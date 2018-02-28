 В Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, гололед и сильный ветер, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"28 февраля на дорогах гололедица; в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, днем в Приазовье местами 25 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели", – говорится в сообщении.
Кроме этого, 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).
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Барыги для бомжей пункты обогрева пооткрывали в Киеве, кстати.
А нижнюю часть радиатора вкручиваете вместо глухой пробки нагреватель Аристон,и все проблемы.Режим Температуры устанавливаете регулируете сами. Ветиль должен стоят обязательно, чтобы со стояка не ушла вода...,и вашей квартире будет тепло.Когда устранят аварию, выключаете Аристон и вентили на стояках из режима, и всего делов...