 Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
"Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности того, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий; содействия расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилий по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети", - говорится в сообщении.
В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО. Соавторы законопроекта - сенатор-республиканец Л.Грэм и сенатор-демократ Э.Клобушар.
Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.
С такими мошенниками и махинаторами, как нынешняя шоколадная власть, я бы уже давно на нас плюнул и забыл.
Так вот. Если у их лопнет терпение - нам кирдык, кацапы нас сожрут и поджарят!
А это охреневшее рыло (сами знаете про кого я ) загоняет своей алчностью нашу страну "на поребрик". Мы там и окажемся, если в ближайшее время, в нашей Украине ничего не поменяется.
Не хотелось бы думать шо они лохи и позволяют себя так дёшево разводить.
Больше мне допускать нечего. Жизнь то - всё хуже и хуже...
Хочешь возразить, то делай это достойно и убедительно.
Ну , разве что , со спецслужбами таких стран , как Судан и республика Вануато .
Там - да , возможно .
А во всём остальном мире нашим опереточным генералам цену знают , как и ценник Лолиты Инкогнито .
Сейчас в ООН случилось историческое событие - постоянный представитель США при ООН Никки Хейли скзала буквально следующее:
«Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы позволяем режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот»
Для тех, кто в танке, поясню, что именно произошло. В международной практике термин «режим» используется не произвольно, а строго для обозначения правительств, нелегитимных с точки зрения международного права, захвативших власть незаконным путем.
Это - первое. Второе, такая формулировка подразумевает, что «Режим Путина» отныне не расценивается США в качестве выразителя суверенных прав Россиян. Со всеми юридическими последствиями.
В частности, любые вооруженные силы РФ, находящиеся за границей России, в любой момент времени могут быть расценены как незаконные вооруженные формирования.
Разумеется, такая серьезная формулировка, не могла сорваться с уст Хейли «просто так». Очевидно, она была подготовлена, согласована и ей, видимо, предшествовали какие-то события, которые пока не стали достоянием широкой публики.
Представитель режима Путина в ООН Василий Небензя уже выразил протест и потребовал объяснений, которых не получил.
Хочу обратить внимание, что такие формулировки использованы впервые в истории. Даже когда СССР, как агрессора, в 1939 году выгоняли из Лиги Наций, то выгоняли не «Режим», а страну, имеющую легитимную власть. Пусть агрессивную, пусть плохую, но - легитимную.
Хочу так же заметить, что на данном этапе, это вряд ли будет иметь какие-то формальные последствия для России со стороны ООН. Все же была озвучена позиция не ООН, а только США. Однако, де факто, позиции только США вполне достаточно, чтобы изменить весь расклад.