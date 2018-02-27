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Все про:выборы (20092) Президент (4023) США (13330) штаб (1053) Трамп (1677)

 Трамп назначил главой своей следующей предвыборной кампании на пост президента США Брэда Парскейла

Руководить штабом Дональда Трампа в рамках подготовки к выборам 2020 года будет бывший советник по цифровым технологиям Брэд Парскейл.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

Парскейл - консультант и соратник зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Трампа.

Сам Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день его инаугурации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России не было и нет компромата на меня, - Трамп

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3052872
 
 
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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ну да...и друг свинособак,то мы фкурседела Трамп назначил главой своей следующей предвыборной кампании на пост президента США Брэда Парскейла - Цензор.НЕТ 4080
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Думающие люди уже наверное определились.
Трамп не станет президентом во второй раз
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демократы уже всем в горле сидят из за поползновений на вторую поправку. трамп или не трамп а им ниче точно не светит
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Сім'я Путіна відмила мільйони через найбільший банк Данії - розслідування

Члени сім'ї президента Росії Володимира Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank, йдеться в розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).
За інформацією розслідувачів, банк закрив рахунки декількох компаній в 2013 році після повідомлення від інформатора про те, що в естонській філії обійшли систему боротьби з відмиванням грошей. І що банк може "скоїти кримінальний злочин", посприявши компанії, яка здійснила кілька підозрілих операцій та фактичними власниками якої "є сім'я Путіна і ФСБ".
Зазначається, що Danske Bank почав розслідування в естонській філії тільки в 2017 році, після того як стали відомі подробиці розслідування масштабної схеми з відмивання грошей, що отримала назву Російська пральня.
У банку повідомили, що розслідування триває, а портфель за участю російських нерезидентів був закритий.
Згідно з даними розслідування Російська пральня, з Росії через мережу міжнародних банків, в тому числі Danske, вивели $20-80 млрд.
Нагадаємо, що швейцарська журналістка Зільке Грунвальд за підсумками дослідження Панамських архівів заявила, що з Росії з 2010 по 2014 роки були виведені не менше $22 млрд. За її даними, Швейцарія стала однією з головних країн, де російські бізнесмени, наближені до влади, відмивали гроші, мова йде про суму близько $600 млн.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп назначил главой своей следующей предвыборной кампании на пост президента США Брэда Парскейла
 
 
 
 
 
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