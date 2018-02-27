 Победителем конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья определен замгендиректора "Isida-IVF" Петренко

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Его результат составил 14,64 балла.

Как сообщалось, к финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач допущено четыре претендента.

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