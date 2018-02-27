 "Крысина - за решетку": Инициатива "Декларация неравнодушных" выдвинула ряд требований к власти по делу об убийстве Веремия, "судьям Майдана" и "титушкам"

Об этом на своей странице в Facebook написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, обнародовав официальное заявление инициативы "Декларация неравнодушных".

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5 очень конкретных требований:



Рецидивист Юрий Крысин, один из организаторов тиушек во время Майдана, причастен к убийству журналиста Вячеслава Веремия, что доказывают многочисленные доказательства, предоставленные следствием, является олицетворением гнилой системы правопорядка, которую, к сожалению, не удалось перезагрузить ни косметической реформой полиции, ни судебной реформой. Постоянными вмешательствами в ход следствия по делу Крысина, закрытым от общественности судебным разбирательством и неоправданно мягким приговором ему в виде четырех лет условно система продемонстрировала свою лояльность к тем, кто по ее приказу готов калечить и убивать граждан за их позицию, журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей, предпринимателей, чтобы отжать у них бизнес...



Несмотря на возмущение общественности представители власти никак не отреагировали на факт ненаказания титушок за убийства и избиения людей на Майдане. Так же, как не было никакой реакции, когда в Россию бежали освобожденные судами из-под стражи обвиняемые беркутовцы.



Очевидно, это имеет свое объяснение.

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Практика применения титушок властью – как центральной, так и местной – продолжается. Их пригоняют на судебные заседания, как это произошло, например, 15 февраля во время избрания меры пресечения Геннадию Труханову, для отстаивания интересов застройщиков или для расправы над несговорчивыми предпринимателями. При этом нам неизвестен ни один случай последнего времени, когда после избиения активистов в разных городах и городках Украины титушки, контролируемые местными полицейскими, чиновниками или криминальными авторитетами, понесли справедливое наказание. Наоборот, чувствуя свою безнаказанность и высокую "крышу", эта категория граждан становится все наглее и опаснее.



1 марта в 11:00 Апелляционный суд Киева будет рассматривать жалобу прокурора и потерпевших на приговор Юрию Крысину. Нет гарантии, что обвиняемый явится на судебное заседание, поскольку, как удалось выяснить общественности и представителям инициативы "Декларація Небайдужих", сейчас Крысин "проходит обследование" в детском отделении Института сердца, куда попал, вероятно, используя коррупционные связи.



Однако, независимо от того, состоится суд или нет, 1 марта может стать поводом для неравнодушных граждан заявить о необходимости прекратить полицейско-судебно-уголовный беспредел.

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Наши требования:



1. Объективное и открытое для общественности судебное рассмотрение дела Юрия Крысина.



2. Надлежащая реакция суда и прокуратуры на срывы обвиняемыми судебных заседаний, в том числе и при содействии медучреждений - изменение меры пресечения.



3. Полноценное расследование убийства Вячеслава Веремия и других преступлений с участием титушок, установление не только исполнителей, но и организаторов и заказчиков.



4. Привлечение к ответственности судей Майдана, в том числе тех, которые принимали решение об освобождении из-под стражи беркутовцев, следствием чего стала их бегство в Россию.



5. Прекращение практики использования титушок и других криминальных элементов против общественных активистов во время акций, митингов, судебных заседаний. Проведение эффективного расследования и установления организаторов нападений на активистов в Киеве, Одессе, Полтаве, Сумах, Харькове и других городах.



Мы не боимся. Мы требуем справедливости.

До встречи в четверг, 1 марта, в 10:30 возле Апелляционного суда Киева.

Напоминаем, что журналист Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

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Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.