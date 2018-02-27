 "Почти полная аудитория. Лучшие из лучших", - студенты медуниверситета ходят на лекции в Институт физиологии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал известній генетик и патофизиолог, бывший и. о. ректора Национального медуниверситета Виктор Досенко.

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Ранее Досенко призвал студентов в случае дальнейшей невозможности посещать пары в Медуниверситете прийти в Институт физиологии им. Богомольца НАН Украины, где он прочтет открытые лекции по плану соответствующего семестра.

Сегодня он констатировал высокую явку:

"Миллениалы, почти полная аудитория Bogomoletz Institute of Physiology, лучшие из лучших студентов НМУ прослушали сегодня подряд 3 лекции - 6 академических часов! И вопрос задавали, и глаза горели, и запланировали вместе лекции на завтра! Может, пусть длится дольше это "забастовка"?", - написал он.



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Напомним, что согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно (на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Также отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.

В НМУ заявли о начале забастовке. В свою очередь студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заявили, что забастовка является саботажем учебного процесса.