 Полковник СБУ Крайтор, приказавший расстрелять хмельницкий Майдан, остался безнаказанным и купил Porsche, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование программы "Наші гроші".
19 февраля 2014 года возле здания СБУ в Хмельницкой области собрались активисты. Их игнорировали, а когда ситуация обострилась – раздались выстрелы. По людям стреляли из помещения из пулемета. Неподалеку от входа лежала Людмила Шеремет, ей пуля попала прямо в голову. Еще ряд людей получили неопасные ранения. Позже ночью от пуль погиб еще один парень и еще 10 активистов получили ранения.
Виктор Крайтор – глава областной СБУ – минимум два раза взял на себя ответственность за отдание приказа на применение оружия.
"Да, я давал приказ на применение оружия для проведения предупредительных выстрелов. Ну в чем проблема? Поднимите устав Вооруженных сил Украины, приказы Службы безопасности Украины, и посмотрите — там это черным по белому написано", — сказал Виктор Крайтор в комментарии журналистам.
Производство сначала расследовала военная прокуратура Западного региона. Крайтора сразу задержали, также ему сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и его взяли под стражу, – отметил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
Однако уже в апреле 2015 года года Виктор Крайтор оказался на свободе. В 2017 году расстрел активистов начал расследовать Департамент специальных расследований ГПУ. Статус Крайтора изменили на свидетеля.
"Оказалось, что во время пребывания дела в военной прокуратуре были потеряны две пули. Это — те доказательства, которые могли бы стать прямыми, чтобы четко понять, кто был причастен к совершению убийства ", — рассказал начальник Департамент специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
Как выяснили журналисты, сам Виктор Крайтор в октябре 2017 года вышел на пенсию. Последняя его зарплата составляла 13,5 тысяч гривен. Несмотря не это в 2016 году он приобрел себе Porsche Cayenne за 1,5 млн гривен. На отца экс-начальника СБУ в Хмельницкой области зарегистрирован дом в селе Крушинка под Киевом.
Сейчас в нем проживает бывшая жена полковника — Екатерина Крайтор. В октябре прошлого года Виктор и Екатерина Крайторы расстались. Журналистам Екатерина Крайтор сказала, что не проживает с мужем. Зафиксировать автомобиль Виктора Крайтора в селе Крушинка за несколько дней слежки также не удалось.
Эти три серых дня в феврале навсегда останутся в истории Украины днями, когда политики убивали свой народ. Одни, чтобы остаться при власти, другие, чтобы захватить власть. Три серых февральских дня, когда, между обожженных пламенем сугробов, текли багровые ручейки крови, а в мерзлом ночном воздухе плыли над толпой гробы. Сегодня мы поминаем наших героев, отдавших жизни за высокую идею свободы. Тогда еще не было войны. Тогда, четыре года назад, под свободой понимали избавление от системы, которую вот уже четверть века охраняет внутренний враг - политики и олигархи, сцементировавшие вокруг народа высокий забор рабства и нищеты.
Сегодня система, в лице дорвавшихся до власти политиков, для нас устраивает зрелища. Скорбные лица тех, кто убивал и продолжает убивать, лезут в глаза с экранов телевизоров. В церкви, во время службы, в первых рядах стоят Порошенко, Гройсман и Парубий. Три главных лица страны, опустивших Украину на дно. За их спинами стоят родственники Небесной Сотни. Почему не наоборот? Почему Порошенко не стоит за спинами тех, чьих сынов и мужей убивали за его высокий пост? Как могла эта троица вообще прийти в церковь? Может, Филарет сейчас повернется к ним и выгонит их из храма божьего, напомнив им всем их кроваво-денежные грехи? Нет, наместник Бога на земле машет кадилом и благовонный аромат щекочет ноздри тех, кто уже лихорадочно мыслит над схемами и договорняками, которые позволят им остаться у власти, продолжающей приносить баснословные барыши.Чему или кому они молятся в церкви во время панихиды по убиенным? Благодарят принесенных в жертву за власть и богатство?
Президент Порошенко и его жена преклоняют колени перед портретами Небесной Сотни. О чем думает президент? Все нормально парни, я при власти, Ахметов при делах. Совсем недавно мы нагрели украинцев, включая ваших родных, на 12 млрд. гривен. Я за украденные у ваших семей деньги хорошо отдохнул. "Черную роту", что вас расстреливала из автоматов, я отпустил, остальных я простил. Теперь они служат мне. Спите спокойно. Часть народа уже свалила, другая молчит. А тем, кто решился пройтись, выражая недовольство, я перекрыл дорогу вашими портретами. Так что ваши смерти были не зря...
Этими зрелищами с украинцев снимают скальп нравственности. Нас приучили терпеть несправедливость и аморальность. Мы научились быстро и эффективно переваривать скандалы и преступления. Мы обходимся без запоров совести - у нас как вошло, так и вышло.
Президент Порошенко со скорбной рожей говорит о мемориале погибшим. На него правительство готово выделить 200 млн. гривен. Вдоль аллеи, ведущей к часовне, посадят деревья. Без пуль, застрявших в стволах. Деревья с пулями, вырубили. Никто не должен знать, как президент Порошенко пришел к власти. Убийства нельзя расследовать, убийц нельзя наказывать, потому что тогда народ узнает правду. Хочу спросить у президента, сколько из 200 млн. он положит себе в карман? Или сумма для него слишком незначительная? Ведь он ворует у нас миллиардами...
Наше молчание... Необъяснимое, глухое, страшное. К чему оно приведет? К какому концу? К страшному, кровавому и бесповоротному концу системы или к тихому концу Украины? Чтобы ответить на этот вопрос, времени осталось очень мало...
Завтра, в среду, президент Порошенко будет свидетельствовать на процессе по делу Януковича. Как он сам сказал, он "будет бороться со злом"...© Olena Ksantopulos
Тільки два дурні втекли - кусюк і кірєєв.
Якби не втекли, то один був би замАвакова, другий - головою Конституційного або Верховного суду.
Мент застрелил вора , бандита , нарушителя , менту тУрма ,убитому если не честь и хвала то вечный покой .
И Кто Вас потом защищать будет Кучку Дебилов , которые в революцию не повесили и не пустили крови Ровно столько , сколько требует Революция .
Что бы как в росии в 17м исчез род и сословие дворянства как такового ,
а в Украине - кумовство во всех сферах жизни , начиная от свадеб и хресбин ..
За что и какой прокурор или аваков , должны преследовать своих коллег , СТАВШИХ НА ЗАЩИТУ ЗАКОНА И СОХРАННОСТИ ГОСУДАРСТВА ????
Вы хотите что бы этими гонениями на коллег , они поставили крест в будущем на себе ?))))
Раньше , испокон веку , таких лузеров пускали на плаху или на костер..
Любая страна имеет право Убить то меньшинство , которые поперек большинства...
Кто возьмется утверждать что в Украине 5-10-20 миллионов за Революцию были в 13-14 годах ?
В США для сохранности страны порешат и не один миллион в случае чего..И плевать им на гейско нежные права человека по Европейски )))Солдат или мент , это не только защитник но и убийца с лицензией от государства , кстати в Америке именно так .
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Здавалось би, при чому тут фабрика канхвет у м. Липецьк???
Сьогодні вдяг поверх одягу світловідбівну жокетку з надписом на спині: "Імпічмент!", - і так помандрував в супермаркет АТБ в Дніпрі. Реакція людей(треба було комусь йти за мною з камерою!!!) непередаваєма!!! Всі за спиною шушукуються і враження, що це, як би, в оцет кинули соди. Один молодик в черзі на касі питає:
- Що це в тебе там написано, мабуть "Бетман"?
- Ні. Це Імпічмент.
- А що це таке?(з ним були друзі і дівчата)
- Це Імпічмент. Англійське слово.
- (сміх, різні версії, спроба жартувати...)
- Імпічмент Порошенку, якщо конкретно.
- Зроби свій підпис у мене на чипсах. Буду пишатись(жартує).
- Я не балотуюсь. Але імпічмент Порошенку - моя позиція. Треба бути не тільки молодим і здоровим, а ще й громадянином. І треба ходити на вибори. Всім дякую, щасти.
З тим і пішов. Ніхто мене не бив, не тягнув у поліцію. Нікому і я не бив пику і не ображав.
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Є така притча:
В лісі пожежа. Всі звіри втікають. Лише один мураха набирає у долоні у струмку води і хлюпає цю краплину у вогонь. Слон питає мураху:
- Чи ти не дурень??? Навіщо ти це робиш??? Ти ж так все одно не загасиш цієї пожежі!!!
- Це моя позиція, - відповідає мураха.
Думаєте ми не бачимо, що ви - росіянин?
Якщо я за дострокові президентські, то це я сварю українців один з одним? Може ви просто вигадуєте мені якусь вину? Ви хто?
Эти три серых дня в феврале навсегда останутся в истории Украины днями, когда политики убивали свой народ. Одни, чтобы остаться при власти, другие, чтобы захватить власть. Три серых февральских дня, когда, между обожженных пламенем сугробов, текли багровые ручейки крови, а в мерзлом ночном воздухе плыли над толпой гробы. Сегодня мы поминаем наших героев, отдавших жизни за высокую идею свободы. Тогда еще не было войны. Тогда, четыре года назад, под свободой понимали избавление от системы, которую вот уже четверть века охраняет внутренний враг - политики и олигархи, сцементировавшие вокруг народа высокий забор рабства и нищеты.
Сегодня система, в лице дорвавшихся до власти политиков, для нас устраивает зрелища. Скорбные лица тех, кто убивал и продолжает убивать, лезут в глаза с экранов телевизоров. В церкви, во время службы, в первых рядах стоят Порошенко, Гройсман и Парубий. Три главных лица страны, опустивших Украину на дно. За их спинами стоят родственники Небесной Сотни. Почему не наоборот? Почему Порошенко не стоит за спинами тех, чьих сынов и мужей убивали за его высокий пост? Как могла эта троица вообще прийти в церковь? Может, Филарет сейчас повернется к ним и выгонит их из храма божьего, напомнив им всем их кроваво-денежные грехи? Нет, наместник Бога на земле машет кадилом и благовонный аромат щекочет ноздри тех, кто уже лихорадочно мыслит над схемами и договорняками, которые позволят им остаться у власти, продолжающей приносить баснословные барыши.Чему или кому они молятся в церкви во время панихиды по убиенным? Благодарят принесенных в жертву за власть и богатство?
Президент Порошенко и его жена преклоняют колени перед портретами Небесной Сотни. О чем думает президент? Все нормально парни, я при власти, Ахметов при делах. Совсем недавно мы нагрели украинцев, включая ваших родных, на 12 млрд. гривен. Я за украденные у ваших семей деньги хорошо отдохнул. "Черную роту", что вас расстреливала из автоматов, я отпустил, остальных я простил. Теперь они служат мне. Спите спокойно. Часть народа уже свалила, другая молчит. А тем, кто решился пройтись, выражая недовольство, я перекрыл дорогу вашими портретами. Так что ваши смерти были не зря...
Этими зрелищами с украинцев снимают скальп нравственности. Нас приучили терпеть несправедливость и аморальность. Мы научились быстро и эффективно переваривать скандалы и преступления. Мы обходимся без запоров совести - у нас как вошло, так и вышло.
Президент Порошенко со скорбной рожей говорит о мемориале погибшим. На него правительство готово выделить 200 млн. гривен. Вдоль аллеи, ведущей к часовне, посадят деревья. Без пуль, застрявших в стволах. Деревья с пулями, вырубили. Никто не должен знать, как президент Порошенко пришел к власти. Убийства нельзя расследовать, убийц нельзя наказывать, потому что тогда народ узнает правду. Хочу спросить у президента, сколько из 200 млн. он положит себе в карман? Или сумма для него слишком незначительная? Ведь он ворует у нас миллиардами...
Наше молчание... Необъяснимое, глухое, страшное. К чему оно приведет? К какому концу? К страшному, кровавому и бесповоротному концу системы или к тихому концу Украины? Чтобы ответить на этот вопрос, времени осталось очень мало...
Завтра, в среду, президент Порошенко будет свидетельствовать на процессе по делу Януковича. Как он сам сказал, он "будет бороться со злом"...© Olena Ksantopulos 20 февраля в 19:47
не послухали -то тепер платіть йому пенсію -ї...нуті !!!
Он признал, что отдавал приказ стрелять.
Крайтора взяли под стражу сразу после отчета облрады и доставили в военную прокуратуру. Силовик признал свою вину и извинился перед депутатами и общественностью за жертв и раненых.
Начальника хмельницького СБУ Віктора Крайтора тримають у Вінниці
Після відкриття кримінального провадження у зв'язку із вбивствами двох мітингувальників біля управління СБУ у Хмельницькій області в 2014-му році, щонайменше двоє свідків отримували погрози. Люди вважають, що вони надходили від працівників самої СБУ.
Слідство військової прокуратури Західного регіону загубило єдину непошкоджену гільзу з місця злочину з ознаками ідентифікації. За нею можна було визначити, хто і з якої зброї вбив мітингувальників біля Хмельницього управління СБУ 19 лютого 2014-го року.
Вчора о 23.00 через військовий аеродром Старокостянтинова літак медичної авіації АН-28 за наказом начальника генштабу адмірала Юрія Ільїна вивіз в невідомому напрямку голову управління СБУ в Хмельницькому Віктора Крайтора, який взяв на себе відповідальність за розстріл людей під Хмельницьким СБУ два дні тому.
Колишній начальник управління Служби безпеки у Хмельницький області Віктор Крайтор, який у лютому 2014-го року взяв на себе провину за загибель двох мітингарів біля управління, нині працює в одному з управлінь СБУ і обіймає посаду на державному підприємстві «Украерорух».
Что касается несоответствия доходов и расходов этого СБУшника, то безусловно надо разбираться и это касается не только его.
ЗА СБУ В ДОНЕЦКЕ И КРЫМУ, ОТКРЫТО НАРУШИВШИХ ПРИСЯГУ И ПЕРЕШЕДШИХ НА СТОРОНУ ВРАГА ЗДЕШНИЕ КОММЕНТАТОРЫ ПОЧЕМУ ТО МОЛЧАТ. ХОТЯ ПО ИХ ЛОГИКЕ ОНИ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО, НАРОД НЕТРОНУЛИ, СТРЕЛЯТЬ НЕ СТРЕЛЯЛИ.... ДЕ ВАШИ ТРУСЫ??? ДЕ ВАША ЛОГИКА???
Cьогодні о 20:05 Журналіст
Дочь «министра угля и энергетики» сепаратисткого формирования «ДНР» Эдуарда Голенко Виктория работает юристом в Национальной академии наук Украины.
Как сообщает «Обозреватель» , Голенко работает «ведущим юристом отдела». В 2013 году после окончания экономико-правового факультета Донецкого национального университета по специальности «правоведение» девушка сразу же устроилась в НАН.
Отмечается, что до конфликта на востоке Украины сам Голенко работал директором «Снежноеуглесбыт», коммерческим директором ГП «Торезантрацит» и руководил шахтой «Прогресс».
В августе 2016-го в награду за поддержку сепаратисты назначили Голенко на должность «министра угля и энергетики».
Однако на днях стало известно об аресте Голенко, который, по словам боевиков, стал неудобен для Александра Захарченко.
Прям совсем не как при Януковиче
п.с. я прям извергаю один в один высказывания троллей из Кацапстана, но е*ать-колотить, Петр Порошенко и его банда на другую реакцию просто не может сподвигнуть! Все больше приходит осознание, что Небесная сотня зря погибла. К сожалению.
занадто пізно , декотрим , це приходить ...
Живем действительно по-новому!
Только дебилы могут не заметить реформы!