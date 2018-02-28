 Объявленный в розыск по "кокаиновому делу" россиянин Ковальчук уверяет, что отдал на хранение в помещение при посольстве РФ в Аргентине "партию кофе, сигар и коньяка"

Об этом в своем ЖЖ написал российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин (avmalgin), передает Цензор.НЕТ.

"Агентство Росбалт каким-то чудом разыскало того самого Андрея Ковальчука, которого аргентинские (а вслед за ними и российские) следователи называют организатором наркотрафика из Латинской Америки в Москву и который в связи с этим объявлен Интерполом в розыск. Напомню, что директор агентства Росбалт - Наталия Черкесова, жена бывшего главы Госнаркоконтроля Виктора Черкесова, ближайшего соратника В.В.Путина со времен Питера", - отметил Мальгин.

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"Фигурант "кокаинового дела" Андрей Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде наркотика. Согласно его версии, он закупил в Аргентине партию кофе, которую и должны были доставить в Москву. Корреспонденту "Росбалта" стала известная версия событий, которой придерживается Андрей Ковальчук. Согласно ей, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Покупки подтверждают чеки, а также свидетельства очевидцев. Груз был размещен в подсобном помещении школы при посольстве, где тогда завхозом работал приятель Ковальчука Али Абянов. В ноябре 2016 года проследний был уволен с должности, и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи Ковальчука. Как выяснилось сейчас, в декабре чемоданы были вскрыты, и там оказался белый порошок. По словам Ковальчука, сам он никого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, что кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин. В школу имели возможность проходить разные люди. Ковальчук неоднократно пытался забрать свой товар (кофе, сигары и т.д.), но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. К декабрю 2017 года в помещениях, помимо этих чемоданов, скопилось много других вещей сотрудников посольства Аргентины, уволившихся с должностей, в том числе Абянова. Для их транспортировки в Москву Ковальчуком был нанят частный самолет, который и переправил груз в Россию. Однако в чемоданах оказался белый порошок. Сам Ковальчук планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания. Но после возникшей шумихи, взял время на раздумье", - процитировал он публикацию "Росбалта".

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"Надо же, как они уперлись с этим самолетом. Неужели Ковальчуку не рассказали, что аргентинская полиция опубликовала видео, на котором ясно видно, что его чемоданы загружают в ИЛ-96 специального летного отряда "Россия"? Судя по всем последним утечкам, они теперь уже не посольство отмазывают, а именно самолет", - резюмировал Мальгин.

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.