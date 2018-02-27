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 Украина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Украина возместит нематериальный ущерб активистке братства "Святого Луки" Анне Синьковой, осужденной в 2012 году за жарку яичницы на Вечном огне в киевском парке Славы.

"Суд постановил, что Украина должна заплатить Синьковой 4000 евро возмещения нематериального ущерба", - цитирует Цензор.НЕТ решение, опубликованное на сайте ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека признал, что было нарушение права Синьковой на свободу и личную неприкосновенность, так как удерживание ее в СИЗО с 29 марта по 30 июня 2011 года не было оправданным.

Однако ЕСПЧ не усмотрел нарушения в отношении истца статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — право на свободу выражения взглядов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европейский суд по правам человека направлена жалоба относительно выдворения Саакашвили из Украины, - адвокат Чернолуцкий

Украина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ 01
Украина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ 02
Украина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ 03
Украина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ 04

Напомним, 16 декабря 2010 года в парке Славы на Вечном огне несколько человек жарили яичницу и сосиски. Таким образом они протестовала против нецелевого использования газа.Свои действия участники снимали на видеокамеру.

Поэтессу, студентку, члена Национального союза театральных деятелей, лидера художественного объединения "Братство Святого Луки", активистку "Братства Дмитрия Корчинского" Анну Синькову задержали как организатора указанной акции. Обвинялась активистка в "надругательстве над могилой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В решении ЕСПЧ не сказано, что Украина правильно делает, не выплачивая пенсии жителям ОРДЛО, истцы просто не обращались в украинские суды, - Лутковская. ВИДЕО

В октябре 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Анну Синькову к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Обвиняемая своей вины не признала.

Источник: https://censor.net.ua/n3052853
 
 
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Тогда того, который мемориал "Небесной сотни" поломал, тоже нельзя было бить. Он выражал свое мнение. Україна повинна заплатити 4000 євро активістці Сіньковій, засудженій за смаження яєчні на Вічному вогні, - рішення ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7074
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вот пусть те кто необоснованно затянул процесс и оплачивает
давно пора так сделать, потому что в этой системе у нас беспредел
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Правильно. Ведь Украина ярый борец с коммунизмом и советским прошлым.

Ну а значит, надо раскошелиться. А еще лучше девушку наградить за проявленную гражданскую инициативу.
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Не значит, что должна раскошелиться за борьбу с советским прошлым.

ЕСПЧ присудил девуле компенсацию за то, что ее передержали месяц в СИЗО сверх предусмотренного судом срока.
"Европейский суд по правам человека признал, что было нарушение права Синьковой на свободу и личную неприкосновенность, так как удерживание ее в СИЗО с 29 марта по 30 июня 2011 года не было оправданным."Источник: https://censor.net.ua/n3052853

"Однако ЕСПЧ не усмотрел нарушения в отношении истца статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - право на свободу выражения взглядов."

Источник: https://censor.net.ua/n3052853
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А может не надо?
Премию в 4 000 евро она уже получила, купит себе что хочет.
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Быть в советском ГУЛАГе это одно,быть Свободным это совсем другое...Враг Народа весь сказал чЛенин 7 ноября 1917 года и начал бойню которая длилась до 9 мая 1945 года..погибло 100 миллионов...С Т О........и это не окончательная цифра....,ради бредовой Мировой революции в союзе с Германией...
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Може це нехай судді виплачують своїм майном шкоду дівчині? Наступного разу будуть думати, коли будуть виносити вирок.
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И чего "икру метать"? Читайте не только комментарии, но и саму статью:
ЕСПЧ не усмотрел нарушения в отношении истца статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - право на свободу выражения взглядов... То есть, признали, что за жарку яичницы её наказали правильно...
ЕСПЧ посчитал, что заключение её под стражу не соответствовало тяжести правонарушения...
И пусть скажут, что это не так - особенно, когда граждан, подозреваемых в государственной измене, убийстве, нанесении телесных повреждений, расхищении десятков миллионов, у нас сажают на "подписку о невыезде"... Вспомните один из простейших примеров - Ту же дуру, что молотком махала в днепровском театре... Если бы россияне её из Крыма не выперли (потму что у них и своего подобного дерьма хватает), так и гуляла бы... А почему? Потому что "добренькие дяди" не заперли её вовремя в "клетку"...
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Всі пишуть, читати ніколи Україна повинна заплатити 4000 євро активістці Сіньковій, засудженій за смаження яєчні на Вічному вогні, - рішення ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 8072
Більшість пише коменти на тезіс самого заголовку Україна повинна заплатити 4000 євро активістці Сіньковій, засудженій за смаження яєчні на Вічному вогні, - рішення ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 8072
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3 марта 1918 года исполнится 100 лет со дня спасения РАБссией проигравшей Первую Мировую Германии.чЛенин спас Кайзеровскую Германию тогда вовсе не случайно....поскольку Британия и Франция назначили Германии Контрибуцию аж до 1966 года...,в 1919 году в Москве был создан штаб по реализации революции в Германии,дабы спасти от Контрибуции любым способом,сразу же после создания СССР в 1922 году,совместно с немцами была назначена Мировая революция в Германии на 9 ноября 1923 года.Но она провалилась..Гитлер попер раньше времени на сутки...боевики краснопузые боевики Джугашвили не успели к месту событий вовремя...,Гитлера арестовали и посадили в тюрьму Лансдорф,где он состряпал книжечку "Майн кампф",против французских и британских Империалистов.
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в смысле Налогоплательщики. пусть цука янык и платит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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