 Сенцова никуда не увезли, он находится в колонии в Лабытнанги, - адвокат Динзе

Такой информацией располагает адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии", – сказал адвокат в комментарии.



Днем 27 февраля стало известно, что на письмо в адрес Сенцова по последнему известному месту пребывания заключенного (колония), отправитель получил ответ о том, что "получатель не содержится в данном учреждении".



Российские правозащитник занялись поиском Сенцова.



В украинских СМИ прошла информации о возможном скором обмене режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко на заключенных в Украине. Официального подтверждения такой информации не было.

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14 февраля 2018-го Сенцов впервые позвонил за время пребывания в исправительной колонии в Лабытнанги на Урале.