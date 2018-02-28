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 Принятый парламентом законопроект об обеспечении пограничной безопасности государства усиливает роль Госпогранслужбы, - Слободян

Принятый украинским парламентом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" вносит ряд кардинальных изменений в сфере производства по делам об административных правонарушениях, противодействие которым отнесено к компетенции Госпогранслужбы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Среди других событий незаметным остался тот факт, что сегодня Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства". Решение поддержал 251 народный депутат. Этот закон вносит ряд кардинальных изменений в сфере производства по делам об административных правонарушениях, противодействие которым отнесено к компетенции Государственной пограничной службы Украины", – написал он.

Слободян отметил, что документ предусматривает увеличение санкции за совершение административных правонарушений на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями, предусмотренных статьями 185-10, 203, 204-1 и 204-2 КУоАП, при этом за совершение незаконного пересечения или попытки незаконного пересечения государственной границы Украины установлено дополнительное взыскание в виде конфискации орудий и средств совершения правонарушения, таких как гидрокостюмы, лодки и тому подобное. "В частности, попытка перейти границу вне пункта пропуска или по поддельным документам будет стоить от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн (сейчас - от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн). Повторное нарушение в течение года или группой лиц - от 8,5 тыс. до 13,6 тыс. грн", – написал Слободян.

Кроме того законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушение правил регистрации и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства - с 510-850 грн до 1,7-5,1 тыс. грн. Также пограничникам предоставлено право рассматривать дела по статье 204-2 КУоАП относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

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Он подчеркнул, что среди других нововведений усовершенствованы нормы о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства, которые незаконно находились на временно оккупированной территории и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также повышены сроки запрета въезда в зависимости от определенных законом обстоятельств. Главе ГПСУ предоставлено право определять должностных лиц, имеющих право рассмотрения дел об административных правонарушениях по компетенции.

Слободян также отметил, что документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, однако некоторые нормы вводятся в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего Закона.

Принятый парламентом законопроект об обеспечении пограничной безопасности государства усиливает роль Госпогранслужбы, - Слободян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052912
 
 
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На границе бабло Евросоюза разворовали и нихера не построили. О большем и говорить не надо.
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Короче прикордонники повысили тарифы... Инфляция, будь она не ладна...
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Не пойму, шо усилили, ну Яйцеку дать автомат, это шо то. Есть один закон, не допустить врага на территорию страны. Бл...... дь, в Раде они защищают границу, еб...... е защитнички, без вас ну ни как.
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когда ВР надо принять закон "антимихо" - голосують, аж гай шумит, а как надо было признать "днр-лнр" террористическими организациями - так не нашкрябали и половину голосов.
Все, что надо знать про депутанов.
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