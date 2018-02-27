 Трамп назначил главой своей следующей предвыборной кампании на пост президента США Брэда Парскейла

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.
Парскейл - консультант и соратник зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Трампа.
Сам Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день его инаугурации.
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
https://thezog.info/who-controls-donald-trump/
https://www.politico.com/magazine/story/2017/04/the-happy-go-lucky-jewish-group-that-connects-trump-and-putin-215007
Трамп не станет президентом во второй раз
Члени сім'ї президента Росії Володимира Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank, йдеться в розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).
За інформацією розслідувачів, банк закрив рахунки декількох компаній в 2013 році після повідомлення від інформатора про те, що в естонській філії обійшли систему боротьби з відмиванням грошей. І що банк може "скоїти кримінальний злочин", посприявши компанії, яка здійснила кілька підозрілих операцій та фактичними власниками якої "є сім'я Путіна і ФСБ".
Зазначається, що Danske Bank почав розслідування в естонській філії тільки в 2017 році, після того як стали відомі подробиці розслідування масштабної схеми з відмивання грошей, що отримала назву Російська пральня.
У банку повідомили, що розслідування триває, а портфель за участю російських нерезидентів був закритий.
Згідно з даними розслідування Російська пральня, з Росії через мережу міжнародних банків, в тому числі Danske, вивели $20-80 млрд.
Нагадаємо, що швейцарська журналістка Зільке Грунвальд за підсумками дослідження Панамських архівів заявила, що з Росії з 2010 по 2014 роки були виведені не менше $22 млрд. За її даними, Швейцарія стала однією з головних країн, де російські бізнесмени, наближені до влади, відмивали гроші, мова йде про суму близько $600 млн.