 Полковник СБУ Крайтор, приказавший расстрелять хмельницкий Майдан, остался безнаказанным и купил Porsche, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование программы "Наші гроші".

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19 февраля 2014 года возле здания СБУ в Хмельницкой области собрались активисты. Их игнорировали, а когда ситуация обострилась – раздались выстрелы. По людям стреляли из помещения из пулемета. Неподалеку от входа лежала Людмила Шеремет, ей пуля попала прямо в голову. Еще ряд людей получили неопасные ранения. Позже ночью от пуль погиб еще один парень и еще 10 активистов получили ранения.



Виктор Крайтор – глава областной СБУ – минимум два раза взял на себя ответственность за отдание приказа на применение оружия.

"Да, я давал приказ на применение оружия для проведения предупредительных выстрелов. Ну в чем проблема? Поднимите устав Вооруженных сил Украины, приказы Службы безопасности Украины, и посмотрите — там это черным по белому написано", — сказал Виктор Крайтор в комментарии журналистам.



Производство сначала расследовала военная прокуратура Западного региона. Крайтора сразу задержали, также ему сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и его взяли под стражу, – отметил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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Однако уже в апреле 2015 года года Виктор Крайтор оказался на свободе. В 2017 году расстрел активистов начал расследовать Департамент специальных расследований ГПУ. Статус Крайтора изменили на свидетеля.

"Оказалось, что во время пребывания дела в военной прокуратуре были потеряны две пули. Это — те доказательства, которые могли бы стать прямыми, чтобы четко понять, кто был причастен к совершению убийства ", — рассказал начальник Департамент специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как выяснили журналисты, сам Виктор Крайтор в октябре 2017 года вышел на пенсию. Последняя его зарплата составляла 13,5 тысяч гривен. Несмотря не это в 2016 году он приобрел себе Porsche Cayenne за 1,5 млн гривен. На отца экс-начальника СБУ в Хмельницкой области зарегистрирован дом в селе Крушинка под Киевом.

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Сейчас в нем проживает бывшая жена полковника — Екатерина Крайтор. В октябре прошлого года Виктор и Екатерина Крайторы расстались. Журналистам Екатерина Крайтор сказала, что не проживает с мужем. Зафиксировать автомобиль Виктора Крайтора в селе Крушинка за несколько дней слежки также не удалось.