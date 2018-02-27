 Украина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

"Суд постановил, что Украина должна заплатить Синьковой 4000 евро возмещения нематериального ущерба", - цитирует Цензор.НЕТ решение, опубликованное на сайте ЕСПЧ.
Европейский суд по правам человека признал, что было нарушение права Синьковой на свободу и личную неприкосновенность, так как удерживание ее в СИЗО с 29 марта по 30 июня 2011 года не было оправданным.
Однако ЕСПЧ не усмотрел нарушения в отношении истца статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — право на свободу выражения взглядов.
Напомним, 16 декабря 2010 года в парке Славы на Вечном огне несколько человек жарили яичницу и сосиски. Таким образом они протестовала против нецелевого использования газа.Свои действия участники снимали на видеокамеру.
Поэтессу, студентку, члена Национального союза театральных деятелей, лидера художественного объединения "Братство Святого Луки", активистку "Братства Дмитрия Корчинского" Анну Синькову задержали как организатора указанной акции. Обвинялась активистка в "надругательстве над могилой".
В октябре 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Анну Синькову к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Обвиняемая своей вины не признала.
давно пора так сделать, потому что в этой системе у нас беспредел
Ну а значит, надо раскошелиться. А еще лучше девушку наградить за проявленную гражданскую инициативу.
ЕСПЧ присудил девуле компенсацию за то, что ее передержали месяц в СИЗО сверх предусмотренного судом срока.
"Европейский суд по правам человека признал, что было нарушение права Синьковой на свободу и личную неприкосновенность, так как удерживание ее в СИЗО с 29 марта по 30 июня 2011 года не было оправданным."Источник: https://censor.net.ua/n3052853
"Однако ЕСПЧ не усмотрел нарушения в отношении истца статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - право на свободу выражения взглядов."
Источник: https://censor.net.ua/n3052853
Премию в 4 000 евро она уже получила, купит себе что хочет.
ЕСПЧ не усмотрел нарушения в отношении истца статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - право на свободу выражения взглядов... То есть, признали, что за жарку яичницы её наказали правильно...
ЕСПЧ посчитал, что заключение её под стражу не соответствовало тяжести правонарушения...
И пусть скажут, что это не так - особенно, когда граждан, подозреваемых в государственной измене, убийстве, нанесении телесных повреждений, расхищении десятков миллионов, у нас сажают на "подписку о невыезде"... Вспомните один из простейших примеров - Ту же дуру, что молотком махала в днепровском театре... Если бы россияне её из Крыма не выперли (потму что у них и своего подобного дерьма хватает), так и гуляла бы... А почему? Потому что "добренькие дяди" не заперли её вовремя в "клетку"...
Більшість пише коменти на тезіс самого заголовку