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 Политика Украины
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Все про:пресс-конференция (182) Янукович (30213)

 Пресс-конференция Януковича пройдет 2 марта, - ТАСС

Российское государственное агентство ТАСС объявило о пресс-конференции беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс, опубликованный на сайте агентства.

"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебном процессе, инициированном киевскими властями", - говорится в анонсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: рассмотрение ходатайств сторон. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Пресс-конференция "Виктор Янукович: четыре года после государственного переворота на Украине" начнется 2 марта в 11:00 по московскому времени.

Напомним, последнняя пресс-конференция Виктора Януковиче проходила в ноябре 2016 года, сразу после его видеодопроса в Святошинском суде.

Также читайте: Судьи недореформированы, коррумпированы, а, возможно, просто боятся, - Енин о затягивании дел по соратникам Януковича

Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости Киеве. С тех пор он, по последним данным, скрывается на территории России. Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, о государственной измене, превышении им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014-го и массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата Януковичем государственной власти в 2010 году.

28 февраля в Оболонском райсуде Киева состоится допрос первого свидетеля стороны защиты - экс-главы УСБУ в Киеве времен президентства Виктора Януковича Александра Щеголева.

Источник: https://censor.net.ua/n3052874
 
 
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В совке, лучше всего при Брежневе жилось.
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Хочешь в совок, вали на рашку к хуйлу, оно уже как Брежнев долго у власти Пресс-конференция Януковича пройдет 2 марта, - ТАСС - Цензор.НЕТ 6056
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в Україні - той самий Совок ...тільки життя гірше
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Вы товарищ совсем глупы, в совке тухлом были все нищие, кроме партийной верхушки, у женщин небыло элементарных вещей, я уже молчу о кормлениии детей манкой!!! манкой КАРЛ!!! Что может быть вреднее и хуже манки? Совок нищета, бесправие и бесперспективность, только откровенная вата жалеет за ним.
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Да нихрена он не набрал бы. Разве что за гречку. Но за гречку будут голосовать и те, кто Рошенко хаит на каждом углу. Ничего баранов жизнь не учит －выбирают одних и тех же с перевесом на то, кто лучше лозунг про народ толкнет.
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Лучше людям не стало, а это основной критерий. Тырят по прежнему очень много и уже даже судить себя хотят, но каждая очередная борьба с коррупцией превращается в инструмент коррупции.
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Амедов має рацію в тому, що теперішня ситуація говорить не про ступінь довіри до Овоча, а зовсім навпаки - про велику недовіру до Петрика!!!
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Надо воскресить Брежнева и вернуть молодость.
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Витьку не воскрешать будут. Тут цель иная и совершенно не направленная на граждан Украины －запугать россеянское стадо пред выборами страшилками про агентов госдепа, которые пришли с грузинскими снайперами, ну и прочим бредом, чтобы у них отбить охоту даже думать о каком то протесте. Иначе госдеп нападет.
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А чего не отвечаешь как все, ответная функция не работает, наверное с айфона заходишь в цензор, угадал, у многих, у кого айфон, с этим проблема.
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Це якщо не запитувати фунцію, в налаштуваннях, Повна Версія!
Тому і не працює кнопка відповісти…
Правда в мене андроїд та планшет часів динозаврів, але якщо не запитаю Повну Версію Сайту, то дозволу не маю на функцію кнопки "відповісти"...
Що стосується айфонів, то нічого сказати не можу...
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Янек цілеспрямовано і системно з самих перших днів свого президентства зливав Україну в Рашу. Всі його призначенці опинились на боці окупантів. А був би не Майдан, то 2014-й був би останнім роком української Незалежності
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Але це зовсім не знімає відповідальності з однотурових. І не треба винуватити гонтаревих і муженків. Винувате однотурове бидло, що побігло за добре відомого пройдисвіта, а потім майже чотири роки сидить з цим лайном у роті мовчки, як сичі, тільки скиглить у мережі про "вбити! повісити!", але рота не розчиняє, лайно рошен не витрушує
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Що, діду Василь, до травневого параду гомосеків у Києві готуємось? Мало сорому в минулому році, так знову парад проводемо?
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Кто ж опубликует новость про подвиги Луцика с топором?
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Так как нет открытого всеобъемлющего расследования по преступлениям на Майдане с реальными тюремными сроками для убийц безоружных людей, то чего удивляться, что вылезает шапкокрад со своей трактовкой событий.
Скоро уитя начнёт требовать 'покарати винних ', дожились, бля
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Коли одна банда рветься до влади, а інша - захищається, то стріляти могли і ті, і ті. Пашинський з вінтовкою засвітився, чи ні? А скільки таких вінтовок було у тих, хто рвався до державного корита?
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Чивокуня опять карандаши ломать будет?
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Акт купли- продажи Витей Украины был тогда, когда он продлил аренду рассейкого флота в Крыму. За зныжку якобы. Эта зныжка была сыром в мышеловке. Ещё тогда нужен был Майдан.
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Україні потрібен не стихійний майдан, а політична сила, яка вміє спілкуватись з народом, користується довірою народу і має чіткий план дій перебудови держави. А так тих майданів може бути десятків - толк буде такий же, як і нині.
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Как все разыгрывают, рейтинг пэть минусовый. Появляется шапкотыр, многие ностальгируют, дальше даже не хочется мысль развивать
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а в каком овощ статусе будет проводить прессуху вообще? "беглый президент" агенство таз так его и афиширует?
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Беглый президент с письмом о вводе воиск должен ответить за оккупацию Крыма и Донбасса.
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Шото долго кацапі віступление готовили...наверное не могли простых слов для чтения с монитора подобрать...а то еще ляпнет типа "политическое уебище уе..уебе...убежище в россии"
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Прикольно буде , коли Яник почне тролити своїх "опозіціонерів" ..))
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Запасаемся попкорном, скоро начнется представление.
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Ех, Витек, нужно было делать все как ты и делал только на майдановцев кричать что они агенты кремля а не гейропейцы раскачивают лодку, АТОпутиннападэ и проканало бы. По крайней мере сейчас у соевых такая фишка на ура проходит.
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Хуйлу нужен фон для ваты перед голосованием, а как мы знаем тупее, смешнее и ничтожнее Овоща трудно найти, разве что Йулю Декларацию выставить Пресс-конференция Януковича пройдет 2 марта, - ТАСС - Цензор.НЕТ 2435
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Соевые, вы хоть не вздумайте Овоща депортировать в Украину, АТО выиграет и ваши рехвормированные суды и восстановится в должности.
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Часть аргентинского "снежка",я так понял досталась и Янеку?))О какой прессконференции ты морозишь..туловище))
Назад в Украину будешь просится?))
Давай,тебя здесь все " очень" ждут))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-конференция Януковича пройдет 2 марта, - ТАСС
 
 
 
 
 
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