЛОМАТ."Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 279😎"Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 279
Чем кривляться по эфирам, как профура,
Развивай риторику-на... дипломатуры.
Коксом накачайся, в водочке купайся,
Задницей немного повертела, - тело в дело!
Пофигу культура-на..., в натуре!
Ты дипломат, Машка, ты , ватный дипломат,
Ты дипломат, ватный, ты, Машка, мегаВАТ!
Ты дипломат, Машка, ты , ватный дипломат,
Ты дипломат,ватный, ты, Машка, мегаВАТ.
Ты дипломат, Машка, ты ,Машка, дипломат,
Ты дипломат, ватный, ты, Машка, мегаВАТ.
Давай, давай, Машка, эх, Машка, громче лай,
Давай, давай, Машка, эх, Машка, прибавляй!


Чем кривляться по эфирам как профура,
Ты Лаврова про "ДБ-блдь" учи брошуру,
Коксом накачайся, в водочке купайся,
Позавидуют карьере все подруги, -
"Супер-мега-ВАТКА, Машка-дипломатка".
Ты дипломат, Машка, ты , ватный дипломат,
Ты дипломат, ватный, ты, Машка, мегаВАТ!
Ты дипломат, Машка, ты , ватный дипломат,
Ты дипломат, ватный, ты, Машка, мегаВАТ.
Ты дипломат, Машка, ты ,Машка, дипломат,
Ты дипломат,ватный, ты, Машка, мегаВАТ.
Давай, давай, Машка, эх,Машка, громче лай,
Давай, давай, Машка, эх,Машка, прибавляй!26.02.18.
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МАРШ ЛАВРОВА. "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 7752😎"Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 7752
(Стихи Машазахаровой, муз.Дм.Покрасса)
Мы - ватные кокаинисты, и про нас
Былинницы речистые ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные (кругом враги ужасные!)
Мы тихо, в посольстве, кокс ныкнём!

Веди ж, Лаврушка, нас смелее в бой!
Пусть мир дрожит, пускай облом кругом:
Мы - беззаветные герои все,
И вся-то наша жизнь есть борьба!
Лаврушка - наш братишка, с нами весь народ.
Приказ: "Лапши навешать и не сдать приход!"
Есть с нами Коронелли, охх...ный дипломат,
Сумеем прикрыть свой хитрый зад!

От дозы в ясно небо взвился старый стерх,
Чекист наш героический, и Главковерх!
Нюхнул дедок решительно и прёт его стремительно:
Даешь Варшаву! Дай Берлин! Уж врезались мы в Крым!

Кремлёвские кокаинисты мы, и про нас
Былинницы речистые ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные (кругом враги ужасные!)
Мы тихо, латинский кокс нюхнём!
24.02.2018.

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всі козли крім раісі
весь Світ йде не в ногу ......
лише Сравсія в ногу йде !
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КОРОНЕЛЛИ , КОРОНЕЛЛИ...

(по мотивам "Москва слезам не верит")
Не сразу все устроилось,
Но всё ж Москва "построилась",
Москва слезам не верила, -
Поверила царькам...
Чуть коксом запорошена,
Чекистом заворожена
С Собяниным Серёжею,
Что служит "пацанам".

Коронелли, Коронелли,
Что же делать нам с тобою,
Дядя Вова недоволен, -
Ты вглядись в его лицо.
Что ж вы с коксом маху дали?
Нечем утолить печали,
При дидАх таких стреляли
И топили в говнецо...

"Мулом" Патрушева слали
Но курьера - нае... (обманули)
В самолет упаковали
Аргентинскую муку
А когда в Кремле прозрели
То посыльный с Коронелли
На инфаркт вдруг "приболели"
От другого порошку...

Машутка приукрасила
Позор чуднЫми фразами:
- Совместной операцией
Мы сами всё нашли...
Но зря Москва надеется,
Теперь ярлык приклеится,
Что в МИДе русском держатся
Лишь кокса короли...

Коронелли, Коронелли,
Кто там вьется на панели?
Это Машка временами
Кружит вальсы под запой...,
Не дождалась баба кокса
А без кокса жить непросто,
Виноват ты, Коронелли,
Да и Патрушев -изгой...
24.02.2018
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Случай с чемоданами и коксом должен насторожить ватников- патриотов расеи.
Ведь никто из них лично не проверял что у президента в "ядерном" чемоданчике.
Они то до сих пор уверены что он там кнопку возит.......
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МИДельинский картель...Лавро Эскобар...
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Раша? Го на проверку жалкий контрабандито! "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 962
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Дабы прикрыть позор в Сирии 7 февраля,была сделана дымовая завеса,типа разбился в Подмосковие самальот с пассажирами.Привезли контейнер с мусором в чистое поле,оцепление выставили и нагнали с лопатами дворником типа шукать черный ящик и прочее барахло...типа остатки самальота....но не учли одну деталь..время когда это произошло и быстроту прибытия на место падения....,подробнее..Ютьюб
Самолёт в Подмосковье взорвал Путлер.
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МАРШ ДИПЛОМАТ-НАРКОМАНОВ. "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 8067
(А для тебя,родная...)
Путь далёк у нас с тобою,
Веселей, Лавров, гляди!
Вьётся, вьётся белая дорожка,
Вечеринка впереди!

В Россию - кокс, кокс, кокс!
Захарова! Гуляем!
Есть доза заводная!
Танцуй! Товар плывёт,
Конкретный приход!

Дипломат наш парень бравый,
Девки - тоже ничего!
Накурились мы на славу,
Ух-ха! Эх-ха! И-го-го-о!

Пусть враги запомнят это:
Не грозим, а говорим:
Ржёт с Россиюшки уже давно полсвета.
Для второй -мы повторим!

Латинский кокс, кокс, кокс!
Захарова! Шальная!
Есть доза заводная!
Танцуй! Товар плывёт,
Конкретный приход!

Не дрожат уже коленки:
По стакану... косячок...
Ждут Медведьев с Матвиенко
Ох...ху*тельный торчок!

В Думе после дозы конской
Отлетает в небо грусть!
Николай курнул с Поклонской -
Мироточит царский бюст!

Латинский кокс, кокс, кокс!
Захарова! Шальная!
Есть доза заводная!
Танцуй! Товар плывёт,
Конкретный приход!
23.02.2018.
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здается мне, по этой хронике в не далеком будущем Голливуд запилит оскароносный триллер.
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умножь на стоимость одного грамма-и узнаешь "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 9326
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А сколько доза? Доза разве грамм? Меньше же наверное намного . Я просто про то, насколько это может широко по людям разойтись.
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не в курсе.потому и оперирую граммами.это к специалюгам надо такие вопросы "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 9922
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А бабки тебе за что платят?!!! Ты должен все знать!
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Откуда такой интерес, вам что полиция дала его на хранение?
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Я просто хочу понять, они же не репутации плохой испугались, они же явно испугалась потерять такой рынок .
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коментувати їх вислови потрібно спеціалістам вузького профілю - наркологам...

хз чо їм після чергового "траншу в вену" меріщиться...

мож вони й не зовсім брешуть "настамнет" - вони то думками марс колонізовують, рожевих слоненят на місяць запускають...

проблема в тому що в "кончЄних пітонів" дохріна зброї( а ні для кого не секрет що наркоман за дозу вб'є запросто...
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Перефразируя известную пословицу-"Свежо питание, а серется с трудом"
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Кто остановит Мюллера? Он такими темпами и Обаму посадит
Розвідка США знайшла докази втручання Росії у вибори у низці штатів
Звіт розвідки про масштабну схему росіян отримав ще Барак Обама на посаді президента. У сімох штатах російські агенти отримали доступ до систем голосування.(с)
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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с 4 кг кокаина
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/28/02/2018/5a95eb279a79476dffa777ce?from=main
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ожидается очередное падения кремлевского самолёта.Вчера в Сирии замочили очередных ВагнерНЕТов повара Кремля...
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Убогое гавно заговорило на убогогавнистом...
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Из российских СМИ. Российская реакция на 400 кг. кокаина
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Сведения о том, что лайнер СЛО "Россия" участвовал в перевозке «кокаина» не соответствуют действительности. Журналисты сделали выводы на основании неправдивой информации - фотографии лайнера были сфальсифицированны.
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Ихтамнет и точка. "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 8456
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Вставание с колен в Мавзолее отмечается.Импортозамещение проходит без Мильдония. "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 4265
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Аргентина публикует данные расследования о том, что через посольство РФ в Аргентине осуществляются поставки кокаина.

МИД РФ тут же врёт, что это совместная спецоперация Аргентины и РФ (не объясняя, почему преступники выбрали для складирования кокаина такое странное место, как российское посольство), что виновата давно уволенная уборщица и что никто в Москву ничего не отвозил....

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Вывсерёти ихтамнет "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 9147
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Вот еще интересное про кацапского полицейского из кокаиновой схемы:
Аргентинскому полицейскому Ивану Близнюку 35 лет. Гражданство Аргентины он получил в 18 лет, сообщает газета La Nacion. По данным издания, Близнюк владеет несколькими языками, свою профессиональную карьеру он построил в правоохранительных органах Аргентины. Знакомая Близнюка, проживающая в Буэнос-Айресе, рассказала РБК, что его работа много лет была связана с охраной посольства России в Буэнос-Айресе. РБК установил, что Близнюк дважды за последние годы проходил обучающие курсы в Московском университете МВД им. В.Я. Кикотя - в 2016 и 2017 годах. О том, что Близнюк проходил обучение на курсах в московском университете, также писала 23 февраля аргентинская газета La Nacion.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/27/02/2018/5a9566069a7947633f684a5e?from=center_1
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Саша Сотник Ютьюб.
От кокосового ИНФОРМБЮРО "Зловмисні наклепи та домисли": у МЗС РФ прокоментували версії ЗМІ щодо "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 7696
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теперь я понимаю смысл всех этих сериалов про ментов - раньше такое событие вызывало бы шок, а щас так, смехуёчки.
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***
бабушку, которая привлекала себе постоянных клиентов, подсыпая в семечки кокаин,
выдали голуби, сидевшие рядом и обсуждающие экономику Финляндии…
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу"
 
 
 
 
 
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