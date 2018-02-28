 В ДТП в Польше погибли четверо украинцев. ФОТО + ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, передает местное издание naszemiasto.pl.
Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером около 19:00 по местному времени. Легковой автомобиль Volkswagen Passat с украинцами выехал на переезд, после чего его протаранил рельсовый автобус. В результате ДТП погибли четверо украинцев в возрасте от 20 до 60 лет. Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.
Заместитель директора департамента консульской службы МИД – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич, ссылаясь на главную комендатуру полиции польского города Ополе, подтвердил "Украинской правде", что погибшие в ДТП 27 февраля были гражданами Украины.
Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.
що курить афтар ?
- "рейковий автобус"
не знаешь о таких?
Это как понять ?
Нехай щастить...
именно поэтому страны типа Швеции, Норвегии и прочие можно назвать по устрою СОЦИАЛИЗМ! а не то, что нам втюхивали при СССР и продолжают рыго-шоколадные сейчас!
их задача нажиться на людях побольше, выжать все из недр и производственных мощностей Украины! а потом - хоть трава не расти!
в металлургии до сих пор используют печи 30-х г.г.! хоть одна тварь, выгребающая бабло в оффшоры, заменила печки на новые??? хрен с маслом! и не будут, при таком государстве! государство - это ОНИ! Майдан не довел дело до конца!
Простите, но если такой случай - то не жалко идиотов, естественный отбор по Дарвину.
Не соблюли....их проблема....
В таких случаях здесь обычно пишут (не я) - "не фиг шляться"...