 Объявленный в розыск по "кокаиновому делу" россиянин Ковальчук уверяет, что отдал на хранение в помещение при посольстве РФ в Аргентине "партию кофе, сигар и коньяка"

Об этом в своем ЖЖ написал российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин (avmalgin), передает Цензор.НЕТ.
"Агентство Росбалт каким-то чудом разыскало того самого Андрея Ковальчука, которого аргентинские (а вслед за ними и российские) следователи называют организатором наркотрафика из Латинской Америки в Москву и который в связи с этим объявлен Интерполом в розыск. Напомню, что директор агентства Росбалт - Наталия Черкесова, жена бывшего главы Госнаркоконтроля Виктора Черкесова, ближайшего соратника В.В.Путина со времен Питера", - отметил Мальгин.
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"Фигурант "кокаинового дела" Андрей Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде наркотика. Согласно его версии, он закупил в Аргентине партию кофе, которую и должны были доставить в Москву. Корреспонденту "Росбалта" стала известная версия событий, которой придерживается Андрей Ковальчук. Согласно ей, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Покупки подтверждают чеки, а также свидетельства очевидцев. Груз был размещен в подсобном помещении школы при посольстве, где тогда завхозом работал приятель Ковальчука Али Абянов. В ноябре 2016 года проследний был уволен с должности, и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи Ковальчука. Как выяснилось сейчас, в декабре чемоданы были вскрыты, и там оказался белый порошок. По словам Ковальчука, сам он никого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, что кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин. В школу имели возможность проходить разные люди. Ковальчук неоднократно пытался забрать свой товар (кофе, сигары и т.д.), но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. К декабрю 2017 года в помещениях, помимо этих чемоданов, скопилось много других вещей сотрудников посольства Аргентины, уволившихся с должностей, в том числе Абянова. Для их транспортировки в Москву Ковальчуком был нанят частный самолет, который и переправил груз в Россию. Однако в чемоданах оказался белый порошок. Сам Ковальчук планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания. Но после возникшей шумихи, взял время на раздумье", - процитировал он публикацию "Росбалта".
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"Надо же, как они уперлись с этим самолетом. Неужели Ковальчуку не рассказали, что аргентинская полиция опубликовала видео, на котором ясно видно, что его чемоданы загружают в ИЛ-96 специального летного отряда "Россия"? Судя по всем последним утечкам, они теперь уже не посольство отмазывают, а именно самолет", - резюмировал Мальгин.
Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.
В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.
Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.
А тут какой-то кокаин...
Китай он такой Китай...
Вывозят мелким оптом.... ломки, Сэр.......
В аргентинском аэропорту задержан россиянин с 4 кг кокаина
Отмазка про ящики коньяка и даже чеки может прокатить только в наших и расейских судах. Там будет достаточно записей разговоров, факта наличия наркоты и того факта, что для транспортировки галимого коньяка был нанят "частный" самолет (уже не говоря про то, что он оказался президентским и сопровождался усиленой охраной)
лише раіся крокує в ногу
1. Американская DEA и Интерпол устанавливают, что Россия непостижимым образом стала главной транзитной страной для поставки в Европу колумбийского кокаина. Через РФ - если быть конкретным, через Санкт-Петербург - распространяется далее по странам ЕС до 90% всего поступающего на континент наркотика. Настораживает, что цена на кокаин в Москве уже в течение нескольких лет значительно ниже цены кокаина в США, несмотря на сравнительную близость плантаций коки к американским границам.
2. Дружественные Москве режимы в Венесуэле, Аргентине и Эквадоре блокируют расследование на своей территории. До последнего времени в Интерполе уверены, что поставки в РФ осуществляются из Венесуэлы, и Чавес/Мадуро таким образом оплачивают кредиты Москвы.
3. Ставленник коррумпированной социалистки Кристины Киршнер - Даниэль Сиоли - которому прочили победу уже в первом туре, сенсационно проигрывает правому мэру Буэнос-Айреса, миллиардеру Маурисио Макри.
Спецслужбы немедленно зачищаются от коррупционеров и сторонников Киршнер. Интерпол и DEA получают возможность беспрепятственно работать в Аргентине.
4. К изумлению аргентинских спецслужб, отследивших путь очередной партии колумбийского кокаина, наркотики доставлены в российское посольство. Прослушка показывает, что для забора кокаина будет прислан спецборт из России, куда аргентинцам и Интерполу хода нет.
За кокаином, действительно, прилетает спецборт, да какой! Опорный президентский ИЛ-96, обслуживающий самого Путина!
Убедившись, таким образом, в существовании канала Медельин - Буэнос-Айрес - Москва (и попутно офигев), аргентинские спецслужбы и Интерпол перехватывают следующую партию кокаина и меняют её на порошок. Порошок складируют в российском посольстве, вновь вывозят спецбортом в Москву… где первые же потребители внезапно ощущают, что кокс, скажем так, бракованный и больше не торкает.
5. Происходит серия «сердечных приступов» и убийств высокопоставленных сотрудников МИДа.
6. Аргентина публикует данные расследования о том, что через посольство РФ в Аргентине осуществляются поставки кокаина.
7. МИД РФ тут же врёт, что это совместная спецоперация Аргентины и РФ (не объясняя, почему преступники выбрали для складирования кокаина такое странное место, как российское посольство), что виновата давно уволенная уборщица и что никто в Москву ничего не отвозил.
8. Аргентина и Интерпол показывают фотографии путинского спецборта ИЛ-96, на который складируют мешки с наркотиком.
9. В МИДе РФ истерика. Захарова на пресс-конференции кричит, что фотографии подделаны.
10. Аргентина и Интерпол показывают видео и документы, а независимые наблюдатели подтверждают по данным трекеров, что президентский борт в указанные даты действительно летал в Аргентину.
11. Ждём новую серию «сердечных приступов» и убийств высокопоставленных чиновников, перестановки в Совбезе РФ, АП РФ, МИДе РФ и ФСБ РФ.
Представляешь, как это - после этого облизывать бульдозер?
Железный бульдозер!
На 20ти градусном морозе...
https://t.me/spitefulnews/67
Выводы из сериала "Кремлевская мафия", который мы смотрим практически в реал-тайме, очевидны.
Во-первых, формируется серия связанных между собой линий расследования: по наркоторговле, по отмыванию и легализации преступных доходов, по вмешательству в избирательные процессы, ну, понятно, по спортивным достижениям в области фармакологии. Отдельной и многообещающей строкой скоро обязательно пойдут военные преступления и преступления против человечности. Довеском, естественно, будут разнообразные нарушения прав человека. Общим здесь становится сам кремлевский режим, который и генерирует все эти преступления, стоит за ними и извлекает из них прибыль - как денежную, так и политическую.
Задачей всего этого вала расследований стоит, понятно, сугубо практическая задача снижения уровня организованной преступности на самом Западе, а также создание образа преступного режима в России, который сам поставил себя вне рамок цивилизованного человечества, и его тотальная изоляция.
Стоит отметить, что ничего придумывать и не нужно: всё так и есть. Страна действительно захвачена мафией в прямом смысле этого слова. Однако в отличие от аналогичных ситуаций на самом Западе (где оргпреступность в отдельных странах и в разное время действительно вплотную подбиралась к политическим рычагам - те же США конца 19-начала 20 века, послевоенная Италия), в России нет политического класса, способного создать механизмы противодействия. В России сам политический класс и есть мафия. При этом ситуация становится уникальной в том плане, что Россия - не какое-то Никарагуа или Гаити. Провести спецоперацию по извлечению наркопрезидента из его асиенды невозможно. А потому весь предыдущий опыт ликвидации мафиозной политической структуры оказывается бесполезным. Нужны принципиально иные подходы.
Во-вторых, уже сейчас видно, по каким направлениям будет идти не просто борьба, а ликвидация (точнее, снижение уровня глобальной угрозы) мафиозного режима в России. Стратегия удушения - единственно рациональная в таком случае, она позволяет решать задачи как внутри самого Запада, выжигая угнездившиеся преступные структуры и купленных ими продажных местных лоббистов и подельников, так и внутри самой России, загоняя мафиозные кланы в неразрешимые противоречия между собой, провоцируя их скорое столкновение.
Процесс начался еще до 14 года, однако действия Путина в 14 году показали Западу, что временнЫе рамки серьезно ограничены: путинский режим, находясь в очевидном кризисе, был нацелен разрешать возникающие противоречия на "внешнем треке". Собственно, весь последний срок Путина как раз и отмечен его полным переключением на внешнюю повестку. На внутреннюю он практически перестал обращать внимание, демонстративно поставив "на хозяйство" одного из самых ничтожных премьеров за всю историю страны. Уже одно это показывало, что решение будут искать во внешней экспансии.
В России лизоблюдская пропаганда преподносила это, как небывалый рост мастерства Путина, который перерос внутреннюю проблематику и стал политиком мирового уровня, однако такое примитивное объяснение наглухо перекрывается качественным составом внешнеполитической команды, интеллектуально нищей и совершенно беспомощной. Одна только оценка перспектив сланцевой революции, которая в итоге вынудила реагировать Кремль на нее в числе последних в мире, говорит о качестве прогнозирования и стратегическом мышлении этой команды. Нет, здесь очевидно более простое объяснение - Кремль перестал рассчитывать на внутренний рывок и интенсификацию развития страны, отдав предпочтение привычному и понятному для себя гоп-стопу - только уже внешних ресурсов. По сути, наши бандиты мало чем в этом смысле отличаются от диких бедуинов - та же самая набеговая стратегия. Урвать и бежать. Уровень 12-13 веков. Банальный разбой на дороге.
Естественно, что в столкновении средневековых разбойников и современных полицейских последние всегда будут выигрывать и не столько за счет лучшего вооружения, сколько за счет качественно иной организации. Шансов у путинской бригады не было изначально. Собственно, история с Крымом это показала еще в 14 году. Урвать удалось. Сбежать - уже нет.
Сейчас стратегия Запада в отношении нашей мафии - обкладывание её со всех сторон и доведение до точки внутреннего взрыва, когда кланы будут вынуждены начинать внутреннюю войну между собой, а в ней неизбежно им придется заручаться внешней поддержкой - то есть, то, что является классикой любой "цветной революции". Правда, в России эта штука может сработать иначе, чем обычно, и вот этот момент наверняка Запад очень нервирует. Суть любой политики - предсказуемость. Хотя бы приблизительная. Никому не улыбается вести дела с системой, идущей вразнос по непредсказуемой траектории.
Кстати говоря, здесь можно даже примерно понять, чего именно хочет Запад в отношении послепутинской России. Во-первых, предсказуемости. Игры по правилам. Естественно, западным. Однако они пойдут даже на наличие каких-то своих, внутренних, правил - главное, чтобы они соблюдались и были понятны внешнему наблюдателю. Во-вторых, уменьшение числа факторов риска. Ядерного оружия, к примеру. Если это будет не в ущерб стабильности и предсказуемости, то к таким факторам риска можно отнести и территориальную целостность России: возможно, что управлять конгломератом территорий для Запада будет проще, чем единой страной. В конце концов, в уменьшенном варианте сегодняшняя сирийская ситуация, где Штаты оторвали от Сирии огромный кусок территории, оставив наименее перспективные в качестве куска обглоданной кости, за которую дерутся все оставшиеся участники войны - чем не учения на перспективу? Путин проводит свои людоедские учения, бомбя тысячи мирных сирийцев, Штаты - свои. По управлению будущим. Каждому - своё.
Тем не менее, времени у Запада не слишком много: путинская Россия откровенно идет к коллапсу, а это будет означать создание неконтролируемых процессов, которые никому не нужны. Поэтому мы становимся свидетелями интенсификации всех ведущихся против Кремля проектов и сведение их в единый цельный проект ликвидации Мафия Стейт.
Выгодно ли нам такое развитие событий? Нет. Однозначно нет. Просто потому, что Штаты и Запад блюдут свои интересы, наши их не касаются совершенно. В том будущем, которое проектируется в отношении нас, нам места или нет совсем, или оно будет гораздо хуже, чем даже на спроектированной Штатами сегодняшней Украине.
Поэтому сам по себе факт движения к ликвидации мафиозной системы в нынешней России выглядит правильным, однако все остальное может выглядеть полезным для будущего нашего народа только в том случае, если мы сами будем перехватывать повестку ликвидации Мафия стейт, причем однозначно и бесповоротно.
Политический класс тех же США осознал катастрофические риски для страны в случае захвата мафией политической власти. И создал механизмы, препятствующие этому процессу. В России, увы, такого политического класса нет. Что означает лишь то, что его предстоит создать. Раз нельзя сверху, значит, снизу. Хотя это и гораздо более рискованный и затратный путь. Однако никаких других нам уже не оставляют. Ни наши бандиты, ни западные "партнеры". В их будущем (что одних, что других) нет ни нас, ни наших детей.
Жандармерия Аргентины подтвердила подлинность фото, на которых видно, как в самолет грузят чемоданы, с бортовым номером самолета летного спецотряда «Россия» в Буэнос-Айресе.
«Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия», - сообщили аргентинские власти.
Лайнер этот принадлежит ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, которое специализируется на перевозке первых лиц государства.
Ранее официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова заявила, что самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» не вылетал в Аргентину по «кокаиновому делу», сведения ряда СМИ об этом недостоверны.
«Данные сведения не соответствуют действительности… Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать»
2018-02-28 02:27 am (UTC)
Начало года впечатляет: в Сирии сбили самолет и для плебса сняли ролик "за пацанов". С сухим счетом покрошили несколько сотен русских. Отправили серую сборную атлетов без гимна и флага на Олимпиаду, где попались на допинге. Тут же выяснилось, что олигархи и руководство не может даже выбрать нормальных рыб для жарки. МИД России спецбортами поставляет кокс...
Это же какой-то сон. Это бездари, присосавшиеся к народу.
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет ёжик, носиться по горке,
Совсем с катушек съехал дурачок!
Летают птички странными кругами,
И ржет кобылка с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слёзки льются у крота.
Ржут белочки и падают с деревьев,
Сова забавно ухает в дупле.
Хохочет грач до выпадения перьев,
И мушка со сверчком навеселе.
Кузнечики смеются в травке где-то,
Мышонок, змейка, ящерка и тля...
Стояло жаркое, засушливое лето.
Горели конопляные поля... (с)
Во всяком случае он человек не с улицы
Если перевести с русского на понятный этот деятель заявил, шо посольства педерации включаяя и МИД в самой параше - проходной двор и любой может протащить, перепаковать пол тонны груза, а в москвабаде - спокойно забрать чужой груз...А що все это время делает служба бкзопасности?
И почему до сих пор не найдена визитка Яроша?
сигары, коньяки и кофе.