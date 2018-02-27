 ООН, ОБСЕ и Красный Крест помогут Украине разработать модель подтверждения фактов рождения или смерти в ОРДЛО, - минюст. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, на встрече присутствовали председатель Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу, юридический советник Миссии Международного Комитета Красного Креста Нишат Нишат, глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Барберис, руководитель программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по защите прав ребенка Наира Аветисян, офицер по вопросам верховенства права СММ ОБСЕ Наталья Рябенко, политический аналитик СММ ОБСЕ Алессандра Рогнони.

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Участники встречи обсудили актуальные вопросы имплементации положений принятого Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", в частности проблемные аспекты государственной регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированной части Донбасса.









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Сергей Петухов отметил необходимость определения механизма независимой проверки фактов рождения и смерти, которые по международной практике могут осуществлять агентства ООН, ОБСЕ или МККК для избежания проблем с незаконным вывозом детей, изменения идентичности и легализации участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе и манипуляций с имущественными правами умерших.

Представители международных организаций выразили поддержку действиям Министерства юстиции по упрощению порядка получения украинских свидетельств о рождении и смерти на оккупированной части Донбасса и готовность приобщиться к разработке эффективной модели подтверждения фактов рождения или смерти на оккупированных территориях, преодоления вызовов, стоящих в связи с временной оккупацией части Украины.

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Введенный Министерством юстиции в 2016 году упрощенный судебный порядок получения украинских свидетельств уже позволил более 20 тысячам новорожденных украинцев из оккупированного Донбасса получить настоящие украинские свидетельства о рождении.