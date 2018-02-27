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 Общество
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Все про:забастовка (227) медуниверситет (20) Досенко (1)

 "Почти полная аудитория. Лучшие из лучших", - студенты медуниверситета ходят на лекции в Институт физиологии

Студенты Национального медуниверситета им. Богомольца, пожелавшие продолжать обучение, ходят на лекции в Институт физиологии им. Богомольца НАН Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал известній генетик и патофизиолог, бывший и. о. ректора Национального медуниверситета Виктор Досенко.

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Ранее Досенко призвал студентов в случае дальнейшей невозможности посещать пары в Медуниверситете прийти в Институт физиологии им. Богомольца НАН Украины, где он прочтет открытые лекции по плану соответствующего семестра.

Сегодня он констатировал высокую явку:

"Миллениалы, почти полная аудитория Bogomoletz Institute of Physiology, лучшие из лучших студентов НМУ прослушали сегодня подряд 3 лекции - 6 академических часов! И вопрос задавали, и глаза горели, и запланировали вместе лекции на завтра! Может, пусть длится дольше это "забастовка"?", - написал он.

 

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Напомним, что согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно (на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Также отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.

В НМУ заявли о начале забастовке. В свою очередь студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заявили, что забастовка является саботажем учебного процесса.

Источник: https://censor.net.ua/n3052844
 
 
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Не могу понять - мед университет чья-то частная собственность? УКРАИНСКИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ СОДЕРЖАТ ЭТИХ ПРЕПОДОВ , а те бастуют? Блд, украинским гражданам врачи образованные не нужны? Тогда закройте этот универ нахер
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Универы имеют определённую самостоятельность и вправе многие вопросы, касающиеся их внутренней жизни, решать самостоятельно! А Минздрав пытается подменить собой совкового куратора университетов. Кто говорит о "полных" аудиториях Института физиологии? Бывший ректор Богомольца - Витя Досенко, которого обвиняли в произволе и коррупции в этом самом универе и по сути погнали оттуда! А Минздрав пригрел его в Институте физиологии. Студенты помимо того, что должны учиться, должны понимать, что они не винтики в бюрократической машине Минздрава! "Почти полная аудитория. Лучшие из лучших", - студенты медуниверситета ходят на лекции в Институт физиологии - Цензор.НЕТ 2858
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Полностью с Вами согласен. Это не первый пример применения такого сценария минздравом. Аналогичный сценарий применялся к ректору Москаленко. Вот и Комитет Верховой Рады потребовал аннулировать Приказ Минздрава: http://nmu.ua/news/komitet-vr-zvernuvsya-grojsmana-skasuvaty-rozporyadzhennya-moz-pro-vidstoronennya-amosovoyi-v-nmu-im-bogomoltsya/
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Да, да, слава Парасюку!
Он с шинами придёт и всё исправит!
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Самостоятельность касающуюся - внутренней жизни ,, но не учебного процесса . Это разные вещи . Минздрав не только может , он обязан курировать учебные процессы в ВУЗах стоящих на балансе государства . Это не частный ВУЗ Амосовой , она лишь чиновник управляющий госсобственностью . ! .
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Да студенты должны быть винтиками в бюрократической машине ректората Медунивера.
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Институт физиологии Богомольца, это не медицинский университет имени Богомольца. Этот институт с мировым именем и не занимается поборами среди студентов. Витя Досенко потому и был выброшен из медиститута, что взяток не брал. И кто конкретно его обвинял в коррупции? Зачем брешешь, смерд? И что значит "определённая самостоятельность" за государственные деньги? Самостоятельность во взятии взяток? Куратор от Минздрава необходим для того, чтобы не давать этим наглым бандитам заниматься коррупцией. Неужели не понятно.
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Четко сказано, что незаконный приказ Минздрава должен быть аннулирован: https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=1VQLtq6AwoI
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Мы знаем, что такое лоббирование интересов, особенно со стороны бывшего министра ЗО, в комитете Рады.
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Что творится в НМУ им. Богомольца, где масса затаившихся рыгов ведут поборы, невиданные ни в одном заведение и ни в одной стране, знают все. Также общеизвестный факт, что как к студентам так и к преподователям отношение бесчеловеческое. Девочка из Туркменистана погибла совсем не случайно.Естественно, что при малейшей проверке, организовали атаку в виде забастовки.
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Для BOB 2. Мое мнение такое
1. После гибели девочки - студентки, ректор должен был уйти в отставку. А новый ректор бы уже учел это в последующем- ДА, ЛЮДИ НЕ ВИНТИКИ. И за жизнь студентов( а все они еще дети) должен быть ответ - отставка первого лица
2. О назначении ректора. НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ!
3. Мед университет - государственный. И на него идут средства из налогов украинцев. А ВЕДЬ У МНОГИХ КРОШЕЧНЫЕ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ. Лично я бы уволила весь ректорат за забастовку. И потом- почему они НЕ пускают комиссию министерства? Это что частная территория? Такие вещи надо пресекать
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Забастовка в ВУЗе была оранизована ректором Амосовой и её поддержала мафия, с которой борется в одиночку Супрун.
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Абсолютно точно, для мафии это дополнительный информационный повод избавиться от Супрун и реформирования ЗО, которое уже 20 лет, как надо было провести.
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Хто мені пояснить:
1 - На чому хотіли наварити працівники мединституту?
2 - Хто став на заваді і хто з ким не поділився?
3 - На чому хотів наварити Мінздрав?
4 - З якої причини Мінздрав обісрався?
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У Києві журналіста, який знімав страйк в медуніверситеті ім. Богомольця, жорстоко побила охорона вишу (відео)
http://patrioty.org.ua/society/u-kyievi-zhurnalista-iakyi-znimav-straik-v-meduniversyteti-im-bohomoltsia-zhorstoko-pobyla-okhorona-vyshu-video-218663.html
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Ну тож зрозуміло, мафія завжди використовувала бейсбольні бити.
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Позорит имя своего отца, великого человека. Тьфу на тебя, Катька.
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Катьке надо вернуться в Институт кардиологии, заняться тем, в чем она какой-никакой специалист. Врачу надо лечить, а не администрировать.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Почти полная аудитория. Лучшие из лучших", - студенты медуниверситета ходят на лекции в Институт физиологии
 
 
 
 
 
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