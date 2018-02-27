 В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

Инициативу такого наименования участка Висконсин-авеню перед российским посольством, выдвинутую в 2016 году сенатором-республиканцем от Флориды Марко Рубио, одобрил городской совет Вашингтона в начале января этого года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В церемонии наименования площади принимают участие дочь убитого политика Жанна Немцова, его соратник, заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза, а также Марко Рубио, со-председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер и другие официальные лица США.



Официальные лица РФ восприняли новый адрес своего посольства в столице США с раздражением. В частности, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в январе этого года заявил по поводу наименования площади в Вашингтоне в честь Бориса Немцова: "Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут".



Тем временем в столице России люди весь день несли цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. Также в Москве, как и других городах страны прошла акция "Открытой России" под лозунгом "Дом, в котором живет память о Немцове", в рамках которой каждый желающий мог разместить на своем доме мемориальную табличку с текстом: "В этом доме живет память о Борисе Немцове – настоящем человеке и патриоте".

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В третью годовщину убийства Бориса Немцова США призвали российские власти сделать все, чтобы причастные к его убийству, включая организаторов и заказчиков преступления, были привлечены к ответственности.



С аналогичным выступлением выступил посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер. По его словам, убийство Немцова "должно быть полностью и транспарентным образом расследовано, с тем чтобы все исполнители, организаторы и соучастники этого преступления были привлечены к ответственности".

27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.