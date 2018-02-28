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 97 населенных пунктов в 11 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В ночь с 27 на 28 февраля в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Донецкая - 29, Харьковская - 19, Запорожская - 10, Сумская - 9 , Черниговская - 7, Херсонская - 6, Днепропетровская - 5, Кировоградская - 5, Киевская - 4, Черкасская - 2 и Луганская - 1", - сказано в сообщении.

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По данным ведомства, движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Вместе с тем, для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город Киев и на отдельных участках дорог Запорожской области.

Морские порты и аэропорты работают в штатном режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052919
 
 
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Це шо, дамбаська бухота? І ґудзики з вугілля.
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Для украинских чиновников,непогода - рай. Как и бесконечный ремонт дорог.Кради - никто не проверит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия97 населенных пунктов в 11 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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