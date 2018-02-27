 Саакашвили - единственное лицо без гражданства, которое подверглось реадмиссии из Украины в последний год, - адвокат Чернолуцкий

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили, Руслан Чернолуцкий, об этом говорится в ответе главы Госмиграционной службы Максима Соколюка от 26 февраля 2018 года на запрос о доступе к публичной информации, передает Цензор.НЕТ.
"Если миграционная служба не потратила на реадмиссию ни копейки, то каким образом Михаил Саакашвили доставлялся в Польшу? В этом можно усмотреть коррупционную составляющую", - отметил Чернолуцкий.
Адвокат отметил, что в запросе был поставлен ряд вопросов миграционной службе. В частности, ГМС просили предоставить количество договоров, заключенных на аренду транспортных средств для осуществления реадмиссии (без учета приобретения билетов) ежегодно с 2014 по 2017 год, а также в период с 1 января 2018 по 13 февраля 2018 года; перечень арендованных для этой процедуры транспортных средств и стоимость их аренды; перечень договоров на аренду транспортных средств, заключенных ГМС для осуществления процедуры реадмиссии лица без гражданства М.Саакашвили.
"Однако в ответе ГМС указано, что служба не использовала бюджетные средства для применения процедуры реадмиссии относительно Саакашвили", - отметил Р.Чернолуцкий.
Адвокат указал, что Миграционная служба в таких случаях покупает такому человеку билет на транспорт. "Здесь ни единой копейки они не потратили, чтобы доставить Михеила Саакашвили в Польшу", - пояснил адвокат.
Кроме того, Р.Чернолуцкий подчеркнул, что лица без гражданства, постоянно проживающие в последние годы на территории Украины, не могут подвергаться реадмиссии, и в ответе ГМС видно, что они на практике и не подвергаются такой процедуре.
Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
Я себя еще уважаю.
Зачем повторяешься? Мазохист шо ли? Любишь когда тебя посылают?
Мы ещё поглядим хто в камере "подождёт"... Не забегай вперёд паровоза.
Гарант попросил своего друга Фирташа одолжить самолет для экстрадиции Михо.
бо то БИДЛОТА !!!
Зоопарк барыгоборцов под ВР уже есть (правда большинство киевлян и приезжих даже ради любопытства подходить брезгуют).
Самого Михо тоже вполне можно было бы за деньги показывать, а не высылать. Тем более, что ему много не надо - понюшку аргентинского кокса от спонсоров и комические куплеты обеспечены.
5 ч ·
HELGI`s NEWs - 27.02.2018:
Стычки возле Рады: 14 правоохранителей пострадали, 9 протестующих задержаны. Саакашвили заявляет о непричастности РНС к сегодняшней акции у Рады.
NB. Силового развития событий требуют, прежде всего, те, кто финансирует содержание того палаточного ебанария, который от скуки не первый месяц сшибает у киевлян носки и панталоны. Я даже верю, что РНС в организации данной акции участия не принимал, ибо сейчас больше всего на провокации в Украине заточено два выходца из России, которые, в силу многоходовочек своих кураторов, стали не только депутатами, но и собрали вокруг себя всех парасюков Украины - агрессивных и бессмысленных. Я говорю о Зимине и Гришине. Кровь - это то, что является их истинной целью. Для чего? Расчёт на то, что украинское общество по традиции болезненно отреагирует на насилие со стороны государства с вытекающими последствиями. Что Запад сделает вывод о неспособности руководства страны держать ситуацию под контролем и ограничит ему свою помощь. И, наконец, картинка на росТВ и NewsOne - куда же без этого...