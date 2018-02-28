 В ДТП в Польше погибли четверо украинцев. ФОТО + ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, передает местное издание naszemiasto.pl.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером около 19:00 по местному времени. Легковой автомобиль Volkswagen Passat с украинцами выехал на переезд, после чего его протаранил рельсовый автобус. В результате ДТП погибли четверо украинцев в возрасте от 20 до 60 лет. Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.

Заместитель директора департамента консульской службы МИД – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич, ссылаясь на главную комендатуру полиции польского города Ополе, подтвердил "Украинской правде", что погибшие в ДТП 27 февраля были гражданами Украины.

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Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.