 Крайне важным является доступ гуманитарных организаций на Донбасс, - канцлер Австрии Курц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс" в преддверии визита в Россию.

"Неприемлемым является и наблюдаемый уровень насилия там. По-прежнему очень важно, чтобы все стороны полностью соблюдали минские соглашения и строго соблюдали режим прекращения огня, приверженность которому они неоднократно подтверждали. С этой точки зрения мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) играет важную роль в деле наблюдения за режимом прекращения огня и избежания дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Курц.

"Во время моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ на восток Украины в январе прошлого года я увидел там неприемлемую гуманитарную ситуацию. Мы должны улучшить условия жизни местного населения, особенно на линии соприкосновения. Для этого крайне важным является доступ гуманитарных организаций", - отметил он.

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"Отрадно, что в ходе нашего председательства (в ОБСЕ. - Ред.) мы смогли достичь соглашения по расширению присутствия миссии, увеличив, таким образом, охват и точность наблюдения. Более того, ОБСЕ и ее Трехсторонняя контактная группа продемонстрировала свою важнейшую посредническую роль в переговорах о прекращении огня", - подчеркнул он.