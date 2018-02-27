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 Политика Украины
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Все про:алименты (36) Петренко Павел (626)

 Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко

В Украине уже составлены первые протоколы о направлении на общественно полезные работы родителей, которые не платят алименты своим детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Есть такое позорное явление, когда отец специально не имеет официального дохода, чтобы не платить деньги ребенку. Специально таким образом якобы мстит маме. Но мы ввели новый инструмент для таких родителей – это общественно полезные работы… Могу эксклюзивно проинформировать, что уже первые протоколы о направлении таких горе-родителей на общественные работы, то есть подметать улицы, красить дома, уже составлены по Украине. В Винницкой области уже первые два таких протокола", – рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, даже если человек действительно не может найти работу, то средства, которые он получит от местной громады за выполнение общественных работ, будут направляться на счет его ребенка.

П.Петренко рассказал, что в Украине около 3 млн детей в неполных семьях получают алименты, и около 600 тыс. родителей (во основном это мужчины) не платят назначенные судом алименты и по ним уже есть обращения в исполнительную службу. В публичном реестре злостных неплательщиков алиментов – более 170 тыс. лиц, почти 60 тыс. были лишены водительских прав и стольким же запрещен выезд за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плательщик алиментов должен ежеквартально отчитываться о проведении платежей, - директор департамента Минюста Воробьев

"Только за первые дни (действия закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов". - Ред.) родители вспомнили о своих детях и плюс 50 млн грн поступили на счета детей по оплате алиментов", - рассказал П.Петренко.

Он выразил надежду, что с ведением нового закона проблема неуплаты алиментов в Украине исчезнет к концу года.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов", который усиливает ответственность за невыплату алиментов.

4 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 6 февраля 2018 года он вступил в силу.

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Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие. Однако ограничения в праве управления транспортными средствами не будут применяться в случае, они лишат должника основного законного источника средств для существования, если должник использует транспортное средство связи с инвалидностью, если он проходит воинскую службу, несет службу в АТО, а также в случае отсрочки или рассрочки в выплате алиментов.

Кроме того, временно будут ограничивать право на выезд за границу тех граждан, у которых есть задолженность по выплате алиментов.

Источник: https://censor.net.ua/n3052876
 
 
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Депортировать их всех надо....на Мальдивы и Сейшелы. Там им гадам и место. Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 5319
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Чем думать? Сука не захочет кобель не вскочит. Млять сделали с*ки брак по СМС а через несколько лет опять куча разводов и алименщиков будет. Но Петренку и его шобле соевой от етого только выгода. С каждой суммы и каждого перечисления он имеет налоги и НДС себе в карман.
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Интересно ето сколько же алименщик заработает на общественных работах? особенно если у него отобрали права и запретили выезжать на зароботки в Польшу?
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А смысл общественных работ в другом. Можно было бы палками по пяткам или стерилизовать, шоб больше не надо было алименты платить.
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а разве только мужики виноваты что у баб ноги никогда не смыкаются?
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Нуконец с тобой все ясно - мудак обыкновенный. Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 1759
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Шо, жертва алименщика? Небось твоя матушка за тебя с троих мужиков алименты сшибает?
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Герхард - як так понимаю ты мужеподобное кацапсинное существо ? Тебе чел, задал вопрос. Обиженный ты наш
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особенно улыбнуло что даже пневматическое оружие запрещено алименщикам... а пукать и шампанское открывать можно?
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Нет. Но за державу обидно. Власть сошла с ума. Януковищ по сравнению с етой властью ангелом скоро окажется.
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Стопудово, судя по его отношению к женщинам. Хотя, это многое объясняет и в его "политических" взглядах.
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Обоснуй? Мне не нравится Лолита потому что я женоненавистник?
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Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 1961 Алексей Носов d8330900

у баб ноги никогда не смыкаются
27.02.2018 21:31


Вобще-то я после этого сказал, что ты мудак, а не обоснуй.
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Можно, но так, чтобы это не воспринималось как "сексуальное домогательство". Потому что потом все у них будет по новой: зачатие, детки, алименты. Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 3224
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А что есть сексуальное домагательство? Когда баба бегает за мужиком и хочет чтобы ей на 8 марта подарок хороший подарили а потом присунули ето домагательство?
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Если Вы не поняли, то я пошутила. Не воспринимайте все буквально, юмор спасает во многих обстоятельствах. Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 6422
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Запихаєшься шаурму їсти потім. Виразка буде. Воно тебе портібно?
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пойдет строить дома новым 50-ти генералам Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 908
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Кто же вам сказал, что этот диб-л думает о последствиях своих действий?
У него алиментщики - какая то навязчивая идея.
Он даже и не думает, что запрещая папам выезд на заработки ха границу, отбирая машины - которые для многих тоже средства заработка, отправляя на обществ. труд - где 100% ребенку на мороженое не заработаешь - только больше приведет к тому, что ребенок не будет получать средств к существованию.
Все алиментщики перейдут на минималку и будут с нее платить положенные копейки.
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шо це за "общественно полезные работы родителей Источник:https://censor.net.ua/n3052876"
вони десь є в офіційному реєстрі/переліку робіт?! Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 2561
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Причем в тетский коллектив. Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 2121

Или собирать цветы на концертах Винника, например.
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Все на заработки в Польшу срочно, как раз начало сельхоз сезона.

Нефиг работать на єто государство.
Следующий закон будет касаться тунеядцев - как в Беларуси.

Короче всех рабами сделать хотят.
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Ти скільки заборгував аліментів, Ігнатику? Ти і виїхати за кордон вже - не зможеш )))))) Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 7173 Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 7173
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Ну да, конечно,это будет такое же добровольное дело, как и зачатие детей.
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А "робити" дітей їх примушували? Ай-йай-яй! Напевно, катували перед цим процесом...
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А ще необхідно, щоб це транслювали онлайн на великий екран у центрі рідного міста, селища. Екрани розміщувати біля відділів поліції, щоб не розбили. І транслювати, транслювати, транслювати! Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 1916
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а еще надо клеймо на лбу поставить и чтобы в них плевали всем городом и чернь потешалась над ними.
вас в средневековье надо, вот бы вы развернулись
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Что транслювать? Как алименщик обрюхатил половину села и в каких позах?
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Интересно, а какие общественные работы придется выполнять неплательщикам алиментов, которые при какой-то должности? Я слышала, что среди них Каплин, Швайка и др. Им, чтобы почище отмыть свои грехи, нужно направить на вычистку общественных туалетов. Нужно для них придумать что-то изысканное и креативное.
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Етот как и другие законы направлены на угнетение нищих слоев населения. Для можновладцев и чиновников как всегда етот закон не коснется.
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Точно, эти гады имеют самые большие задолженности за коммуналку, но не боятся выселения; имеют многочисленные замечания за нарушение правил движения; и конечно отмажутся от самого факта уплаты такой "мелочи" как алименты.
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А это предыдущие мирные протестующие. Правда, наверняка многие из них теперь одеты получше и в черные комбезы с надписью "донбасс".
Днем под ВР, а по вечерам на бензоколонках и стройках людей волтузят.
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Это бред. Какие общественные работы? Улицы заметят? Ну и сколько там на алименты получится и откуда эти самые деньги появятся? Дворники скинутся Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 505? . При совке "химия" была, там понятно. Петренко просто дятел
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Сколько лет тебе, Марина? Ты даже смысла написанного не поняла, а сразу хамить. Я же не спрашиваю, сколько у тебя дрюкачей было
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ту ,на принудиловке наверное не 33 %,а весь зароботок отчисляется?
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Еще раз. Кто будет платить за общественные работы? Горисполком, горсовет, ЖЭК? Для того чтобы удерживать надо сначала дать заработать.
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работодатель,кто еще? Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 2286.как в фильме...ликеро-водочный на сегодня заявок не прислал
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угу, вот так как в фильме и будут работать. Что дороже еще обойдется. Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 6658
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Гыг, я тебе удивляюсь, вроде взрослый человек, а все перепутал В "Шурике" показаны суточники. и максимум что их могли заставить это заметать улицы. Остальное почти добровольно. иначе будешь все 15 суток сидеть в камере. А для злостных неплатильщиков алиментов были ИТК, откуда осужденные отправлялись на разные объекта народного хозяйства. А Петренко рассказывает про общественные работы
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Добряче наїв писок в міністерському крісельці, цей "потужний реформатор".. Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 5917
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Ні. Вони тепер всю контрацепцію скуплять Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко - Цензор.НЕТ 6714 А від слів "Я вагітна" будуть втрачати свідомість. Одразу.
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перестанут регистрировать браки, потом будут сваливать и не признавать отцовство
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Ти з печери? Тільки у печері важко встановити батьківство.
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пускай докажет что сама презерватив использованный под окнами нашла. Хорошие адвокаты еще и ответный иск подадут за наклеп. В наше время вон даже убийцы и воры пойманные споличным и при свидетелях или даже как младший Аваков на видео заснят, может выйти сухим из воды.
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Ти, Сашко, видалив би свій цей коментар, бо з тебе сміятись будуть ще довго. Як мала дитина, єй Богу )))
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Роботодавців, які найманим працівникам платять мінімалку, а решту у конвертах - теж притягувати до примусових робіт як таких, які позбавили дитину частки аліментів.
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С точки зрения психиатра - у Петренко какая то мания ...
Наверно его папа бросил.....
Вы знаете, что этот уеб-к уже хочет создать "группы исполнителей" по отслеживанию алиментщиков?
Те работу исполнительной дублируют еще и куча бюрократов, которым мы налогоплательщики из бюджета будем платить деньги.
Я вообще не понимаю этой бури в стакане. Затрат дох-на а польза стремится к 0. К тому же я подозреваю, что Петренко преследуя алиментщиков, нарушает их конституционные права и права человека, за что украинские налогоплательщики опять заплатят из своих карманов по решениям ЕСПЧ.
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надо рожать - с такими законами второго шанса может и не быть...
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ДОСТИЖЕНИЯ ВЛАСТИ !
1. оформление брака за 1 день !
2. каторга за неуплату алиментов !
3. рыночная стоимость энергоносителей и тарифы европейские
4. работайте где хотите, но не в МАФах и не на рынках, их мы сносим.
5. БЕЗВИЗ! и тут же выехать отцу на заработки нельзя а прокормить работя здесь, ребенка находящегося у жены он не может.

ВЫХОД - петля ?
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"Настругав" дітей - і у петлю? Слухай, а може це і правильно. Бо такий генофонд на....х не потрібен у подальшому!
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Як казав Жванецький: - Одно неосторожное движение - и ты отец.)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко
 
 
 
 
 
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