 Украина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

"Суд постановил, что Украина должна заплатить Синьковой 4000 евро возмещения нематериального ущерба", - цитирует Цензор.НЕТ решение, опубликованное на сайте ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека признал, что было нарушение права Синьковой на свободу и личную неприкосновенность, так как удерживание ее в СИЗО с 29 марта по 30 июня 2011 года не было оправданным.

Однако ЕСПЧ не усмотрел нарушения в отношении истца статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — право на свободу выражения взглядов.

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Напомним, 16 декабря 2010 года в парке Славы на Вечном огне несколько человек жарили яичницу и сосиски. Таким образом они протестовала против нецелевого использования газа.Свои действия участники снимали на видеокамеру.

Поэтессу, студентку, члена Национального союза театральных деятелей, лидера художественного объединения "Братство Святого Луки", активистку "Братства Дмитрия Корчинского" Анну Синькову задержали как организатора указанной акции. Обвинялась активистка в "надругательстве над могилой".

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В октябре 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Анну Синькову к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Обвиняемая своей вины не признала.