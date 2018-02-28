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Все про:Австрия (352) насилие (158) Донбасс (15589) гуманитарная помощь (738) Курц (41)

 Крайне важным является доступ гуманитарных организаций на Донбасс, - канцлер Австрии Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает неприемлемыми уровень насилия и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, полагает необходимым обеспечить доступ гуманитарных организаций в регион.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс" в преддверии визита в Россию.

"Неприемлемым является и наблюдаемый уровень насилия там. По-прежнему очень важно, чтобы все стороны полностью соблюдали минские соглашения и строго соблюдали режим прекращения огня, приверженность которому они неоднократно подтверждали. С этой точки зрения мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) играет важную роль в деле наблюдения за режимом прекращения огня и избежания дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Курц. 

"Во время моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ на восток Украины в январе прошлого года я увидел там неприемлемую гуманитарную ситуацию. Мы должны улучшить условия жизни местного населения, особенно на линии соприкосновения. Для этого крайне важным является доступ гуманитарных организаций", - отметил он.

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"Отрадно, что в ходе нашего председательства (в ОБСЕ. - Ред.) мы смогли достичь соглашения по расширению присутствия миссии, увеличив, таким образом, охват и точность наблюдения. Более того, ОБСЕ и ее Трехсторонняя контактная группа продемонстрировала свою важнейшую посредническую роль в переговорах о прекращении огня", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3052913
 
 
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правильно, маладым риспубликам нужно помогать...
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Ох и канцлер в Австрии, красавец, похож на актера,а у нас одни толстые бандитские отвратные брехливые рожи.Доколе будет этот бардак?
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Нафіга? Їм і так хуйло з рудим тарганом возять гуманітарку, а Україна і невідома територія, позначена як 5 нулів, виплачують пензії, та ще й вода-газ-електрика на халяву.
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лозунг донбасса - дайте жрать, а то убивать укров нету больше сил!.... Вкрай важливим є доступ гуманітарних організацій на Донбас, - Курц - Цензор.НЕТ 7991
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Плешивый Педофил войди и спаси ДАУНетское быдло от биндеравцав
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в промышленной зоне оккупированного Донецка 28 танков и более 30 единиц бронированной техники другого назначения.Источник: https://censor.net.ua/n3
Вот что значит гуманитарная помощь от Мордора ... А еще 80 конвоев со снарядами... Это же как надо *любить* Украину ...
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))) ))))) ))))))
оболонь - це пиво)))
але деякі) моменти/характеристики - подано вірно!!!
одна з проблем совдепівськіх двигунів - це лопатки турбін,
створити, або повторити те що було зроблено на заході совкі не змогли!
результат як злітають західні цивільні літаки і совдепівські!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрайне важным является доступ гуманитарных организаций на Донбасс, - канцлер Австрии Курц
 
 
 
 
 
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