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Все про:непогода (331) снегопад (594) ГСЧС (1330)

 В Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, гололед и сильный ветер, - ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о сложных погодных условиях 28 февраля в результате воздействия активных циклонов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 февраля на дорогах гололедица; в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, днем в Приазовье местами 25 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели", – говорится в сообщении.

Кроме этого, 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

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Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).

Источник: https://censor.net.ua/n3052917
 
 
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Таки да. Вчора зранку земля була ще голою, а вдень почало хурделити і на вечір намело вже сугроби.
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Пишу як вважаю за потрібне. Не чипляйся.
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Небесная Канцелярия в этом году свирепствует землетрясениями и прочими сюрпризами...
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Ща Крысы Плешивого Педофила повылазят с нор и Берлог,типа Кондитер насрал на Кремль В Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, ожеледь та сильний вітер, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4804Хунтой и морозами в Сибири 50 градусов
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И тут набежали потерпевшие борцы... В Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, ожеледь та сильний вітер, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1041

Барыги для бомжей пункты обогрева пооткрывали в Киеве, кстати.
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Дабы не земерзать при авариях на теплотрассах,ест простой способ быть в тепле.
А нижнюю часть радиатора вкручиваете вместо глухой пробки нагреватель Аристон,и все проблемы.Режим Температуры устанавливаете регулируете сами. В Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, ожеледь та сильний вітер, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1064Ветиль должен стоят обязательно, чтобы со стояка не ушла вода...,и вашей квартире будет тепло.Когда устранят аварию, выключаете Аристон и вентили на стояках из режима, и всего делов... В Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, ожеледь та сильний вітер, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9851
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У мене масляна електробатарея на всяк випадок. Всі діла.
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я многоквартирных домах с водяным паровым отоплением...)))у меня масло в частном доме с 1983 года В Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, ожеледь та сильний вітер, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1908
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Ну, у мене теж багатоквартирний з централізованим опаленням. Водяним, а не паровим. Парове я бачив тільки на заводах. До речі, воно "стукає", наче хтось молотком гепає по трубах.
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Есть с паровым дома старой постройки Хрущевки типа...2 и 3 этажные
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Не знаю, как там в Киеве, но в Одессе банда труханова хорошо зарабатывает на снеге. Любой снег имеет свойство таять, особенно в Одессе . Замело на два дня, а потом тут же потепление. По всем каналам местным показывается 'работа' по расчистке, что по факту - тотальная брехня. Плюс трухановские рапортуют о тоннах потраченной солево- песочной смеси, которую никто не видел почему- то, которую невозможно посчитать и опровергнуть . В результате списываются на все те же 4арманы миллионы бюджетных денег. Вот такая у нас урожайная для бандитов зима
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ГСЧС остался на совковом уровне,НИЧЕГО не поменялось....в цивилизованных странах приходят смс на мобилы, об ухудшениях погоды.
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На заході гарна погода - мороз, сонце і майже немає вітру
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, гололед и сильный ветер, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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