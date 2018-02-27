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 Политика Украины
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 Саакашвили - единственное лицо без гражданства, которое подверглось реадмиссии из Украины в последний год, - адвокат Чернолуцкий

Государственная миграционная служба Украины не использовала бюджетные средства для применения процедуры реадмиссии из Украины в Польшу в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который стал единственным лицом без гражданства, которое было подвергнуто этой процедуре в Украине за последний год.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили, Руслан Чернолуцкий, об этом говорится в ответе главы Госмиграционной службы Максима Соколюка от 26 февраля 2018 года на запрос о доступе к публичной информации, передает Цензор.НЕТ.

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"Если миграционная служба не потратила на реадмиссию ни копейки, то каким образом Михаил Саакашвили доставлялся в Польшу? В этом можно усмотреть коррупционную составляющую", - отметил Чернолуцкий.

Адвокат отметил, что в запросе был поставлен ряд вопросов миграционной службе. В частности, ГМС просили предоставить количество договоров, заключенных на аренду транспортных средств для осуществления реадмиссии (без учета приобретения билетов) ежегодно с 2014 по 2017 год, а также в период с 1 января 2018 по 13 февраля 2018 года; перечень арендованных для этой процедуры транспортных средств и стоимость их аренды; перечень договоров на аренду транспортных средств, заключенных ГМС для осуществления процедуры реадмиссии лица без гражданства М.Саакашвили.

"Однако в ответе ГМС указано, что служба не использовала бюджетные средства для применения процедуры реадмиссии относительно Саакашвили", - отметил Р.Чернолуцкий.

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Адвокат указал, что Миграционная служба в таких случаях покупает такому человеку билет на транспорт. "Здесь ни единой копейки они не потратили, чтобы доставить Михеила Саакашвили в Польшу", - пояснил адвокат.

Кроме того, Р.Чернолуцкий подчеркнул, что лица без гражданства, постоянно проживающие в последние годы на территории Украины, не могут подвергаться реадмиссии, и в ответе ГМС видно, что они на практике и не подвергаются такой процедуре.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3052873
 
 
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Это кто тебе сказал о 20-30% поддержке? Сам Саака или бабки у подъезда?
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Извини, с шокотроллями, работающими по темникам и не умеющими пользоваться интернетом - не общаюсь.
Я себя еще уважаю.
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Ты когда в Грузии в последний раз было, существо?
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А ты дебил шоколадный,когда последний раз вылизывал шоколадную жопу
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Чмо это ты, срань шоколадная. Пшёл, тварюка!...
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Как насчет в камере подождать? Леворуции нужны мученики.
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Ты мне уже это писал, но мой "ласковый" ответ удалил модератор.
Зачем повторяешься? Мазохист шо ли? Любишь когда тебя посылают?
Мы ещё поглядим хто в камере "подождёт"... Не забегай вперёд паровоза.
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Ты с ним понежнее все таки это единственный ариец и аристократ на форумеТут скоро будет как кунсткамера Свиновод Гыг дольнебойщик с чувашии кук идиоты с интэрната для дэбилов правда жизхни и антиватник черниговский Прочих кацапов с ольгино я нен считаю жаже за людей А вот эту находку для психиатров истиного арийца пашущего на минстэць за копейки Надо бы поберечь
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Чому ти, Міша, від людей відрікся ?
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Потому, что у него нюх на жареное.
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Государство не потратило ни копейки потому, что Саакашвили не угрожал государству.
Гарант попросил своего друга Фирташа одолжить самолет для экстрадиции Михо.
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Это Гришин, а паразюк где?
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Пора напомнить о "главном борцуне всех времён и народов", ато совсем его стали забывать.
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Грушевский тоже делов наворотил. Не мог власть поделить. Так что к его деятельности тоже много вопросов.
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Біда України в тому, що всяка бидлота підписує слова Ліни Костенко ім'ям Грушевського,

бо то БИДЛОТА !!!
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Хто такий Олександр Кравчук?
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На самом деле барыги в корне не правы.

Зоопарк барыгоборцов под ВР уже есть (правда большинство киевлян и приезжих даже ради любопытства подходить брезгуют).
Самого Михо тоже вполне можно было бы за деньги показывать, а не высылать. Тем более, что ему много не надо - понюшку аргентинского кокса от спонсоров и комические куплеты обеспечены.
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Зоопарк это ты подстилка барыжная,со своими порохоботами-жополизами.Лижи и дальше,язык только не сотри,ху"ло
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Helgi Sharp
5 ч ·

HELGI`s NEWs - 27.02.2018:

Стычки возле Рады: 14 правоохранителей пострадали, 9 протестующих задержаны. Саакашвили заявляет о непричастности РНС к сегодняшней акции у Рады.
NB. Силового развития событий требуют, прежде всего, те, кто финансирует содержание того палаточного ебанария, который от скуки не первый месяц сшибает у киевлян носки и панталоны. Я даже верю, что РНС в организации данной акции участия не принимал, ибо сейчас больше всего на провокации в Украине заточено два выходца из России, которые, в силу многоходовочек своих кураторов, стали не только депутатами, но и собрали вокруг себя всех парасюков Украины - агрессивных и бессмысленных. Я говорю о Зимине и Гришине. Кровь - это то, что является их истинной целью. Для чего? Расчёт на то, что украинское общество по традиции болезненно отреагирует на насилие со стороны государства с вытекающими последствиями. Что Запад сделает вывод о неспособности руководства страны держать ситуацию под контролем и ограничит ему свою помощь. И, наконец, картинка на росТВ и NewsOne - куда же без этого...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили - единственное лицо без гражданства, которое подверглось реадмиссии из Украины в последний год, - адвокат Чернолуцкий
 
 
 
 
 
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