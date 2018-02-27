 САП планирует обжаловать сегодняшний отказ суда отстранить Труханова от должности, - прокурор Кравец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мы не в восторге от этого решения. Мы считаем, что у нас были достаточно обоснованные основания утверждать, что такая защита обеспечения уголовного производства как отстранение необходимо в этом уголовном производстве... На 99% я могу сказать, что мы будем обжаловать это решение", - сказал прокурор САП Виталий Кравец.
В прокуратуре считают, что есть риск уничтожения или подделки документов, имеющих значение по делу, влияния на свидетелей, большинство которых - работники аппарата горсовета.
Напомним, Соломенский районный суд Киева 27 февраля отказался удовлетворить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.
Накануне, 26 февраля, Апелляционный суд оставил в силе избранную судом первой инстанции меру пресечения Труханову, в этот же день Соломенский райсуд Киева арестовал имущество мэра Одессы.
Більше немає сил дивитися на це судове свавілля, уже або чи вибори швидше були та тодi повністю переобрати цих корупціонерів, українофобів, злодіїв, просепаратістiв при такій антиукраїнській владі.
"Кладбище" - потому, что за все время правления ни одной дельной мысли, ни одного достойного поступка, ни одного справедливого решения, ни одного нужного для народа закона.
"Бифштексов" - тут ничего не нужно говорить, стоит только взглянуть на эти жирные и раздувшиеся морды.
Так он послушал. Труханов выиграл у САП уже три суда практически. Тут все возмущались, что его выпустят под залог в 50 млн. А его взяли и выпустили без залога. Послушайте , что просило САП - всего лишь отстранить на два ! месяца от должности. И тут их даже в этой ничтожной малости послали лесом. Труханова защищают лучшие адвокаты от бпп, Понятно , что там крыша торчит его соседа по панаме- не меньше.
Своих братанов шоколадные урки привлечь не могут и не хочут. И устраивают нам эти "судебные" карусели, в тупом расчёте. шо мы все кругом дураки.
Ну-ну... хай продолжают держать нас за идиотов. Пока...
На мыло их пора
Дива та й годі.Мудддддрий і преккккккрасний роботяяяяящий Український народе..
Єх нам би скинути соєвого бариху..і заживем..........