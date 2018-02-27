 Уже составлены первые протоколы о направлении неплательщиков алиментов на общественные работы, - Петренко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Есть такое позорное явление, когда отец специально не имеет официального дохода, чтобы не платить деньги ребенку. Специально таким образом якобы мстит маме. Но мы ввели новый инструмент для таких родителей – это общественно полезные работы… Могу эксклюзивно проинформировать, что уже первые протоколы о направлении таких горе-родителей на общественные работы, то есть подметать улицы, красить дома, уже составлены по Украине. В Винницкой области уже первые два таких протокола", – рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, даже если человек действительно не может найти работу, то средства, которые он получит от местной громады за выполнение общественных работ, будут направляться на счет его ребенка.

П.Петренко рассказал, что в Украине около 3 млн детей в неполных семьях получают алименты, и около 600 тыс. родителей (во основном это мужчины) не платят назначенные судом алименты и по ним уже есть обращения в исполнительную службу. В публичном реестре злостных неплательщиков алиментов – более 170 тыс. лиц, почти 60 тыс. были лишены водительских прав и стольким же запрещен выезд за границу.

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"Только за первые дни (действия закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов". - Ред.) родители вспомнили о своих детях и плюс 50 млн грн поступили на счета детей по оплате алиментов", - рассказал П.Петренко.

Он выразил надежду, что с ведением нового закона проблема неуплаты алиментов в Украине исчезнет к концу года.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов", который усиливает ответственность за невыплату алиментов.

4 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 6 февраля 2018 года он вступил в силу.

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Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие. Однако ограничения в праве управления транспортными средствами не будут применяться в случае, они лишат должника основного законного источника средств для существования, если должник использует транспортное средство связи с инвалидностью, если он проходит воинскую службу, несет службу в АТО, а также в случае отсрочки или рассрочки в выплате алиментов.

Кроме того, временно будут ограничивать право на выезд за границу тех граждан, у которых есть задолженность по выплате алиментов.