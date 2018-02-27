 Российские наемники применили минометы по нашим позициям под Луганским, Троицким и Новоалександровкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник вел огонь из 120 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у населенного пункта Луганское.

Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Троицкого.

По защитника Новоалександровки захватчики применили 82 мм минометы, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В общем, с начала суток, зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал".

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