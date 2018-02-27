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 Общество, Здоровье
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Все про:конкурс (657) Нацслужба здоровья (1)

 Победителем конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья определен замгендиректора "Isida-IVF" Петренко

Победителем конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Его результат составил 14,64 балла.

Как сообщалось, к финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач допущено четыре претендента.

Также читайте: На пост главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов

Источник: https://censor.net.ua/n3052859
 
 
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Заработала еще одна контора по распилу бюджетных средств.
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Точно, скоро на "лесопилке" зелененькие стружки полетят в нужные кармашки.
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Развал страны идет полным ходом, таких темпов за всю историю Украины не было. Страна тонет в коррупции а они её плодят и плодят.
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ключевое НАЦИОНАЛЬНАЯ но странно -русских, украинцев, православных хотя бы католиков там нема.... а все иудеи.....
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а что блин мало министерства здравоохранения? что за нацслужба здоровья( сколько дармоедов(((
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Внуки подросли, а деды на пенсию не собираются, работа ведь не пыльная а министерство не резиновое.
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Почитал: "Национальная служба здоровья - новый центральный орган исполнительной власти, который, в частности, будет закупать в медицинских учреждениях медуслуги на равных для всех условиях. В обязанности Председателя Национальной службы будет входить осуществление полномочий руководителя государственной службы НСО, реализация государственной политики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения и тому подобное"

Что тут такого, чем не может заниматься профильное министерство?
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министерство не должно само у себя покупать услуги Переможцем конкурсу на посаду голови Нацслужби здоров'я визначено заступника гендиректора "Isida-IVF" Петренка - Цензор.НЕТ 7277
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Нужно тогда срочно сепара из донецкой Клиники назначить, чтоб пилилось бюджет "с удовольствием" Переможцем конкурсу на посаду голови Нацслужби здоров'я визначено заступника гендиректора "Isida-IVF" Петренка - Цензор.НЕТ 9902
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А с каких это пор министерство превратилось в медицинское учреждение?
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Очередное воровское рыло у корыта...
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А шо в мацковском отделении Рошен не было медсестры, что со стороны кадра взяли?
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***
кому нужны врачи на свете белом?
ведь это знает каждый идиот:
лишь два недуга поражают тело -
звиздець - не лечится, фигня - сама пройдёт.
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Це - так, легко лікувати того, кому не дано померти в цей час.
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классно сказано!
(запомню)
только бы не узнала... Супрун
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Все выдумывают новые должности с нехилыми зарплатами, хотя для народа у них денег нет.
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Если не понимаете, то это принцип разделения властных полномочий, чтобы Министерство ЗО могло контролировать, но не могло само воровать. В любой нормальной западной стране такая система обязательна. Но Вам, конечно, привычнее, чтобы у нас чиновники воровали, не можете отвыкнуть?
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Не смешите, а то и так горько, кто кого контролирует, чтобы не воровали.
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Внучка подрастает, ну не на фабрику ж ей идти с дедами и родителями всё жизнь работающими в Минздраве.
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Это потужная 149-я, зрадофил Определен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья - Цензор.НЕТ 4760
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Думаю, по традиции, первым его решением будет-выписать себе премию полмиллиона, чтоб хоть как то отбить затраты понесенные на победу в "открытом конкурсе"
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Кабинет министров назначил нового главу Государственной фискальной службы. Портфель достался народному депутату от Блока Порошенко и главе парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Роману Насирову. Выбор представителям конкурсной комиссии пришлось, в целом, делать из 67 кандидатов на пост.
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Исида...защитница мертвых...символичненько Победителем конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья определен замгендиректора "Isida-IVF" Петренко - Цензор.НЕТ 922
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Вы хоть знаете, что такое IVF (in vitro fertilisation) (Isida-IVF)? IVF - это экстракорпоральное оплодотворение (оплодотворение в пробирке при бесплодии). А Исида - богиня, покровительница детей, идеал материнства. Неужели так необходимо плеснуть *ерьмом? Я не знаю, что это за специалист, и будет ли он воровать, но лучше критиковать по сути.
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Друзей Саши Януковича не назначили? Ай, молодцы!
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А почему так мало министерств? Вот нужно ещё министерство по европейскому здоровью, например. Или министерство Здоровье ухудшается от употребления пищи. Или вот ещё Министерство - Больше гулять- здоровье улучшать!
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Это не министерство, это институт, который для того и нужен, чтобы был баланс властей, и Минздрав мог контролировать, но сам не закупать. Чтобы уменьшить коррупцию, которая Вам мила, наверное. Посмотрите, как это делается в развитых странах. А Вы хотите всю власть в одном министерстве, но чтобы не было коррупции?
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В Исиде собственники донецкие- вроде Богатырева .
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Может быть и так. Тогда это печально. Но это не отменяет необходимости создания такой службы.
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Назначили друзей Саши Януковича? Так надо было самого Сашу назначать, у него опыт - за год из стоматолога миллиардером стал!
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з деяких пір слово "конкурс" дуже багатогранне...наче по формі - конкурс, а по змісту - рєшалово.
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уже рученки под столом потирает от вожделения - по морде лица головы видно...
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10 лет не решались розорвать эту тему
никто не смел, даже овощь
реально боялись людей
зато пэдро стартанул
и нам песдец)))
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Вата с удвоенной энергией пытается дожать и наконец получить желанный прокацапский расклад в украинской власти. Оно и немудрено. Миллионы старой овощной гвардии никуда не делись. Миллионы, ненавидящих Украину, как и комуняки, мечтающие о совке, только ждут своего часа. Мечтают о старых временах, когда все решали взятки и связи и корочка в кармане. Еще не раз будут ставить палки в колеса и саботировать все, что делается украинской властью. Пора уже расстреливать за саботаж реформ. Гнойная судейская система умело защищает этих мразей используя судейские заморочки на местах. Жаль 5-7 миллионов расстрелять нельзя, но посадить пару тысяч самыъ активных давно пора
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПобедителем конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья определен замгендиректора "Isida-IVF" Петренко
 
 
 
 
 
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