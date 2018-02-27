 Пресс-конференция Януковича пройдет 2 марта, - ТАСС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс, опубликованный на сайте агентства.

"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебном процессе, инициированном киевскими властями", - говорится в анонсе.

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Пресс-конференция "Виктор Янукович: четыре года после государственного переворота на Украине" начнется 2 марта в 11:00 по московскому времени.

Напомним, последнняя пресс-конференция Виктора Януковиче проходила в ноябре 2016 года, сразу после его видеодопроса в Святошинском суде.

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Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости Киеве. С тех пор он, по последним данным, скрывается на территории России. Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, о государственной измене, превышении им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014-го и массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата Януковичем государственной власти в 2010 году.

28 февраля в Оболонском райсуде Киева состоится допрос первого свидетеля стороны защиты - экс-главы УСБУ в Киеве времен президентства Виктора Януковича Александра Щеголева.