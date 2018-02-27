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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство (396) США (13330) кибербезопасность (252) Сенат США (47)

 Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат

Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената США зеркальную версию проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, одобренного Палатой представителей 7 февраля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

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"Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности того, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий; содействия расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилий по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети", - говорится в сообщении.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО. Соавторы законопроекта - сенатор-республиканец Л.Грэм и сенатор-демократ Э.Клобушар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это новое совместное поле битвы с гибридной агрессией РФ, - Климкин о законопроекте США по кибербезопасности

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.

Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052854
 
 
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Зрадофилы - это зрада? Походу да с Ольгино теперь не попишешь!
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да,чета не видать...они там разоблачают чувака,который выиграл конкурс на главу нацслужбы здоровья Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат - Цензор.НЕТ 7054.во где можно зрады нагнать ...и прошлой,и настоящей и будущей
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Я сильно удивляюсь и восхищаюсь долгоиграющему терпению США.
С такими мошенниками и махинаторами, как нынешняя шоколадная власть, я бы уже давно на нас плюнул и забыл.
Так вот. Если у их лопнет терпение - нам кирдык, кацапы нас сожрут и поджарят!
А это охреневшее рыло (сами знаете про кого я ) загоняет своей алчностью нашу страну "на поребрик". Мы там и окажемся, если в ближайшее время, в нашей Украине ничего не поменяется.
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А мож просто у них достаточно денег, шоб не быть интернет-брехунцами типа тебя?
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а не допускаешь мысли,шо они просто зраду гэбнявую не слушают-и потому у них свое мнение об украинском руководстве Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат - Цензор.НЕТ 4402
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Нуууу.... Их мнение все равно явно не настолько хорошее, как хотелось бы нашему руководству. Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат - Цензор.НЕТ 5477
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по мнению блогеров из мацквы и киева?а ты читай то,что говорят сами американцы.
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Допускаю, шо им из-за океана хреново видно - шо у нас происходит на самом деле.
Не хотелось бы думать шо они лохи и позволяют себя так дёшево разводить.
Больше мне допускать нечего. Жизнь то - всё хуже и хуже...
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им плохо видно? Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат - Цензор.НЕТ 6769 у них на мониторе все денежные потоки стран бывшего ссср отбиваются.и легальные и нелегальные.впрочем,как и остального мира...
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Набор слов и никакого смысла.
Хочешь возразить, то делай это достойно и убедительно.
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Пока наши начальники СБУ покупают Порше , находясь на госслужбе , ни о каком серьёзном сотрудничестве спецслужб не может быть и речи .
Ну , разве что , со спецслужбами таких стран , как Судан и республика Вануато .
Там - да , возможно .
А во всём остальном мире нашим опереточным генералам цену знают , как и ценник Лолиты Инкогнито .
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По горячим следам. Россиянские СМИ, конечно, сделают вид, что ничего не было, поэтому обращаю внимание широкой публики, пишет в своем блоге А.Шипилов.

Сейчас в ООН случилось историческое событие - постоянный представитель США при ООН Никки Хейли скзала буквально следующее:

«Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы позволяем режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот»

Для тех, кто в танке, поясню, что именно произошло. В международной практике термин «режим» используется не произвольно, а строго для обозначения правительств, нелегитимных с точки зрения международного права, захвативших власть незаконным путем.

Это - первое. Второе, такая формулировка подразумевает, что «Режим Путина» отныне не расценивается США в качестве выразителя суверенных прав Россиян. Со всеми юридическими последствиями.

В частности, любые вооруженные силы РФ, находящиеся за границей России, в любой момент времени могут быть расценены как незаконные вооруженные формирования.

Разумеется, такая серьезная формулировка, не могла сорваться с уст Хейли «просто так». Очевидно, она была подготовлена, согласована и ей, видимо, предшествовали какие-то события, которые пока не стали достоянием широкой публики.

Представитель режима Путина в ООН Василий Небензя уже выразил протест и потребовал объяснений, которых не получил.

Хочу обратить внимание, что такие формулировки использованы впервые в истории. Даже когда СССР, как агрессора, в 1939 году выгоняли из Лиги Наций, то выгоняли не «Режим», а страну, имеющую легитимную власть. Пусть агрессивную, пусть плохую, но - легитимную.

Хочу так же заметить, что на данном этапе, это вряд ли будет иметь какие-то формальные последствия для России со стороны ООН. Все же была озвучена позиция не ООН, а только США. Однако, де факто, позиции только США вполне достаточно, чтобы изменить весь расклад.
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ща кацаКрысы Педофила Плешивого мнения скажут... Законопроект про посилення співробітництва між Україною та США в царині кібербезпеки внесено до Сенату - Цензор.НЕТ 7686
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Фабрику кацаПсинских троллей Савушкина,55, сегодня сдали два бывших "фабриканта" Людмила Савчук и блогер Андрей.Как входили,что делали и т.д.... Законопроект про посилення співробітництва між Україною та США в царині кібербезпеки внесено до Сенату - Цензор.НЕТ 4299
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат
 
 
 
 
 
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