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 Политика Украины
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Все про:СИЗО (928) суд (20570) Амелин (2) АМПУ (10)

 Суд продлил содержание под стражей экс-главе АМПУ Амелину, подозреваемому в завладении более 247 млн грн

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы ГП "Администрация морских портов Украины".

"27 февраля 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 30 января 2018 года, которым удовлетворено ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Амелина А.М. и применена к подозреваемому Амелину А.М. мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта 2018 года включительно с обозначением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 12 млн гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте "Судова влада України".

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 30 января 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и защитников, которые действуют в интересах подозреваемого Андрея Амелина, - без удовлетворения.

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Напомним, Андрей Амелин подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

29 января НАБУ и САП задержали семь человек, которых подозревают в причастности к завладению средствами АМПУ.

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В частности, на сайте НАБУ опубликован ролик, в котором зафиксированы следственные действия в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и задержание экс-главы этого предприятия Андрея Амелина.

Среди подозреваемых – четыре бывших должностных лица госпредприятия: руководитель АМПУ в 2014-2017 годах, заместитель главы АМПУ в 2015-2017 годах, начальник отдела закупок в 2015-2018 годах и заместитель главы по финансам в 2015-2016 годах.

Кроме того, подозрения вручили действующему руководителю одесского филиала Администрации морских портов, директору и бенефициару коммерческого предприятия и представителю нерезидента (предприятия-участника коррупционной схемы).

Источник: https://censor.net.ua/n3052878
 
 
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Суду нужно время, чтобы посчитать все 247 млн, чтобы понять в какой пропорции и куда их распределить, чтобы затем выпустить Амелина с чистой совестью и значительно облегченным кошельком.
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А вот главе Одессы труханову - представителю еврейских криминальных кланов, подозреваемому в участии мошеннической схемы по ограблению бюджета на 185 миллионов, содержания под стражей не назначили. И спрашивается при чем тут мальдивский барыга???
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****простите не по теме...или не совсем по теме
Вчера, 26 февраля, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) утвердило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций 2015 и 2016 годы, поданных народным депутатом Украины Денисом Дзензерским.
НАПК было установлено, что депутат не указал в декларации финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на сумму 3 млрд 185 млн 432 тыс. 215,78 грн.
Такие обязательства возникли у народного депутата на основании решений судов г.Днепро, вступившие в законную силу и которые установили взыскать с народного депутата в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам.
Сам Дзендзерский не отрицает, что знал про открытые судебные дела, но посчитал, что их не нужно было указывать в декларации. Тем временем сумма обязательств за 2016 год выросла до 4 млрд 823 млн 675 тыс. 79,14 грн.
Кроме того, в декларации 2015 года народный депутат задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.
Напомним, Денис Дзендзерский является народным депутатом от фракции "Народный фронт".
Его отец, Виктор Дзендзерский является владельцем корпорации «ВЕСТА», которая объединяет несколько заводов по производству аккумуляторов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил содержание под стражей экс-главе АМПУ Амелину, подозреваемому в завладении более 247 млн грн
 
 
 
 
 
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