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 Политика Украины
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Все про:майдан (3784) правоохранительные органы (237) расследование (2215) Бутусов Юрий (1340) титушки (425) Веремий (17) Крысин (22)

 "Крысина - за решетку": Инициатива "Декларация неравнодушных" выдвинула ряд требований к власти по делу об убийстве Веремия, "судьям Майдана" и "титушкам"

События последних месяцев окончательно продемонстрировали, что одно из главных требований Майдана так и не было выполнено. Откровенные преступники продолжают избегать наказания и совершать противоправные действия, пользуясь высоким покровительством политиков и чиновников и разнообразными, отточенными за десятилетия произвола коррупционными схемами.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, обнародовав официальное заявление инициативы "Декларация неравнодушных".

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5 очень конкретных требований:

Рецидивист Юрий Крысин, один из организаторов тиушек во время Майдана, причастен к убийству журналиста Вячеслава Веремия, что доказывают многочисленные доказательства, предоставленные следствием, является олицетворением гнилой системы правопорядка, которую, к сожалению, не удалось перезагрузить ни косметической реформой полиции, ни судебной реформой. Постоянными вмешательствами в ход следствия по делу Крысина, закрытым от общественности судебным разбирательством и неоправданно мягким приговором ему в виде четырех лет условно система продемонстрировала свою лояльность к тем, кто по ее приказу готов калечить и убивать граждан за их позицию, журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей, предпринимателей, чтобы отжать у них бизнес...

Несмотря на возмущение общественности представители власти никак не отреагировали на факт ненаказания титушок за убийства и избиения людей на Майдане. Так же, как не было никакой реакции, когда в Россию бежали освобожденные судами из-под стражи обвиняемые беркутовцы.

Очевидно, это имеет свое объяснение.

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Практика применения титушок властью – как центральной, так и местной – продолжается. Их пригоняют на судебные заседания, как это произошло, например, 15 февраля во время избрания меры пресечения Геннадию Труханову, для отстаивания интересов застройщиков или для расправы над несговорчивыми предпринимателями. При этом нам неизвестен ни один случай последнего времени, когда после избиения активистов в разных городах и городках Украины титушки, контролируемые местными полицейскими, чиновниками или криминальными авторитетами, понесли справедливое наказание. Наоборот, чувствуя свою безнаказанность и высокую "крышу", эта категория граждан становится все наглее и опаснее.

1 марта в 11:00 Апелляционный суд Киева будет рассматривать жалобу прокурора и потерпевших на приговор Юрию Крысину. Нет гарантии, что обвиняемый явится на судебное заседание, поскольку, как удалось выяснить общественности и представителям инициативы "Декларація Небайдужих", сейчас Крысин "проходит обследование" в детском отделении Института сердца, куда попал, вероятно, используя коррупционные связи.

Однако, независимо от того, состоится суд или нет, 1 марта может стать поводом для неравнодушных граждан заявить о необходимости прекратить полицейско-судебно-уголовный беспредел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давший условный срок Крысину судья Линнык отпустил из СИЗО "титушек", обвиняемых в покушении на убийство, - прокурор Донской

Наши требования:

1. Объективное и открытое для общественности судебное рассмотрение дела Юрия Крысина.

2. Надлежащая реакция суда и прокуратуры на срывы обвиняемыми судебных заседаний, в том числе и при содействии медучреждений - изменение меры пресечения.

3. Полноценное расследование убийства Вячеслава Веремия и других преступлений с участием титушок, установление не только исполнителей, но и организаторов и заказчиков.

4. Привлечение к ответственности судей Майдана, в том числе тех, которые принимали решение об освобождении из-под стражи беркутовцев, следствием чего стала их бегство в Россию.

5. Прекращение практики использования титушок и других криминальных элементов против общественных активистов во время акций, митингов, судебных заседаний. Проведение эффективного расследования и установления организаторов нападений на активистов в Киеве, Одессе, Полтаве, Сумах, Харькове и других городах.

Мы не боимся. Мы требуем справедливости.
До встречи в четверг, 1 марта, в 10:30 возле Апелляционного суда Киева.

Напоминаем, что журналист Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

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Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Крысина - за решетку: Инициатива Декларация неравнодушных выдвинула ряд требований к власти по делу об убийстве Веремия, судьям Майдана и титушкам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052870
 
 
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Как продвигается борьба с преступным режимом Лукашенко?
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Далеко не являюсь его фанатом, но вам реально до того порядка который тут , как до луны раком.
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То-то я смотрю, что ты топишь за Белого, когда у самого насрано под носом.
Как погодка в подленинградье?
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Нормальная! Не мёрзнем ! Хутин тут вам через Пригожина привет передаёт... "Крысина - за решетку": Инициатива "Декларация неравнодушных" выдвинула ряд требований к власти по делу об убийстве Веремия, "судьям Майдана" и "титушкам" - Цензор.НЕТ 5969
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Павлуню,а ні ззя лє справжній сярбський прапор впхати,а не комуняцький?
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То хай ваш адмін впхає, замість комуняцького...
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да не хватает тебя Сашко, не успел утилизовать шифрующую мразь куйхардов.
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"Тячевские повстанцы" завершают выступление под бурные аплодисменты зрителей, а на манеж цирка выходят "Неравнодушные деклараторы".
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А что так к этому крысе прицепились? Душка не хватает предъявить его хозяевам? Только шестерок кошмарить духу хватает?
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Крыса - обычный титушка. Шестерка юры енакиевского, которого, к слову, барыга с пгокугогом югиком сняли со всех международных розысков.
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мордяка в крысина мерзкая -гибрид дауна и шрека
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А мне он напоминает волосатую гориллу, которой к лицу больше всего подходит клетка.
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Чо ви хочете?Цей горилоподібний тупий бугай--РУСККАЙ чєкь.
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Титушки такие как Крысин, как никак, опора нынешнего режима коррупционеров и барыг.
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Трагедия Украины даже не в том кто у власти сейчас, а в том что выбора нет. Они все на одно лицо в независимости от цвета партии. Золотой унитаз стоит как вкопаный, а жопы меняются.
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Куда ты запропастилась справедливость в Украине ? Все сильнее попираются основные законы, когда существует избирательный подход в судопроизводстве: мажорам, бандитам, титушкам, уголовникам дают символические сроки или вообще отпускают, а патриотов, атошников, неравнодушных, немолчащих засаживают за решетки.
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***
жизни не щадят бойцы,
бросаются в бой смело!
трофеи делят подлецы
спокойно и умело…
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Так главная крысина завтра будет пресс-конференцию давать ...
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А тебе приехать из Савушкино и заявитиь протест не позволяет размер бабушкиной пенсии?
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Власть не может посадить махрового сепара и урку! - я уже не говорю о разных чинушах, у которых повымали по килограмму золота и брюликов.
Шо это бля за правосудие такое, которое жестоко карает за мелкие правонарушение, но отмазывает за убийства и измену Украины?!
Нам не нада такого правосудия. Мы такое при хряке уже имели. Хай засунут свои суды себе в анус. С какого бодуна мы должны признавать коррумпированное право?
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Вы конечно извините , но при хряке я с таким беспределом не сталкивался. С таким желанием выслужится и потопить человека ,не захотев через судейские очки \мантию разглядеть судьбу человека.Пардон, за тавтологию.
Советско-украинское правосудие это называется.
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Дострокові президентські на цю весну і шпигун Лоліта з шоблою "крисіних" - довічне з конфіскацією.
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Сьогодні вдяг поверх одягу світловідбівну жокетку з надписом на спині: "Імпічмент!", - і так помандрував в супермаркет АТБ в Дніпрі. Реакція людей(треба було комусь йти за мною з камерою!!!) непередаваєма!!! Всі за спиною шушукуються і враження, що це, як би, в оцет кинули соди. Один молодик в черзі на касі питає:
- Що це в тебе там написано, мабуть "Бетман"?
- Ні. Це Імпічмент.
- А що це таке?(з ним були друзі і дівчата)
- Це Імпічмент. Англійське слово.
- (сміх, різні версії, спроба жартувати...)
- Імпічмент Порошенку, якщо конкретно.
- Зроби свій підпис у мене на чипсах. Буду пишатись(жартує).
- Я не балотуюсь. Але імпічмент Порошенку - моя позиція. Треба бути не тільки молодим і здоровим, а ще й громадянином. І треба ходити на вибори. Всім дякую, щасти.
З тим і пішов. Ніхто мене не бив, не тягнув у поліцію. Нікому і я не бив пику і не ображав.
__________________________
Є така притча:
В лісі пожежа. Всі звіри втікають. Лише один мураха набирає у долоні у струмку води і хлюпає цю краплину у вогонь. Слон питає мураху:
- Чи ти не дурень??? Навіщо ти це робиш??? Ти ж так все одно не загасиш цієї пожежі!!!
- Це моя позиція, - відповідає мураха.

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Меньше скигли! Роби щось!
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Крысин еще пригодится на президентских выборах. Ценный кадр.
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И то правда. Пойдет доверенным лицом парашенка по округам.
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проблема не в крысине а в тех кому он нужен и нужна такая ситуация в правосудии.Я считаю что за такую ситуацию ответственность лежит на барыге и не только политическая
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Пану Бутусовук для початку потрібно забрати цензуру з Цензора.нет, який вже перетворився в Цензор.Да. Людей блокують за погляди, які ідуть у розріз з радикалами-націоналістами. Не маючи контраргументів людей банально блокують на 3 дні, а їх дописи знищують, щоб не читали інші.
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События последних месяцев окончательно продемонстрировали Источник: https://censor.net.ua/n3052870- яких "останніх місяців" - типу це одразу не було зрозуміло ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крысина - за решетку": Инициатива "Декларация неравнодушных" выдвинула ряд требований к власти по делу об убийстве Веремия, "судьям Майдана" и "титушкам"
 
 
 
 
 
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