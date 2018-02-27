 Российские наемники применили минометы по нашим позициям под Луганским, Троицким и Новоалександровкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник вел огонь из 120 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у населенного пункта Луганское.
Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Троицкого.
По защитника Новоалександровки захватчики применили 82 мм минометы, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В общем, с начала суток, зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал".
печалит что не могут ответить так, как заслуживают... адекватно...
Или отвечать или быть трупами, это уже им решать что им больше нравится!