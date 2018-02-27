 Для украинских СМИ секретов о моей болезни нет, позиция "русских СМИ" меня не интересует, - Стець. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

"Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло. Для украинских СМИ никаких секретов о моей болезни не осталось. Хочу поблагодарить их, что не спекулируют на этой теме. Позиция так называемых "русских СМИ" меня не интересует вообще", - заявил Юрий Стець.

Пресс-служба министерства напоминает, что именно ухудшение состояния здоровья стало причиной заявления об отставке Юрия Стеця 31 мая 2017 года.

На сайте также опубликована недосказанная министром часть речи: "Любой человек этого мира, независимо от гражданства, который говорит правду: что Крым - это Украина, а Россия - оккупант, является потенциальным пленником Кремля. Но несмотря на это, бороться за правду нужно и важно! Спасибо за это нашим международным партнерам".