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 На Киевщине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 февраля, в селе Песковка Бородянского района Киевской области, состоялось прощание с Александром Сивко, 07.05.1998 года рождения, военнослужащим 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб 25 февраля во Донецкой области от пули снайпера.

Как информирует Цензор.НЕТ об  этом сообщает в Фейсбуке военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

Александр Сивко родился 07.05.1998 года. В 2016 году окончил Киевский профессиональный лицей строительства и коммунального хозяйства, получил профессию "Электромонтажник вторичных цепей; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте".

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 В апреле 2017 Александр добровольно пришел в Бородянский РВК с целью прохождения военной службы по контракту. 29.05.2017 года Бородянским РВК Киевской области был призван на военную службу по контракту сроком на 3 года.

У него остались родители и старший брат.

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На Киевщине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко 01
На Киевщине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко 02
На Киевщине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко 03
На Киевщине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3052871
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Киевщине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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