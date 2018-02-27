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Все про:Австралия (223) Голодомор (774)

 Палата представителей Австралии приняла заявление к 85-летию Голодомора в Украине

Палата представителей федерального парламента Австралии приняла заявление по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявления, который размещен на сайте парламента Австралии, инициировали председатель парламентской группы дружбы Украина-Австралия, представитель правящей Либеральной партии Австралии Крис Крюзер и член парламента Стив Айрон. 

"В результате этих действий (Голодомор 1932-33 годов в Украине - ред.) чрезвычайно пострадал украинский народ. Количество жертв было катастрофическим. По последним оценкам, из-за политики советского правительства погибли 7,4 миллиона людей. Очевидцы этого голода пытались рассказать свои истории миру. К сожалению, это зверство еще больше усложнилось систематическим сокрытием голода Советским Союзом", - отметил в своем выступлении Крис Крюзер.

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В заявлении, в частности, отмечается, что австралийский парламент осуждает действия, направленные на разрушение национальных, культурных, религиозных и демократических устремлений украинского народа, которые были одним из самых страшных актов геноцида в истории; осуждает подобные акты проявлений расовой, этнической и религиозной ненависти в течение ХХ века; чтит память тех, кто погиб во время Голодомора, и присоединяется к австралийской украинской общине и международному сообществу в память об этом трагическом событии под лозунгом "Украина помнит - мир признает".

Депутаты австралийского парламента призывают помнить и продолжать изучение этих трагических страниц в истории человечества, чтобы такие трагедии не повторились в будущем.

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Посольство Украины в Австралии и Союз украинских организаций Австралии выразили благодарность Крису Крюзеру и Стиву Айрону за инициирование заявления.

"В эти дни проходит четвертая годовщина оккупации Крыма и новейшего преступления против украинского народа. И нынешние действия российского режима, и действия сталинского режима в годы Голодомора - это сознательное уничтожение украинского народа за его стремление самостоятельно определять свою судьбу. Союз украинских организаций Австралии и Всемирный Конресс Украинцев приветствуют заявление Криса Крюзера и Стива Айрона и благодарят за поддержку", - заявил глава СУОА Стефан Романив.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052875
 
 
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Подяка австралійцям за розуміння того, що довелося пережити українській нації.. Щира подяка..
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Навіть далека Австралія визнала, а Європа і далі мовчить...
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какие молодцы!
спасибо от всего сердца!
простые слова с важным смыслом.... без пафоса..
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Австралия одна из немногих стран, которые действительно поддерживают Украину.
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Щира подяка народу Австралії!
Кріс Крюгер, депутат від штату Вікторія, пише, що документ будувався на спогадах австралійських українців, переживших трагедію.
Палата представителей Австралии приняла заявление к 85-летию Голодомора в Украине - Цензор.НЕТ 6933
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПалата представителей Австралии приняла заявление к 85-летию Голодомора в Украине
 
 
 
 
 
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