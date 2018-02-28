 Россия не соблюдает прекращение огня в Сирии, - Госдеп США (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

"Хотелось бы назвать некоторые страны, которые поддержали это прекращение огня: Китай, Франция, Россия, Великобритания, Соединенные Штаты, Боливия, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Казахстан, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша и Швеция. Все эти страны объединились для того, чтобы призвать к прекращению огня в Сирии. Также отмечу что, не смотря на то, что Россия поддержала прекращение огня, она его не соблюдает, так как продолжает поддерживать правительство Ассада", — сказала Нойерт.

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По ее словам в результате этих действий в Восточной Гуте продолжают страдать и гибнуть невинные люди, в том числе и дети.

"Для меня парадоксально то, что Россия призывает обеспечить гуманитарный коридор, гуманитарную зону. Гуманитарной зоной должна быть вся территория Сирии, а не одна небольшая территория, которую Россия пытается урвать. Ей (гуманитарной зоной) должна быть вся страна целиком, потому что это именно то, на чем сошлись Россия и остальные 15 стран в резолюции Совета Безопасности ООН", — добавила Нойерт.

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