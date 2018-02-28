 "Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Никакие информационные вбросы последних дней, которые мы видели, не имеют отношения к реальному делу в части всех спекуляций о том, что якобы происходила в начале оперативная работа аргентинских коллег, спецслужб, и лишь потом российская сторона подключилась. Все это осуществлялось с точностью до наоборот", - сказал Рябков.



По его словам, рассуждения о якобы причастности тех или иных структур, которые не упомянуты в официальных комментариях Центра общественных связей ФСБ и МИД России, к этому делу - "это вообще злонамеренные наветы и домыслы из разряда фейк-ньюс".

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Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

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В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию. Также появилась информация о том, что в операции участвовал спецборт из летного отряда "Россия".

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.