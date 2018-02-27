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 Происшествия
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Все про:Львов (3123) пожар (3015)

 Во Львове горят склады площадью 400 кв. м, - горсовет

В Лычаковском районе Львова по ул.Гайдучка,1 горят склады.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает во вторник пресс-служба горсовета.

Информация о пожаре поступила около 17:30. Площадь возгорания составляет около 400 кв. м.

На место направлены подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидируют пожар.

О причине возгорания и потерпевших не сообщают.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052880
 
 
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Порошенко падло подпалил, то бы Садового дискредитировать
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Барыга себя уже так дискредитировал, что еще 1.5 года в том же духе и у Януковича рейтинг будет выше Во Львове горят склады площадью 400 кв. м, - горсовет - Цензор.НЕТ 908

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https://www.facebook.com/100007375818019/videos/2015774265345081/

АРТЕМ СЕМЕНІХІН ГОТОВИЙ ВЗЯТИ ЛІДЕРСТВО НАД ПАТРІОТИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКЩО ЦЕ БУДЕ ПОТРІБНО, ЗУСТРІЧ ЗАВТРА МІСТО КИЇВ

МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ
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Всем на них насрать, поддержки ноль. Если они серьезно будут пытаться скинуть власть, то есть с применением оружия их в лучшем случае посадят в тюрьму, в худшем ливидируют
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в 2013 тоже кое-кто так думал...

однако ж вышло иначе...
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Ну якщо всім насрати, то чого ви всі обурюєтесь, що у такому лайні живете?
Міський голова Конотопу - українцям: Чого сидите по своїх хатах!
https://www.youtube.com/watch?v=ka_tewvSRkY&feature=share

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та то понятнее,шо приятнее по чужим сидеть...особенно если угощения нахаляву.и трусы Во Львове горят склады площадью 400 кв. м, - горсовет - Цензор.НЕТ 1862
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печеньки нуланд,как и шоколадки пороха не дают спокойствия рускаваму миру Во Львове горят склады площадью 400 кв. м, - горсовет - Цензор.НЕТ 3899.добавь туда еще померанчей
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Пожар в складских помещениях по улице Гайдучка во Львове ликвидирован, сообщили агентству в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.
По данным пресс-службы, пожар ликвидирован около 19.30 вечера, потерпевших нет.
По предварительным данным, на складе хранились изделия из пластика. Причины пожара и суммы убытков устанавливаются.
Как сообщалось, сегодня около 17.30 во Львове вспыхнул пожар на складах. Площадь возгорания составила около 400 м.кв.
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У Львові горіли склади з замороженою рибою
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Хто ж спорит с аксиомой: Порохло - ракло, нуждающийся в медленном убиении, но склады-то с чем и чьи?
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Не седалище ли Парашенки это горит?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львове горят склады площадью 400 кв. м, - горсовет
 
 
 
 
 
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