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 Политика Украины
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 Полковник СБУ Крайтор, приказавший расстрелять хмельницкий Майдан, остался безнаказанным и купил Porsche, - "Наші гроші". ВИДЕО

Экс-глава управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктор Крайтор, который во времена Революции Достоинства отдал приказ стрелять по активистам местного Майдана, в октябре 2017 года вышел на пенсию, так и не понеся наказания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование программы "Наші гроші".

Смотрите: Во Львове установили счетчик наказанных за преступления против Майдана. ФОТОрепортаж

19 февраля 2014 года возле здания СБУ в Хмельницкой области собрались активисты. Их игнорировали, а когда ситуация обострилась – раздались выстрелы. По людям стреляли из помещения из пулемета. Неподалеку от входа лежала Людмила Шеремет, ей пуля попала прямо в голову. Еще ряд людей получили неопасные ранения. Позже ночью от пуль погиб еще один парень и еще 10 активистов получили ранения.

Виктор Крайтор – глава областной СБУ – минимум два раза взял на себя ответственность за отдание приказа на применение оружия.

"Да, я давал приказ на применение оружия для проведения предупредительных выстрелов. Ну в чем проблема? Поднимите устав Вооруженных сил Украины, приказы Службы безопасности Украины, и посмотрите — там это черным по белому написано", — сказал Виктор Крайтор в комментарии журналистам.

Производство сначала расследовала военная прокуратура Западного региона. Крайтора сразу задержали, также ему сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и его взяли под стражу, – отметил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследованием 3400 преступлений Революции достоинства занимаются 75 сотрудников ГПУ

Однако уже в апреле 2015 года года Виктор Крайтор оказался на свободе. В 2017 году расстрел активистов начал расследовать Департамент специальных расследований ГПУ. Статус Крайтора изменили на свидетеля.

"Оказалось, что во время пребывания дела в военной прокуратуре были потеряны две пули. Это — те доказательства, которые могли бы стать прямыми, чтобы четко понять, кто был причастен к совершению убийства ", — рассказал начальник Департамент специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как выяснили журналисты, сам Виктор Крайтор в октябре 2017 года вышел на пенсию. Последняя его зарплата составляла 13,5 тысяч гривен. Несмотря не это в 2016 году он приобрел себе Porsche Cayenne за 1,5 млн гривен. На отца экс-начальника СБУ в Хмельницкой области зарегистрирован дом в селе Крушинка под Киевом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В правоохранительных органах продолжают работать 12 лиц, подозреваемых в преступлениях на Майдане, - Горбатюк

Сейчас в нем проживает бывшая жена полковника — Екатерина Крайтор. В октябре прошлого года Виктор и Екатерина Крайторы расстались. Журналистам Екатерина Крайтор сказала, что не проживает с мужем. Зафиксировать автомобиль Виктора Крайтора в селе Крушинка за несколько дней слежки также не удалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3052848
 
 
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Бєркутасти під Радою сьогодні уже відкрито верещали "убівать майдаунов" і "рассєя лучшая".
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Украина это государство в котором п......ц вообще не когда неокончится.
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Люди! Что происходит вообще! За такую Украину погибла наша Небесная сотня?
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Сьогодні під Радою бєркута калічили поранених на Євромайдані і верещали "мьі вас поубіваєм".
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МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ
Эти три серых дня в феврале навсегда останутся в истории Украины днями, когда политики убивали свой народ. Одни, чтобы остаться при власти, другие, чтобы захватить власть. Три серых февральских дня, когда, между обожженных пламенем сугробов, текли багровые ручейки крови, а в мерзлом ночном воздухе плыли над толпой гробы. Сегодня мы поминаем наших героев, отдавших жизни за высокую идею свободы. Тогда еще не было войны. Тогда, четыре года назад, под свободой понимали избавление от системы, которую вот уже четверть века охраняет внутренний враг - политики и олигархи, сцементировавшие вокруг народа высокий забор рабства и нищеты.
Сегодня система, в лице дорвавшихся до власти политиков, для нас устраивает зрелища. Скорбные лица тех, кто убивал и продолжает убивать, лезут в глаза с экранов телевизоров. В церкви, во время службы, в первых рядах стоят Порошенко, Гройсман и Парубий. Три главных лица страны, опустивших Украину на дно. За их спинами стоят родственники Небесной Сотни. Почему не наоборот? Почему Порошенко не стоит за спинами тех, чьих сынов и мужей убивали за его высокий пост? Как могла эта троица вообще прийти в церковь? Может, Филарет сейчас повернется к ним и выгонит их из храма божьего, напомнив им всем их кроваво-денежные грехи? Нет, наместник Бога на земле машет кадилом и благовонный аромат щекочет ноздри тех, кто уже лихорадочно мыслит над схемами и договорняками, которые позволят им остаться у власти, продолжающей приносить баснословные барыши.Чему или кому они молятся в церкви во время панихиды по убиенным? Благодарят принесенных в жертву за власть и богатство?
Президент Порошенко и его жена преклоняют колени перед портретами Небесной Сотни. О чем думает президент? Все нормально парни, я при власти, Ахметов при делах. Совсем недавно мы нагрели украинцев, включая ваших родных, на 12 млрд. гривен. Я за украденные у ваших семей деньги хорошо отдохнул. "Черную роту", что вас расстреливала из автоматов, я отпустил, остальных я простил. Теперь они служат мне. Спите спокойно. Часть народа уже свалила, другая молчит. А тем, кто решился пройтись, выражая недовольство, я перекрыл дорогу вашими портретами. Так что ваши смерти были не зря...
Этими зрелищами с украинцев снимают скальп нравственности. Нас приучили терпеть несправедливость и аморальность. Мы научились быстро и эффективно переваривать скандалы и преступления. Мы обходимся без запоров совести - у нас как вошло, так и вышло.
Президент Порошенко со скорбной рожей говорит о мемориале погибшим. На него правительство готово выделить 200 млн. гривен. Вдоль аллеи, ведущей к часовне, посадят деревья. Без пуль, застрявших в стволах. Деревья с пулями, вырубили. Никто не должен знать, как президент Порошенко пришел к власти. Убийства нельзя расследовать, убийц нельзя наказывать, потому что тогда народ узнает правду. Хочу спросить у президента, сколько из 200 млн. он положит себе в карман? Или сумма для него слишком незначительная? Ведь он ворует у нас миллиардами...
Наше молчание... Необъяснимое, глухое, страшное. К чему оно приведет? К какому концу? К страшному, кровавому и бесповоротному концу системы или к тихому концу Украины? Чтобы ответить на этот вопрос, времени осталось очень мало...
Завтра, в среду, президент Порошенко будет свидетельствовать на процессе по делу Януковича. Как он сам сказал, он "будет бороться со злом"...© Olena Ksantopulos
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Наверное зря погибли.Как бы нам от этого горько не было.
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У нас тепер на всіх посадах крайтери.
Тільки два дурні втекли - кусюк і кірєєв.
Якби не втекли, то один був би замАвакова, другий - головою Конституційного або Верховного суду.
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А за что и кого должны судить ?
Мент застрелил вора , бандита , нарушителя , менту тУрма ,убитому если не честь и хвала то вечный покой .
И Кто Вас потом защищать будет Кучку Дебилов , которые в революцию не повесили и не пустили крови Ровно столько , сколько требует Революция .
Что бы как в росии в 17м исчез род и сословие дворянства как такового ,
а в Украине - кумовство во всех сферах жизни , начиная от свадеб и хресбин ..
За что и какой прокурор или аваков , должны преследовать своих коллег , СТАВШИХ НА ЗАЩИТУ ЗАКОНА И СОХРАННОСТИ ГОСУДАРСТВА ????
Вы хотите что бы этими гонениями на коллег , они поставили крест в будущем на себе ?))))
Раньше , испокон веку , таких лузеров пускали на плаху или на костер..
Любая страна имеет право Убить то меньшинство , которые поперек большинства...
Кто возьмется утверждать что в Украине 5-10-20 миллионов за Революцию были в 13-14 годах ?
В США для сохранности страны порешат и не один миллион в случае чего..И плевать им на гейско нежные права человека по Европейски )))Солдат или мент , это не только защитник но и убийца с лицензией от государства , кстати в Америке именно так .
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А хоч хтось цікавився тим що там відбулося?! Бо ж Цензор не розповість ! Офіцер лиш виконував свій обов'язок ! Він розмовляв із активістами і до і після інциденту ! А як на рахунок відповідальності виродків що повели людей на штурм режимного об'єкту?! Справедливість - вона для всіх!
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Ви там були?Поясніть для чого там спалювали документи?
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Обласне керівництво хотіло приховати преступні накази які їм приходили з Київа від бандитів Януковича!
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Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним

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Здавалось би, при чому тут фабрика канхвет у м. Липецьк???
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Не треба скиглити і бикувати! Робіть щось, панове!
Сьогодні вдяг поверх одягу світловідбівну жокетку з надписом на спині: "Імпічмент!", - і так помандрував в супермаркет АТБ в Дніпрі. Реакція людей(треба було комусь йти за мною з камерою!!!) непередаваєма!!! Всі за спиною шушукуються і враження, що це, як би, в оцет кинули соди. Один молодик в черзі на касі питає:
- Що це в тебе там написано, мабуть "Бетман"?
- Ні. Це Імпічмент.
- А що це таке?(з ним були друзі і дівчата)
- Це Імпічмент. Англійське слово.
- (сміх, різні версії, спроба жартувати...)
- Імпічмент Порошенку, якщо конкретно.
- Зроби свій підпис у мене на чипсах. Буду пишатись(жартує).
- Я не балотуюсь. Але імпічмент Порошенку - моя позиція. Треба бути не тільки молодим і здоровим, а ще й громадянином. І треба ходити на вибори. Всім дякую, щасти.
З тим і пішов. Ніхто мене не бив, не тягнув у поліцію. Нікому і я не бив пику і не ображав.
__________________________
Є така притча:
В лісі пожежа. Всі звіри втікають. Лише один мураха набирає у долоні у струмку води і хлюпає цю краплину у вогонь. Слон питає мураху:
- Чи ти не дурень??? Навіщо ти це робиш??? Ти ж так все одно не загасиш цієї пожежі!!!
- Це моя позиція, - відповідає мураха.
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Стомахін вже другий термін сидить в Росії за свої публікації. Але це все не дарма. Він сидить і не скиглить. Хоч з нього там знущаються. А ви - скиглите!
Думаєте ми не бачимо, що ви - росіянин?
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Якщо я росіянин то Bи марсіянин а скоріш за все лоліольгінський провокатор який хоче щоб українці між собою пересварилися. Згадався персонаж Чорт-дуля з мультфільму "як козаки на весіллі гуляли"
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Ну можете же писати українською!
Якщо я за дострокові президентські, то це я сварю українців один з одним? Може ви просто вигадуєте мені якусь вину? Ви хто?
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Я тоже за досрочные выборы, но Вы не зная меня, обозвали меня россиянином. Разве это не провокация?
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Я например 5-ю языками владею, хотя я за украинский язык как единый государственный в Украине, нo выражаю свои мысли как мне удобно. По Вашему украинцы просто обязаны писать только по украински, этим вы похожи на ватников россиян. Те тоже не знают ни одного языка, впрочем и своего тоже. Еще одно подтверждение что Вы скорее всего лолиольгинский провокатор.
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Знание украинского не делает ни Порошенко, ни Луцика украинцами.
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Тобто ви знаєте 5(п'ять) мов, але прийшли на український сайт і скиглите нам мовою окупантів? Ще і накидаєте мені купу якихось звинувачень? Кажете, що ви за дострокові вибори, але жодного разу не закликали до них? Може це у вас щось з совістю, а не у мене?
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Да еще и повышенную пенсию ему Гнойсман насчитает. А вы млять все агенты кремля идите стройте будки в Польше и привозите Гнойсману валюту которую он будет раздавать убийцам украинского народа.
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Многие тут гадают почему и как ето может быть. А если априори взять за факт что Порошенко ставленник кремля и поклонник таежного союза то сразу все сходится без каких либо домысливаний.
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я тожтак решил ....пеца это законспирированый додон ...помазаник фирташа спущеный нам провести корявую ублюдочную утрированую типа евроинтеграцию ....довести до "зубожіння" и потом получить от населения полное разочарование
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Ничего,сейчас петины пионэры ветку подчистят-и будут здесь одни одобрямсы и перемоги.
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Наоборот, интенсивно "чистят ветку" именно "зраднюки"...
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Иисус Христос сказал: "По плодам их узнаете их" (Матф.7:16)
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Залег на дно короче,как и многие причастные к расстрелу майдановцев и некому из власти это неинтересно чтобы они понесли уголовное наказание .Из-за его приказа погибло несколько человек,наказание нашего суда никакое.
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А есть ли вообще в СБУ порядочные люди и профессионалы? Или эта кормушка создана только чтобы щеголять корочками; отжимать бизнес; уничтожать улики; иметь доступ ко спецсредствам и технологиям; чтобы трудоустраивать подлецов и негодяев; крышевать криминал?
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Очень мало, процентов 10 занимаются безопасностью страны, все остальные рэкетиры с корочками.
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Устав не може протирічити Конституції України.
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МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ
Эти три серых дня в феврале навсегда останутся в истории Украины днями, когда политики убивали свой народ. Одни, чтобы остаться при власти, другие, чтобы захватить власть. Три серых февральских дня, когда, между обожженных пламенем сугробов, текли багровые ручейки крови, а в мерзлом ночном воздухе плыли над толпой гробы. Сегодня мы поминаем наших героев, отдавших жизни за высокую идею свободы. Тогда еще не было войны. Тогда, четыре года назад, под свободой понимали избавление от системы, которую вот уже четверть века охраняет внутренний враг - политики и олигархи, сцементировавшие вокруг народа высокий забор рабства и нищеты.
Сегодня система, в лице дорвавшихся до власти политиков, для нас устраивает зрелища. Скорбные лица тех, кто убивал и продолжает убивать, лезут в глаза с экранов телевизоров. В церкви, во время службы, в первых рядах стоят Порошенко, Гройсман и Парубий. Три главных лица страны, опустивших Украину на дно. За их спинами стоят родственники Небесной Сотни. Почему не наоборот? Почему Порошенко не стоит за спинами тех, чьих сынов и мужей убивали за его высокий пост? Как могла эта троица вообще прийти в церковь? Может, Филарет сейчас повернется к ним и выгонит их из храма божьего, напомнив им всем их кроваво-денежные грехи? Нет, наместник Бога на земле машет кадилом и благовонный аромат щекочет ноздри тех, кто уже лихорадочно мыслит над схемами и договорняками, которые позволят им остаться у власти, продолжающей приносить баснословные барыши.Чему или кому они молятся в церкви во время панихиды по убиенным? Благодарят принесенных в жертву за власть и богатство?
Президент Порошенко и его жена преклоняют колени перед портретами Небесной Сотни. О чем думает президент? Все нормально парни, я при власти, Ахметов при делах. Совсем недавно мы нагрели украинцев, включая ваших родных, на 12 млрд. гривен. Я за украденные у ваших семей деньги хорошо отдохнул. "Черную роту", что вас расстреливала из автоматов, я отпустил, остальных я простил. Теперь они служат мне. Спите спокойно. Часть народа уже свалила, другая молчит. А тем, кто решился пройтись, выражая недовольство, я перекрыл дорогу вашими портретами. Так что ваши смерти были не зря...
Этими зрелищами с украинцев снимают скальп нравственности. Нас приучили терпеть несправедливость и аморальность. Мы научились быстро и эффективно переваривать скандалы и преступления. Мы обходимся без запоров совести - у нас как вошло, так и вышло.
Президент Порошенко со скорбной рожей говорит о мемориале погибшим. На него правительство готово выделить 200 млн. гривен. Вдоль аллеи, ведущей к часовне, посадят деревья. Без пуль, застрявших в стволах. Деревья с пулями, вырубили. Никто не должен знать, как президент Порошенко пришел к власти. Убийства нельзя расследовать, убийц нельзя наказывать, потому что тогда народ узнает правду. Хочу спросить у президента, сколько из 200 млн. он положит себе в карман? Или сумма для него слишком незначительная? Ведь он ворует у нас миллиардами...
Наше молчание... Необъяснимое, глухое, страшное. К чему оно приведет? К какому концу? К страшному, кровавому и бесповоротному концу системы или к тихому концу Украины? Чтобы ответить на этот вопрос, времени осталось очень мало...
Завтра, в среду, президент Порошенко будет свидетельствовать на процессе по делу Януковича. Как он сам сказал, он "будет бороться со злом"...© Olena Ksantopulos 20 февраля в 19:47
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а тоді казали в хмельницькому -повішати сссуку!!!
не послухали -то тепер платіть йому пенсію -ї...нуті !!!
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Це пердомога, слава Посрошенку, реформам слава.
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Гройсман крайтору глаз не выклюет.
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Перед людьми Крайтор заявил, что он берет на себя всю ответственность за применение огнестрельного оружия к гражданам, которые вчера пытались попасть в помещение СБУ.
Он признал, что отдавал приказ стрелять.
Крайтора взяли под стражу сразу после отчета облрады и доставили в военную прокуратуру. Силовик признал свою вину и извинился перед депутатами и общественностью за жертв и раненых.
Начальника хмельницького СБУ Віктора Крайтора тримають у Вінниці
Після відкриття кримінального провадження у зв'язку із вбивствами двох мітингувальників біля управління СБУ у Хмельницькій області в 2014-му році, щонайменше двоє свідків отримували погрози. Люди вважають, що вони надходили від працівників самої СБУ.
Слідство військової прокуратури Західного регіону загубило єдину непошкоджену гільзу з місця злочину з ознаками ідентифікації. За нею можна було визначити, хто і з якої зброї вбив мітингувальників біля Хмельницього управління СБУ 19 лютого 2014-го року.
Вчора о 23.00 через військовий аеродром Старокостянтинова літак медичної авіації АН-28 за наказом начальника генштабу адмірала Юрія Ільїна вивіз в невідомому напрямку голову управління СБУ в Хмельницькому Віктора Крайтора, який взяв на себе відповідальність за розстріл людей під Хмельницьким СБУ два дні тому.
Колишній начальник управління Служби безпеки у Хмельницький області Віктор Крайтор, який у лютому 2014-го року взяв на себе провину за загибель двох мітингарів біля управління, нині працює в одному з управлінь СБУ і обіймає посаду на державному підприємстві «Украерорух».
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вот так семимильными шагами несутся по стране реформы........ или это перемога?
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Почитал все комменты. Такое чувство, что их писали люди не имеющие понятия об Уставе караульной службы. Нападение на пост-огонь на поражение. Это написано кровью. Если бы в свое время в Луганске и Донецке СБУ выполнило свой долг-никакой бы войны не было. Погибших тогда в горячке противостояния безумно жаль. Жизнь человеческая безценна. Я помню то видео, где рикошет попал в толпу.
Что касается несоответствия доходов и расходов этого СБУшника, то безусловно надо разбираться и это касается не только его.
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В том то и дело, что у мусоров, сбушников и ввшников очень избирательное трактование караульной службы, почему-то (это наверняка "случайность") они с радостью убивают патриотов и всячески помогают сепарам.
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Тогда пришли просить Крайтора не отправлять хмельницких СБУшников в Киев. Крайтор не захотел общаться с представителями народа, а продолжал служить Януковичу, отдал приказ стрелять в безоружных людей после того как несколько человек разбили стекло закрытых дверей в государственное учреждение, а не на посту.
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Только идиоты не видят "реформ "в Украине!!!
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А чему вы удивляетесь? Давно пора осознать простую истину - второй Майдан мы просрали как и первый и на крови и войне к корыту дорвался просто винницко-армянский филиал рыгов, Именно поэтому беркутня и мусора ненакзаны за убийства и зверства, именно поэтому на активистов Майдана завели уголовные дела из-за убийства мусоров, окррупция стала еще более масштабной, а сепары крышуются лолитй мальдивской. До тех пор пока мы не осознаем простую истину, что все кто последние 25 лет был при власти - это мародеры и враги Украины (сейчас сильно перевозбудятся жулины сектанты).
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так зараз при владі все тіж комуняки і комсомольці -то що ми ще хочемо!
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Всех переловим ! всех посадим! куля так куля! Цук где мы живём? Очень трудно ловить под радой и дубиналом махать по хребту..Опять вспоминаю крик влезая на трон.У НАС БУДЕТ ВСЁ!!!! Итог ??? НО Я НЕ ГОВОРИЛ ЧТО БУДЕТ У ВАС ВСЁЁЁЁ.....
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ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЧТО НАЧАЛЬНИК СБУ УКРАИНЫ В ЛУГАНСКЕ В 2014 году НЕЗНАЛ УСТАВА КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. ТОГДА БЫ НЕБЫЛО И ЛУГАНДОНА. А ТАК И ЛУГАНДОН ЕСТЬ И ГАНДОН ПРОДОЛЖАЕТ СЛУЖИТЬ В СБУ. НО ЭТО ПОЧЕМУ ТО ПОЧТИ НИКОГО НЕТРОГАЕТ.
ЗА СБУ В ДОНЕЦКЕ И КРЫМУ, ОТКРЫТО НАРУШИВШИХ ПРИСЯГУ И ПЕРЕШЕДШИХ НА СТОРОНУ ВРАГА ЗДЕШНИЕ КОММЕНТАТОРЫ ПОЧЕМУ ТО МОЛЧАТ. ХОТЯ ПО ИХ ЛОГИКЕ ОНИ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО, НАРОД НЕТРОНУЛИ, СТРЕЛЯТЬ НЕ СТРЕЛЯЛИ.... ДЕ ВАШИ ТРУСЫ??? ДЕ ВАША ЛОГИКА???
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Дочь министра сепаратистской «ДНР» работает юристом в Национальной академии наук Украины
Cьогодні о 20:05 Журналіст
Дочь «министра угля и энергетики» сепаратисткого формирования «ДНР» Эдуарда Голенко Виктория работает юристом в Национальной академии наук Украины.
Как сообщает «Обозреватель» , Голенко работает «ведущим юристом отдела». В 2013 году после окончания экономико-правового факультета Донецкого национального университета по специальности «правоведение» девушка сразу же устроилась в НАН.
Отмечается, что до конфликта на востоке Украины сам Голенко работал директором «Снежноеуглесбыт», коммерческим директором ГП «Торезантрацит» и руководил шахтой «Прогресс».
В августе 2016-го в награду за поддержку сепаратисты назначили Голенко на должность «министра угля и энергетики».
Однако на днях стало известно об аресте Голенко, который, по словам боевиков, стал неудобен для Александра Захарченко.
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если вы не приходите за мусорами, то мусора приходят за вами..
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100% - вчасно не покаране зло обов'язково повернеться !
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Заплатили раньше,а потратил в 2016,так не может быть?
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А что такое? В стране все больше людей могут купить себе порш, а значит средние доходы растут! Это ПЭРЭМОГА! За это Майдан и стоял Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним і купив Porsche, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9153 Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним і купив Porsche, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9153 Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним і купив Porsche, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9153

Прям совсем не как при Януковиче Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним і купив Porsche, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9153 Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним і купив Porsche, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9153

п.с. я прям извергаю один в один высказывания троллей из Кацапстана, но е*ать-колотить, Петр Порошенко и его банда на другую реакцию просто не может сподвигнуть! Все больше приходит осознание, что Небесная сотня зря погибла. К сожалению.
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Все больше приходит осознание ....

занадто пізно , декотрим , це приходить ...
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Когда это осознание ко мне придет окончательно, я просто свалю отсель в нормальную страну Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним і купив Porsche, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7297
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Пока на майдане не будут висеть все судьи.Надеяться на лучшую жизнь не стоит.
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Слава Украине!
Живем действительно по-новому!
Только дебилы могут не заметить реформы!
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Сбу это чк -нквд -кгб и тд Как его не назови все равно пресс-машина для народа.И этот народ ее содержит.
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А потом думаем, а чего это у нас склады вооружения взрываются.А почему бы и нет, с русским то сбу.
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Кто же накажет этого крайслера если у нас в руководстве 80% агентов кремля? Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним і купив Porsche, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2821
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Кто же накажет этого крайслера если у нас в руководстве 80% агентов кремля? Полковник СБУ Крайтор, що наказав розстріляти хмельницький Майдан, залишився безкарним і купив Porsche, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 666
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолковник СБУ Крайтор, приказавший расстрелять хмельницкий Майдан, остался безнаказанным и купил Porsche, - "Наші гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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