 САП планирует обжаловать сегодняшний отказ суда отстранить Труханова от должности, - прокурор Кравец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы не в восторге от этого решения. Мы считаем, что у нас были достаточно обоснованные основания утверждать, что такая защита обеспечения уголовного производства как отстранение необходимо в этом уголовном производстве... На 99% я могу сказать, что мы будем обжаловать это решение", - сказал прокурор САП Виталий Кравец.

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В прокуратуре считают, что есть риск уничтожения или подделки документов, имеющих значение по делу, влияния на свидетелей, большинство которых - работники аппарата горсовета.

Напомним, Соломенский районный суд Киева 27 февраля отказался удовлетворить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Накануне, 26 февраля, Апелляционный суд оставил в силе избранную судом первой инстанции меру пресечения Труханову, в этот же день Соломенский райсуд Киева арестовал имущество мэра Одессы.