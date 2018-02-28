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Все про:ДТП (4686) Польша (4186)

 В ДТП в Польше погибли четверо украинцев. ФОТО + ВИДЕО

В польском Ополе в ДТП на железнодорожном переезде погибли четверо граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, передает местное издание naszemiasto.pl.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером около 19:00 по местному времени. Легковой автомобиль Volkswagen Passat с украинцами выехал на переезд, после чего его протаранил рельсовый автобус. В результате ДТП погибли четверо украинцев в возрасте от 20 до 60 лет. Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали. 

В ДТП в Польше погибли четверо украинцев 01

Заместитель директора департамента консульской службы МИД – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич, ссылаясь на главную комендатуру полиции польского города Ополе, подтвердил "Украинской правде", что погибшие в ДТП 27 февраля были гражданами Украины.  

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В ДТП в Польше погибли четверо украинцев 02

Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3052918
 
 
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машиніст автобуса........... ?........
що курить афтар ?
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есть такой вид транспорта --рельсовый автобус. Не показывай свою дремучесть.
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Трамвай по-нашему кароче. Эгеж?
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тебя в гуггле забанили? В википедии есть статья "рельсовый автобус"
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А про рельсовые троллейбусы там ничего нет?
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Тобі ж сказали, не будь посміховиськом на форумі.
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Нічого не курить. Це рейковий автобус, який рухається рейками і керує ним машиніст-залізничник.
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афтару про це треба повідомляти
- "рейковий автобус"
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Так автор і написав російською "рельсовый автобус". Читати треба уважніше і гуглити частіше. У ДТП у Польщі загинули четверо українців - Цензор.НЕТ 5997
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Автор ничего не напутал. В Кременчуге давно уже ходит такой рельсовый автобус. У ДТП у Польщі загинули четверо українців - Цензор.НЕТ 4474
У ДТП у Польщі загинули четверо українців - Цензор.НЕТ 3746
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два раза написано РЕЛЬСОВЫЙ
не знаешь о таких?
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Рельсовый автобус - это чтоб было понятнее пассажирам, а правильно называется автомотриса. В Украине таких бегает 11 штук. Приписаны к Люботину, Тернополю и Чернигову. Кстати все польского производства PESA. Так же с натяжкой можно назвать рельсовыми автобусами служебные автомотрисы начальников отделений дорог и дирекций, переделанные из "голов" дизель-поезда Д1
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Нет, трамвай это трамвай, а рельсовый автобус это рельсовый автобус. В Украине тоже такие курсируют между городами.
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Для тех, кого в гугле забанили. Не благодари.


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Не, соя, жертвы евроблях. Надо срочно забороныть
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Жертви менталитета и воспитания. Лезли как и у нас через шлагбаум скорее всего, игнорируя запреты.
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Ну не міг цілий поїзд сховатись за передньою стійкою.
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Пассажиры и машинист автобуса не пострадали. Источник: https://censor.net.ua/n3052918

Это как понять ? В ДТП в Польше погибли четверо украинцев - Цензор.НЕТ 9593
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Это значит что никто из упомянутых не получил физических травм.
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Якове, є такий вид заоізничного рухомого складу- рейковий автобус. Щось на зразок дрезини
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По моему мнению эта статья направлена в целом на отпугивание людей едущих на заработки в Польшу. Убежден, что подобных статей о Польше и украинцах в ней будет все больше. Лучше бы не статьи штамповали, а сносную жизнь дали людям.

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Ага, ДАЛИ сносную жизнь, высокоопливаемую работу, зрелища, сопли вытерли. А пока всепатриоты - в Польшу гордо рвать яблоки пшековским нацикам. ДАВАЛИ в совке, надо самим зарабатывать. Сказки комуняцкие кончились.
Нехай щастить...
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Корсунский-зачем столько яда? Люди погибли.А уезжают (кстати не только в Польшу), потому что нашему государству плевать, на нищенское существование своих граждан!
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бесконтрольный со стороны государства олигархат НИКОГДА не даст простым людям нормально дышать!
именно поэтому страны типа Швеции, Норвегии и прочие можно назвать по устрою СОЦИАЛИЗМ! а не то, что нам втюхивали при СССР и продолжают рыго-шоколадные сейчас!
их задача нажиться на людях побольше, выжать все из недр и производственных мощностей Украины! а потом - хоть трава не расти!
в металлургии до сих пор используют печи 30-х г.г.! хоть одна тварь, выгребающая бабло в оффшоры, заменила печки на новые??? хрен с маслом! и не будут, при таком государстве! государство - это ОНИ! Майдан не довел дело до конца!
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Обычная авария для нашего народа - авось проскочу, чтобы не ждать несколько минут.
Простите, но если такой случай - то не жалко идиотов, естественный отбор по Дарвину.
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ПДД нужно соблюдать...везде..и в Украине..и в Польше..и в Германии.....
Не соблюли....их проблема....
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Жертви менталитета и воспитания. Лезли как и у нас через шлагбаум скорее всего, игнорируя запреты.
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сумно......але таке було та буде.....люди вони такi ..завжди кудись посп1шають..............не вчаться на помилках не роблять висновки- сумний к1нчевий результат.....родинам сп1вчуття........................
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А что означают "1" в словах "посп1шають", "к1нчевий" ( ) и "сп1вчуття" У ДТП у Польщі загинули четверо українців - Цензор.НЕТ 1191
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Я не узнаю цензор! У ДТП у Польщі загинули четверо українців - Цензор.НЕТ 7668
В таких случаях здесь обычно пишут (не я) - "не фиг шляться"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ДТП в Польше погибли четверо украинцев. ФОТО + ВИДЕО
 
 
 
 
 
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