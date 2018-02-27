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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здоровье (1133) Стець (232) Мининформполитики (248)

 Для украинских СМИ секретов о моей болезни нет, позиция "русских СМИ" меня не интересует, - Стець. ВИДЕО

Вчера, 26 февраля 2018 года, во время вступительного слова на IV Международном форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" министр информационной политики Юрий Стець почувствовал недомогание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

"Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло. Для украинских СМИ никаких секретов о моей болезни не осталось. Хочу поблагодарить их, что не спекулируют на этой теме. Позиция так называемых "русских СМИ" меня не интересует вообще", - заявил Юрий Стець.

Пресс-служба министерства напоминает, что именно ухудшение состояния здоровья стало причиной заявления об отставке Юрия Стеця 31 мая 2017 года.

На сайте также опубликована недосказанная министром часть речи: "Любой человек этого мира, независимо от гражданства, который говорит правду: что Крым - это Украина, а Россия - оккупант, является потенциальным пленником Кремля. Но несмотря на это, бороться за правду нужно и важно! Спасибо за это нашим международным партнерам".

Источник: https://censor.net.ua/n3052869
 
 
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Кто там орал, стуча себя в грудь, что национальные дружины, это аваковкая титушня для защиты интересов офшорного?!
https://www.youtube.com/watch?v=LtEGZwAbQCY
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Боженька он ВСЁ видит !!! Для украинских СМИ секретов о моей болезни нет, позиция "русских СМИ" меня не интересует, - Стець - Цензор.НЕТ 1672
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и, заметьте, Леонид, в теме ни одного лолобота.....
а шо так, министерские? вот и вся "преданность" продажных душ
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Опасно для здоровья возглавлять свору порохоботов.
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певун гимна по утру и тот горло сорвал... не поет..
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Видалили.. Сподіваюсь, що вони провідують зараз стецька в лікарні.. Підтримують.. Хто апельсинами.. Солодкоголосой троєщинський соловейко- дзвінкою піснею..
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до той ликарни, где этого "гения информполитики " лечат, то вряд ли у стецьков хватит шоколадных шекелей долететь)))
авиабилеты до Израиля шибко дороги))) Хибы гыгнутый хату продаст и "полетит".
Гыга есть тут? Для українських ЗМІ секретів про мою хворобу нема, позиція "російських ЗМІ" мене не цікавить, - Стець - Цензор.НЕТ 1044
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Ему безвиз петя дал, он теперь вокруг дома с ночевкой путешествует.
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Апельсини?
кхм... Навряд, "рошенок" напхають Для українських ЗМІ секретів про мою хворобу нема, позиція "російських ЗМІ" мене не цікавить, - Стець - Цензор.НЕТ 1375
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Заробляти на брехні - шкідливо для здоров'я.
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Тисячі порохоботів відбілюють шпигуна Лоліту, але досі Стець не створив жодного англомовного сайту і іноземці вимушені отримувати інформацію про Україну з російських джерел
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Так Мінстець апріорі створювався як "контора для внутрішнього вжитку"...
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Горький Лук считает, шо нихрена минстець со своими функциями не справляется и зря свой хлеб жрет.
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Зря или нет, но этот ублюдок внес свою лепту в оболванивание пересичных украинцев не меньше, чем сделали соловьев с киселевых для одурачивания и промывки мозгов кацапни.
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как по мне, так у него что-то с головой, на фоне диабета.
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почувствовал недомогание

от чего? от безделия? Для украинских СМИ секретов о моей болезни нет, позиция "русских СМИ" меня не интересует, - Стець - Цензор.НЕТ 9036
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Нельзя столько врать народу. Карма и проклены свое возьмет.
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Мінстець не виконав основне своє завдання - спротив кацапській інформаційній агресії.. Натомість всі його зусилля зосереджені на одному - відбілювання обісраної петіної сраки.. Це дуже добре видно й на форумі Цензора.. Та й штатних мінстеців тут вже дуже добре знають, хоч вони й ніки змінюють, і ніками обмінюються.. Стецьки - вони і є стецьки.. Для украинских СМИ секретов о моей болезни нет, позиция "русских СМИ" меня не интересует, - Стець - Цензор.НЕТ 1914
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Порохоботов начальник, запроданцев командир...
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Хоть бы сдох уже поскорей, иуда проклятый!
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нести брехню про досягнення тієї влади,що оббирає бідний народ України ,Господь не дозволив..
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Твоё здоровье нас мало интересует.
А вот твоя чиновничья деятельность - нам очень любопытна. Надеюсь, шо здоровьем не отмажешься. Сядешь жёстко и надолго.
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Не можна так безбожно брехати - це великий гріх..
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Не любит Вятровича и Стеця пятая колонна, гневно протестующая против запретов на ввоз в Украину подрывной литературы и артистов-пропагандонов из РФ.
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И в отставку подал - и работает, и зарплату получает да, и что странно, заменить некем гаранту, ценный кадр.
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вопрос не в болезни а в результатах работы!
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Недобре жартувати над хворобам. Це не лише справа етики.
Кожному воздасться по його заслугах.
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Йому вже воздалось, Ксеніє.. За брехню, в тому числі - й на форумі Цензора..
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Ви не можете знати кому і за що...
На моє особисте переконання( можете в це не вірити) той, хто радіє чужому горю або хворобам, ризикує отримати те саме.
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...криси тікають з соевого корабля.Чого б це????
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Що Стець робив у Відні разом з шпигуном Лолою, Клічком, Фірташем і Льовочкіним весною 2014го? Вони там цілу добу сиділи і про щось домовлялись
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"О,я самый больной в мире человек.Что же ты стоишь,ты же обещал быть мне родной матерью"...(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля украинских СМИ секретов о моей болезни нет, позиция "русских СМИ" меня не интересует, - Стець. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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