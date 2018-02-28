 Рада сегодня рассмотрит законопроект о бизнес-омбудсмене и займется ратификацией соглашений с Хорватией, Польшей, Румынией и Болгарией

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым блоком вопросов на повестке дня - традиционно рассмотрение ратификаций. Так, в этот раз Рада планирует рассмотреть законопроект 0173 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, законопроект 0174 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве в случае возникновения катастроф", законопроект 0153 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии относительно сотрудничества в сфере военных перевозок" и 0145 "О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны".

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Далее депутаты перейдут к вопросам молодежной политики и спорта. В этом блоке запланировано рассмотрение в первом чтении законопроектов 6647 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины" и 6648 "О внесении изменений в Законы Украины "О поддержке олимпийского, паралимпийского движения и спорта высших достижений в Украине" и "О физической культуре и спорте".

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроект "Об Учреждении бизнес-омбудсмена" #4591. Согласно этому документу, предусматривается введение на законодательном уровне в Украине института бизнес-омбудсмена в качестве посредника, независимого, третьего лица, что способствует субъектам предпринимательства в защите их права на предпринимательскую деятельность. Принятие этого проекта закона будет способствовать, в частности, повышению эффективности борьбы с коррупцией.

Также второе чтение должно пройти законопроект 2016 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации".

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Кроме того, парламентарии рассмотрят изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений, изложены в проекте закона #4682.

Также в среду народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.