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 Российские наемники применили минометы по нашим позициям под Луганским, Троицким и Новоалександровкой, - штаб АТО

В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность российско-оккупационных войск. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник вел огонь из 120 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у населенного пункта Луганское.

Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Троицкого.

По защитника Новоалександровки захватчики применили 82 мм минометы, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В общем, с начала суток, зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал".

Также читайте: За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3052849
 
 
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Печалька..а что применили мы, что бы дать отпор этим гнидам??Авиацию, грады, может быть точкой У, по ним еб..нули??...Только учения проводим...
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срочно Турчинова в камуфляж, и на полигон, ракеты показывать и губы грозно надувать...
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ВВС США сегодня завалили очередную партию ВагнерНЕТов в Сирии.Подсчет дохляков уточняется.
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Не знаю, может чего-то не понимаю, но наемники применили минометы, не думая о том, что попадают и по мирным, а вот нашим нельзя, потому что на той стороне есть тоже мирные. Короче говоря, пока будет этот гарант - ни войны, ни мира.
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радует что все наши целы
печалит что не могут ответить так, как заслуживают... адекватно...
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Вася Шевченко f77d76ba) печалит что не могут ответить...НУ ЭТО ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ.
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Вася Шевченко f77d76ba) Те кто там на передовой, у них СВЕГО ОДИН вариант!

Или отвечать или быть трупами, это уже им решать что им больше нравится!
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РАБссия срочно перебросила из Донбасса в Сирию 1 000 ВагнерНЕТов ,теперь понятно сколько их легло 7 февраля...,Машка ЗаХЕрова говорила что всего 5... Російські найманці застосували міномети по наших позиціях під Луганським, Троїцьким і Новоолександрівкою, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 595
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Зашибись, а нам завтра опять скажут о убитых и покалеченных в результате обстрела. Но наш гавнокомандующий не поддается на правакации... еще мразина ни разу на похороны не пришла там бы его люди разорвали... все медалек своих напечатал и раздает направо и налево...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили минометы по нашим позициям под Луганским, Троицким и Новоалександровкой, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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