 Пресс-конференция Януковича пройдет 2 марта, - ТАСС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс, опубликованный на сайте агентства.
"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебном процессе, инициированном киевскими властями", - говорится в анонсе.
Пресс-конференция "Виктор Янукович: четыре года после государственного переворота на Украине" начнется 2 марта в 11:00 по московскому времени.
Напомним, последнняя пресс-конференция Виктора Януковиче проходила в ноябре 2016 года, сразу после его видеодопроса в Святошинском суде.
Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости Киеве. С тех пор он, по последним данным, скрывается на территории России. Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, о государственной измене, превышении им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014-го и массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата Януковичем государственной власти в 2010 году.
28 февраля в Оболонском райсуде Киева состоится допрос первого свидетеля стороны защиты - экс-главы УСБУ в Киеве времен президентства Виктора Януковича Александра Щеголева.
Тому і не працює кнопка відповісти…
Правда в мене андроїд та планшет часів динозаврів, але якщо не запитаю Повну Версію Сайту, то дозволу не маю на функцію кнопки "відповісти"...
Що стосується айфонів, то нічого сказати не можу...
Скоро уитя начнёт требовать 'покарати винних ', дожились, бля
уебищеуе..уебе...убежище в россии"
Назад в Украину будешь просится?))
Давай,тебя здесь все " очень" ждут))