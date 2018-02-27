 Суд продлил содержание под стражей экс-главе АМПУ Амелину, подозреваемому в завладении более 247 млн грн

"27 февраля 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 30 января 2018 года, которым удовлетворено ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Амелина А.М. и применена к подозреваемому Амелину А.М. мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта 2018 года включительно с обозначением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 12 млн гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте "Судова влада України".

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 30 января 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и защитников, которые действуют в интересах подозреваемого Андрея Амелина, - без удовлетворения.

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Напомним, Андрей Амелин подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

29 января НАБУ и САП задержали семь человек, которых подозревают в причастности к завладению средствами АМПУ.

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В частности, на сайте НАБУ опубликован ролик, в котором зафиксированы следственные действия в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и задержание экс-главы этого предприятия Андрея Амелина.

Среди подозреваемых – четыре бывших должностных лица госпредприятия: руководитель АМПУ в 2014-2017 годах, заместитель главы АМПУ в 2015-2017 годах, начальник отдела закупок в 2015-2018 годах и заместитель главы по финансам в 2015-2016 годах.

Кроме того, подозрения вручили действующему руководителю одесского филиала Администрации морских портов, директору и бенефициару коммерческого предприятия и представителю нерезидента (предприятия-участника коррупционной схемы).