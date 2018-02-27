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 Политика Украины, За рубежом
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 Сенцова никуда не увезли, он находится в колонии в Лабытнанги, - адвокат Динзе

Украинский режиссер Олег Сенцов по-прежнему находится в колонии российского города Лабытнанги, его никуда не перевозили.

Такой информацией располагает адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Сенцова нет в колонии Лабытнанги на Урале, - правозащитница Гончарова

"Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии", – сказал адвокат в комментарии.

Днем 27 февраля стало известно, что на письмо в адрес Сенцова по последнему известному месту пребывания заключенного (колония), отправитель получил ответ о том, что "получатель не содержится в данном учреждении".

Российские правозащитник занялись поиском Сенцова.

В украинских СМИ прошла информации о возможном скором обмене режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко на заключенных в Украине. Официального подтверждения такой информации не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления про обмен политзаключенных Сенцова и Сущенко на дезертиров Баранова и Одинцова являются дезинформацией, - Ирина Геращенко

14 февраля 2018-го Сенцов впервые позвонил за время пребывания в исправительной колонии в Лабытнанги на Урале.

Источник: https://censor.net.ua/n3052860
 
 
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я бы туда еще пару-тройку подрисовал из киевских держиморд, а может в отдельную их не поместятся все в одной
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У Казахстані міністрам заборонили вживати на роботі російську мову
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Алексей Лебединский

Коньки, клюшки, фашисты, е*ланы, идиоты, коньки, клюшки, е*ланы, рейхстаг, опять наши е*ланы, опять "можем повторить", эйфория вспухшего прокисшего говна в бошках.. это - родная Россия.
А в это время в Германии закончена разработка новой системы автономного управления электромобилей "Мерседес", которые готовы уже в этом году выйти на дороги - без водителей, на электроприводе, безо всяких бензинов и дизелей, высшая степень комфорта и безопасности - можем повторить? Нет? Может, тогда прикроем стыдливо е*альнички за 130 миллионов дикарей на огромной, красивой и природно богатой территории?

Единственное чувство, которое нынче должно полностью занимать эмоции каждого россиянина - это гигантский глобальный Стыд за то, что творится внутри страны, и за то, что творят его собратья россияне в других странах.
Глазами всего мира Россия погрязла в своем внутреннем беспределе и развязывании войн в других регионах. В глазах всего мира мы - прокаженные, мы - уроды, мы - воры, мы - убийцы. А вы пиз*ите про хоккей, что кого-то там вы*бали?? Да вы сами себя давно вы*бали и дали вы*бать себя каждому вору, депутату и чиновнику в собственной стране. Так что идите на х*й со своими клюшками, коньками, убогими мозгами и пропитой совестью. Нет, не на Берлин, а на х*й.
P.S. Для тех, кто не в курсе - 2-я мировая война давно закончилась, бля буду.
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ну а шо? оно же хромосома=))
кацапы вы дебилы=))
Сенцова нікуди не відвозили, він перебуває в колонії в Лабитнангі – адвокат Дінзе - Цензор.НЕТ 6621
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Сеннцов и Кольченко - истинные страдальцы от кацапского беспредела и - те люди которым стоит искренне сочувствовать.
Несгибаемая воля, железные принципы... всё шо благородного есть в человеке - сконцентрировалось в их!
А все другие долбоёбы , шо полезли по своей воле в кацапстан - просто дол...бы.
Всякие сущенки и прочие затхнеи( или как там звать этих чертей) - хай сидят в кацапии и не муркают. Сами туда попёрлись...
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Хочете звільнити усіх заручників?
Розстріляти медведчука і все!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцова никуда не увезли, он находится в колонии в Лабытнанги, - адвокат Динзе
 
 
 
 
 
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