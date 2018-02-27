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 Политика Украины
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Все про:суд (20570) прокурор (831) Труханов (124) САП (709)

 САП планирует обжаловать сегодняшний отказ суда отстранить Труханова от должности, - прокурор Кравец

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют о намерении обжаловать отказ суда отстранить Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы не в восторге от этого решения. Мы считаем, что у нас были достаточно обоснованные основания утверждать, что такая защита обеспечения уголовного производства как отстранение необходимо в этом уголовном производстве... На 99% я могу сказать, что мы будем обжаловать это решение", - сказал прокурор САП Виталий Кравец.

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В прокуратуре считают, что есть риск уничтожения или подделки документов, имеющих значение по делу, влияния на свидетелей, большинство которых - работники аппарата горсовета.

Напомним, Соломенский районный суд Киева 27 февраля отказался удовлетворить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Накануне, 26 февраля, Апелляционный суд оставил в силе избранную судом первой инстанции меру пресечения Труханову, в этот же день Соломенский райсуд Киева арестовал имущество мэра Одессы.

Источник: https://censor.net.ua/n3052857
 
 
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Документы компроментирующие труханов и так уже все уничтожил . Все уже предельно понятно. И с вами, и с геной, и с пэтей
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Как ? Уничтожил свой греческий паспорт на подложную фамилию ?
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Нічого дивного. А що можна чекати від цієї прогнилої продажної корумпованої судової влади всій правоохоронної системи в Україні? Не здивуюся що і продажного кремлівського холуя кривавого запеклого ЗЕКА януковича в кінці кінців та зрештою в пiдсумку під різними приводами виправдають. А наша влада корупціонерів і українофобів на чолі з Порхат .... буде несамовито верещати всім доводити що наша бандитська ще с часiв ЗЕКА януковича судова влада, нібито представляє собою одну з самостійних і незалежних гілок державної влади?
Більше немає сил дивитися на це судове свавілля, уже або чи вибори швидше були та тодi повністю переобрати цих корупціонерів, українофобів, злодіїв, просепаратістiв при такій антиукраїнській владі.
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"Ходячее кладбище бифштексов", - Эрих Мария Ремарк, "Три товарища".
"Кладбище" - потому, что за все время правления ни одной дельной мысли, ни одного достойного поступка, ни одного справедливого решения, ни одного нужного для народа закона.
"Бифштексов" - тут ничего не нужно говорить, стоит только взглянуть на эти жирные и раздувшиеся морды.
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Дело уже не в Фантомасе, хер с ним. Пусть, бляха, Президент объяснит, какого члена он его так любит, защищает и держит на посту?
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этот препиздент не кого не любит,он любит только деньги.
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Владимир Сухов, уничтожил труханов не паспорт греческий, на который и так никто внимания не обращает. А уничтожил чёрную бухгалтерию, привёл в порядок дела . Если он в Киев приперся со своими боевиками, то вы думает5 у него нет личных юристов и аудиторов, чтоб где надо- уничтожить, где- надо - подставить задним числом? Чтоб потом комар носа не подточил Таких людей нужно сразу брать вместе с начинкой, а не давать рекомендации не общаться и не влиять.
Так он послушал. Труханов выиграл у САП уже три суда практически. Тут все возмущались, что его выпустят под залог в 50 млн. А его взяли и выпустили без залога. Послушайте , что просило САП - всего лишь отстранить на два ! месяца от должности. И тут их даже в этой ничтожной малости послали лесом. Труханова защищают лучшие адвокаты от бпп, Понятно , что там крыша торчит его соседа по панаме- не меньше.
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Очередные качели шоколадной шоблы.
Своих братанов шоколадные урки привлечь не могут и не хочут. И устраивают нам эти "судебные" карусели, в тупом расчёте. шо мы все кругом дураки.
Ну-ну... хай продолжают держать нас за идиотов. Пока...
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Сепары типа трухи и гепы, вместо того чтобы быть расстреляными за предательство вместе с лолитой, ржут в голос и показывают большой фак ошарашенным патриотам. Кафка отдыхает.
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я бы,наблюдая за всем этим,тупоржалбыпацталом,если бы не гибли вот те вот пацаны там на том долбаном даунбасе.....
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да, бл, надо САПу взять в разработку этих судей.
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Как судпримет решение по отстранению , если судьи из гнезда Кивалова.?
На мыло их пора
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Не зря значит,Кивалов сегодня, вокруг Луценчихи в Раде крутился.Торговались короче САП планирует обжаловать сегодняшний отказ суда отстранить Труханова от должности, - прокурор Кравец - Цензор.НЕТ 5227
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Какие споры, Президенту такие кадры нужны
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Труханов..демократично обраний мер одеситами.Кернес мер обраний харків'янами..
Дива та й годі.Мудддддрий і преккккккрасний роботяяяяящий Український народе..
Єх нам би скинути соєвого бариху..і заживем..........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП планирует обжаловать сегодняшний отказ суда отстранить Труханова от должности, - прокурор Кравец
 
 
 
 
 
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