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 В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

В третью годовщину убийства Бориса Немцова в Вашингтоне появилась площадь, названная именем российского оппозиционера.

Инициативу такого наименования участка Висконсин-авеню перед российским посольством, выдвинутую в 2016 году сенатором-республиканцем от Флориды Марко Рубио, одобрил городской совет Вашингтона в начале января этого года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В церемонии наименования площади принимают участие дочь убитого политика Жанна Немцова, его соратник, заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза, а также Марко Рубио, со-председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер и другие официальные лица США.

Официальные лица РФ восприняли новый адрес своего посольства в столице США с раздражением. В частности, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в январе этого года заявил по поводу наименования площади в Вашингтоне в честь Бориса Немцова: "Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут".

Тем временем в столице России люди весь день несли цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. Также в Москве, как и других городах страны прошла акция "Открытой России" под лозунгом "Дом, в котором живет память о Немцове", в рамках которой каждый желающий мог разместить на своем доме мемориальную табличку с текстом: "В этом доме живет память о Борисе Немцове – настоящем человеке и патриоте".

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В третью годовщину убийства Бориса Немцова США призвали российские власти сделать все, чтобы причастные к его убийству, включая организаторов и заказчиков преступления, были привлечены к ответственности.

С аналогичным выступлением выступил посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер. По его словам, убийство Немцова "должно быть полностью и транспарентным образом расследовано, с тем чтобы все исполнители, организаторы и соучастники этого преступления были привлечены к ответственности".

27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. 

Источник: https://censor.net.ua/n3052881
 
 
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Глумляться "пєндоси" над скрєпними пердаками.. Свідомо і цинічно..
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напротив рос посольства....

росия перенесет амер посольство в нбювасюки...
но и там Немцов будет являться им...

и енто уже до скончания ....
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мокшанцы могут ПЕРЕНЕСТИ только педикулез и сифилис))))
Территория посольства США в Москве ....это территория США!!!))))
А за Нью-Васюки....это не плохое название для главного болотного мокшанского кубла))))
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Представляю, как "колбасит" кремлёвскую "верхушку"... На этой площади размещено посольство РФ...
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Ой....с балкона смотрю в Северную сторону...ЗАРЕВО в ночном небе!!!
Выдать в Кремле снова горят ПЕРДАКИ))))))))))))))))))))))))))))))
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Да! Это похлеще Олимпиады без Флага и Списка Кремлевского! Как жить дальше?
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Олимпиады приходят и уходят)))
А посольство УБЛЮДКОВ будет на площади Немцова до скончания Мордора)))
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Для американцев, как была Висконсин-авеню, так и останется. 99% даже не знают кто такой Немцов. Дешёвый троллинг. Даже как-то беспомощностью попахивает. Эффективно нас_ать не можем, так хоть улицу (площадь) именем Степана Бандеры (Бориса Немцова) переименуем...
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А по якій адресі знаходиться посольство кацапів в Києві? Коли перейменуємо в проспект Степана Бандери?
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С проспектом Степана Бандеры в Киеве очень удачно вышло: им стал бывший проспект Московский. Казламордые аж рыдали... от радости .
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Тут интересуются:
а есть ещё что-нибудь, где Рацея коллективно не обо#ралась?
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Финал по хоккею на Олимпиаде смотрели?
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ни че)))скоро у них возьмут пробы на мельдоний...и будет аналогично как с сочинскими олимпимельдонцами)))))))))))))))))))))))))))
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бавовна, а де ти на Олімпіаді бачила "рассию"?
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Один из немногих вменяемых и абсолютно лишённых имперских комплексов россиян.Замочили.Хотя удивляться тут нечему.У них даже царь был,который крепостное право отменил,-замочили нахрен Национальная традиция.
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Я бы поспорил о вменяемости чиновника, главной идеей которого, было пересадить всех своих коллег на отечественные "Волги". Плюс неразбериха с женами и любовницами, да с десяток внебрачных детей, не слишком говорит о его нравственности и адекватности! Хотя может быть для многих это признак альфа-самца! Но никак не общественно-политического лидера!
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"пересадить всех своих коллег на отечественные "Волги""-наивная,дурацкая,не лучшая идея-согласен.А в остальном,извините,-хрень.Не предъявляли к нему никаких претензий ни "десятки детей",ни "жёны и любовницы".А вообще по поводу него лучше оборотиться на кремль-там очень бы хотели про него гадость сказать-да всё не могут сочинить...Вот это-лучшая оценка его деятельности.
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Эта инициатива была одобрена еще месяц назад, но открыли торжественно к годовщине. Круто.
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Хорошо бы рядом переулочек или, хотя б, бутичек Дурицкой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова
 
 
 
 
 
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