 Трамп назначил главой своей следующей предвыборной кампании на пост президента США Брэда Парскейла

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

Парскейл - консультант и соратник зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Трампа.

Сам Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день его инаугурации.

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Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года.