 Победителем конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья определен замгендиректора "Isida-IVF" Петренко

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Его результат составил 14,64 балла.
Как сообщалось, к финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач допущено четыре претендента.
Что тут такого, чем не может заниматься профильное министерство?
кому нужны врачи на свете белом?
ведь это знает каждый идиот:
лишь два недуга поражают тело -
звиздець - не лечится, фигня - сама пройдёт.
(запомню)
только бы не узнала... Супрун
никто не смел, даже овощь
реально боялись людей
зато пэдро стартанул
и нам песдец)))