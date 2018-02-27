 Во Львове горят склады площадью 400 кв. м, - горсовет

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает во вторник пресс-служба горсовета.
Информация о пожаре поступила около 17:30. Площадь возгорания составляет около 400 кв. м.
На место направлены подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидируют пожар.
О причине возгорания и потерпевших не сообщают.
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По данным пресс-службы, пожар ликвидирован около 19.30 вечера, потерпевших нет.
По предварительным данным, на складе хранились изделия из пластика. Причины пожара и суммы убытков устанавливаются.
Как сообщалось, сегодня около 17.30 во Львове вспыхнул пожар на складах. Площадь возгорания составила около 400 м.кв.