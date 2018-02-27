 Сенцова никуда не увезли, он находится в колонии в Лабытнанги, - адвокат Динзе

Такой информацией располагает адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии", – сказал адвокат в комментарии.
Днем 27 февраля стало известно, что на письмо в адрес Сенцова по последнему известному месту пребывания заключенного (колония), отправитель получил ответ о том, что "получатель не содержится в данном учреждении".
Российские правозащитник занялись поиском Сенцова.
В украинских СМИ прошла информации о возможном скором обмене режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко на заключенных в Украине. Официального подтверждения такой информации не было.
Коньки, клюшки, фашисты, е*ланы, идиоты, коньки, клюшки, е*ланы, рейхстаг, опять наши е*ланы, опять "можем повторить", эйфория вспухшего прокисшего говна в бошках.. это - родная Россия.
А в это время в Германии закончена разработка новой системы автономного управления электромобилей "Мерседес", которые готовы уже в этом году выйти на дороги - без водителей, на электроприводе, безо всяких бензинов и дизелей, высшая степень комфорта и безопасности - можем повторить? Нет? Может, тогда прикроем стыдливо е*альнички за 130 миллионов дикарей на огромной, красивой и природно богатой территории?
Единственное чувство, которое нынче должно полностью занимать эмоции каждого россиянина - это гигантский глобальный Стыд за то, что творится внутри страны, и за то, что творят его собратья россияне в других странах.
Глазами всего мира Россия погрязла в своем внутреннем беспределе и развязывании войн в других регионах. В глазах всего мира мы - прокаженные, мы - уроды, мы - воры, мы - убийцы. А вы пиз*ите про хоккей, что кого-то там вы*бали?? Да вы сами себя давно вы*бали и дали вы*бать себя каждому вору, депутату и чиновнику в собственной стране. Так что идите на х*й со своими клюшками, коньками, убогими мозгами и пропитой совестью. Нет, не на Берлин, а на х*й.
P.S. Для тех, кто не в курсе - 2-я мировая война давно закончилась, бля буду.
кацапы вы дебилы=))
Несгибаемая воля, железные принципы... всё шо благородного есть в человеке - сконцентрировалось в их!
А все другие долбоёбы , шо полезли по своей воле в кацапстан - просто дол...бы.
Всякие сущенки и прочие затхнеи( или как там звать этих чертей) - хай сидят в кацапии и не муркают. Сами туда попёрлись...
Розстріляти медведчука і все!!!!