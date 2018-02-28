 В Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, гололед и сильный ветер, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 февраля на дорогах гололедица; в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, днем в Приазовье местами 25 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели", – говорится в сообщении.

Кроме этого, 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поселок Стрелковое на Арабатской стрелке отрезало от материка из-за шторма. ФОТО

Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).