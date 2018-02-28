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Все про:Госдепартамент США (743) Россия (68207) Сирия (2448) США (13330) Нойерт (19)

 Россия не соблюдает прекращение огня в Сирии, - Госдеп США (обновлено)

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что не смотря на то, что Россия поддержала прекращение огня в Сирии, она его не соблюдает.

Об этом  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

"Хотелось бы назвать некоторые страны, которые поддержали это прекращение огня: Китай, Франция, Россия, Великобритания, Соединенные Штаты, Боливия, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Казахстан, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша и Швеция. Все эти страны объединились для того, чтобы призвать к прекращению огня в Сирии. Также отмечу что, не смотря на то, что Россия поддержала прекращение огня, она его не соблюдает, так как продолжает поддерживать правительство Ассада", — сказала Нойерт. 

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По ее словам в результате этих действий в Восточной Гуте продолжают страдать и гибнуть невинные люди, в том числе и дети.

"Для меня парадоксально то, что Россия призывает обеспечить гуманитарный коридор, гуманитарную зону. Гуманитарной зоной должна быть вся территория Сирии, а не одна небольшая территория, которую Россия пытается урвать. Ей (гуманитарной зоной) должна быть вся страна целиком, потому что это именно то, на чем сошлись Россия и остальные 15 стран в резолюции Совета Безопасности ООН", — добавила Нойерт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052910
 
 
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Неужто у США закончились Томагавки? Не верю, что "бешеный пес" не знает что делать с "бешеным карликом".
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Асада кришують Москва та Тегеран. Держдеп зацікавлений, щоб ті гарцювали саме по Сирії, перетворюючи на руїни державу ворожу Ізраїлю.
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Кацапам войнушка в Сирии нужна --- если в Сирии будет мир, то арабы протянут трубу (нефть, газ) в Европу ---- и капец тогда УглеВодородице....
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ну если не поддерживает то самое время царюВове напомнить перед выборами где его деньги лежат.....
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Вывозят мелким оптом.... ломки, Сэр.......

В аргентинском аэропорту задержан россиянин с 4 кг кокаина


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Штаты - это не Европа. Попредупреждают несколько раз, а потом опять накосят лаптеногих.
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багато вже накосили, косарі? Росія не підтримує припинення вогню в Сирії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 8722 один раз залупились проти секретної бази янкі - отримали по рогах
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штати не зацікавлені в ескалації бойових дій проти москальських військ
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рашистский, пока не дохлый какой нибудь, комик, уже начал рассказывать о Нойерт пошлые шуточки?.... Росія не підтримує припинення вогню в Сирії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 3486
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Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: русские не люди. Отныне слово "русский" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "русский" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного русского, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь русского, русский убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить русского пулей, убей русского штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей русского до боя. Если ты оставишь русского жить, русский повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного русского, убей другого - нет для нас ничего веселее русских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою русских. Убей русского! - это просит старуха-мать. Убей русского! - это молит тебя дитя. Убей русского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!﻿
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Это Илья Эренбург в 1942-м написал. О немцах. Но, для настоящего времени моя версия ой, как актуальна!
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МИР НАСКОЛЬКО ТУПОЙ И НЕПОНИМАЕТ ,ЧТО РОСИЯ СТРАНА АФЕРИСТОВ УБИЙЦ И ГРАБИТЕЛЕЙ . НЕСТОИТЬ КУСКА БУМАГИ ПИСАТЬ ИЛИ ДОГОВАРИВАТСЯ С АФЕРИСТАМИ НЕТ СМИСЛА.... Кацапи страшний народ МИРА нет в мире хужой страни как РОСИЯ, ПОДЛАЯ ..... врет никогда правди нет ,страна сшита ворованими землями, историей сворованой переписаной аферистами .....посмотрите новости журналисти уже не журналисти а аферисти Путинские ....Так и МИРУ нада ,пускай знает кто! кацапи.....
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а,рашисты пишут типа ихние су-57 уже 2500 американских и других солдат нато убили в Гуте,и Америка ссыт что-либо сказать молчит,и авиация американская перестала летать,только вот непонятно кто тогда опять асадовских разбомбил в дер-зоре или как там его,и вообще теперь их параша будет все вопросы только с позиций силы решать,всех бить будут особенно "самопровазглошеное"государство Украину
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не соблюдает прекращение огня в Сирии, - Госдеп США (обновлено)
 
 
 
 
 
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