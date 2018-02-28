 "Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Никакие информационные вбросы последних дней, которые мы видели, не имеют отношения к реальному делу в части всех спекуляций о том, что якобы происходила в начале оперативная работа аргентинских коллег, спецслужб, и лишь потом российская сторона подключилась. Все это осуществлялось с точностью до наоборот", - сказал Рябков.
По его словам, рассуждения о якобы причастности тех или иных структур, которые не упомянуты в официальных комментариях Центра общественных связей ФСБ и МИД России, к этому делу - "это вообще злонамеренные наветы и домыслы из разряда фейк-ньюс".
Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный советник Латиноамериканского департамента МИД РФ Польшиков погиб через несколько дней после того, как полиции Аргентины стало известно о наркотиках в посольстве РФ
В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию. Также появилась информация о том, что в операции участвовал спецборт из летного отряда "Россия".
Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.
============================
я б даже сказал что фсе это-агалтелая русафобия и асобае кощунство!
(музыка - В.Соловьев-Седой, слова - Машазахарова)
Нюхнёмте, друзья, -
Хороший приход!
Пусть глазки поярче блестят!.
Нюхнём побыстрей,
Пусть с нами нюхнёт
Седой Коронелль-дипломат.
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра! .
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
А вечер опять
Хороший такой, -
Никак не нюхнуть
Нам нельзя.
По дозе большой,
На службе крутой
Потянем дружнее, друзья!
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра!
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
Но шухер большой -
Спалили нас-на...,
А МИД наш окутал туман.
И будут искать -
- Нас НЕТУТИ, блеать!,
Известный россейский боян....
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра! .
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
24.02.2018.
Чем кривляться по эфирам, как профура,
Развивай риторику-на... дипломатуры.
Коксом накачайся, в водочке купайся,
Задницей немного повертела, - тело в дело!
Пофигу культура-на..., в натуре!
Ты дипломат, Машка, ты , ватный дипломат,
Ты дипломат, ватный, ты, Машка, мегаВАТ!
Ты дипломат, Машка, ты , ватный дипломат,
Ты дипломат,ватный, ты, Машка, мегаВАТ.
Ты дипломат, Машка, ты ,Машка, дипломат,
Ты дипломат, ватный, ты, Машка, мегаВАТ.
Давай, давай, Машка, эх, Машка, громче лай,
Давай, давай, Машка, эх, Машка, прибавляй!
Чем кривляться по эфирам как профура,
Ты Лаврова про "ДБ-блдь" учи брошуру,
Коксом накачайся, в водочке купайся,
Позавидуют карьере все подруги, -
"Супер-мега-ВАТКА, Машка-дипломатка".
Ты дипломат, Машка, ты , ватный дипломат,
Ты дипломат, ватный, ты, Машка, мегаВАТ!
Ты дипломат, Машка, ты , ватный дипломат,
Ты дипломат, ватный, ты, Машка, мегаВАТ.
Ты дипломат, Машка, ты ,Машка, дипломат,
Ты дипломат,ватный, ты, Машка, мегаВАТ.
Давай, давай, Машка, эх,Машка, громче лай,
Давай, давай, Машка, эх,Машка, прибавляй!26.02.18.
(Стихи Машазахаровой, муз.Дм.Покрасса)
Мы - ватные кокаинисты, и про нас
Былинницы речистые ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные (кругом враги ужасные!)
Мы тихо, в посольстве, кокс ныкнём!
Веди ж, Лаврушка, нас смелее в бой!
Пусть мир дрожит, пускай облом кругом:
Мы - беззаветные герои все,
И вся-то наша жизнь есть борьба!
Лаврушка - наш братишка, с нами весь народ.
Приказ: "Лапши навешать и не сдать приход!"
Есть с нами Коронелли, охх...ный дипломат,
Сумеем прикрыть свой хитрый зад!
От дозы в ясно небо взвился старый стерх,
Чекист наш героический, и Главковерх!
Нюхнул дедок решительно и прёт его стремительно:
Даешь Варшаву! Дай Берлин! Уж врезались мы в Крым!
Кремлёвские кокаинисты мы, и про нас
Былинницы речистые ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные (кругом враги ужасные!)
Мы тихо, латинский кокс нюхнём!
24.02.2018.
весь Світ йде не в ногу ......
лише Сравсія в ногу йде !
(по мотивам "Москва слезам не верит")
Не сразу все устроилось,
Но всё ж Москва "построилась",
Москва слезам не верила, -
Поверила царькам...
Чуть коксом запорошена,
Чекистом заворожена
С Собяниным Серёжею,
Что служит "пацанам".
Коронелли, Коронелли,
Что же делать нам с тобою,
Дядя Вова недоволен, -
Ты вглядись в его лицо.
Что ж вы с коксом маху дали?
Нечем утолить печали,
При дидАх таких стреляли
И топили в говнецо...
"Мулом" Патрушева слали
Но курьера - нае... (обманули)
В самолет упаковали
Аргентинскую муку
А когда в Кремле прозрели
То посыльный с Коронелли
На инфаркт вдруг "приболели"
От другого порошку...
Машутка приукрасила
Позор чуднЫми фразами:
- Совместной операцией
Мы сами всё нашли...
Но зря Москва надеется,
Теперь ярлык приклеится,
Что в МИДе русском держатся
Лишь кокса короли...
Коронелли, Коронелли,
Кто там вьется на панели?
Это Машка временами
Кружит вальсы под запой...,
Не дождалась баба кокса
А без кокса жить непросто,
Виноват ты, Коронелли,
Да и Патрушев -изгой...
24.02.2018
Случай с чемоданами и коксом должен насторожить ватников- патриотов расеи.
Ведь никто из них лично не проверял что у президента в "ядерном" чемоданчике.
Они то до сих пор уверены что он там кнопку возит.......
Самолёт в Подмосковье взорвал Путлер.
(А для тебя,родная...)
Путь далёк у нас с тобою,
Веселей, Лавров, гляди!
Вьётся, вьётся белая дорожка,
Вечеринка впереди!
В Россию - кокс, кокс, кокс!
Захарова! Гуляем!
Есть доза заводная!
Танцуй! Товар плывёт,
Конкретный приход!
Дипломат наш парень бравый,
Девки - тоже ничего!
Накурились мы на славу,
Ух-ха! Эх-ха! И-го-го-о!
Пусть враги запомнят это:
Не грозим, а говорим:
Ржёт с Россиюшки уже давно полсвета.
Для второй -мы повторим!
Латинский кокс, кокс, кокс!
Захарова! Шальная!
Есть доза заводная!
Танцуй! Товар плывёт,
Конкретный приход!
Не дрожат уже коленки:
По стакану... косячок...
Ждут Медведьев с Матвиенко
Ох...ху*тельный торчок!
В Думе после дозы конской
Отлетает в небо грусть!
Николай курнул с Поклонской -
Мироточит царский бюст!
Латинский кокс, кокс, кокс!
Захарова! Шальная!
Есть доза заводная!
Танцуй! Товар плывёт,
Конкретный приход!
23.02.2018.
https://www.youtube.com/watch?v=Qbae9u-jjNM
хз чо їм після чергового "траншу в вену" меріщиться...
мож вони й не зовсім брешуть "настамнет" - вони то думками марс колонізовують, рожевих слоненят на місяць запускають...
проблема в тому що в "кончЄних пітонів" дохріна зброї( а ні для кого не секрет що наркоман за дозу вб'є запросто...
Розвідка США знайшла докази втручання Росії у вибори у низці штатів
Звіт розвідки про масштабну схему росіян отримав ще Барак Обама на посаді президента. У сімох штатах російські агенти отримали доступ до систем голосування.(с)
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/28/02/2018/5a95eb279a79476dffa777ce?from=main
-------------------------------------------------------------------
Сведения о том, что лайнер СЛО "Россия" участвовал в перевозке «кокаина» не соответствуют действительности. Журналисты сделали выводы на основании неправдивой информации - фотографии лайнера были сфальсифицированны.
----------------------
Ихтамнет и точка.
МИД РФ тут же врёт, что это совместная спецоперация Аргентины и РФ (не объясняя, почему преступники выбрали для складирования кокаина такое странное место, как российское посольство), что виновата давно уволенная уборщица и что никто в Москву ничего не отвозил....
----------------------------------------
Вывсерёти ихтамнет
Аргентинскому полицейскому Ивану Близнюку 35 лет. Гражданство Аргентины он получил в 18 лет, сообщает газета La Nacion. По данным издания, Близнюк владеет несколькими языками, свою профессиональную карьеру он построил в правоохранительных органах Аргентины. Знакомая Близнюка, проживающая в Буэнос-Айресе, рассказала РБК, что его работа много лет была связана с охраной посольства России в Буэнос-Айресе. РБК установил, что Близнюк дважды за последние годы проходил обучающие курсы в Московском университете МВД им. В.Я. Кикотя - в 2016 и 2017 годах. О том, что Близнюк проходил обучение на курсах в московском университете, также писала 23 февраля аргентинская газета La Nacion.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/27/02/2018/5a9566069a7947633f684a5e?from=center_1
От кокосового ИНФОРМБЮРО
бабушку, которая привлекала себе постоянных клиентов, подсыпая в семечки кокаин,
выдали голуби, сидевшие рядом и обсуждающие экономику Финляндии…